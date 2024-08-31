Nokia, Ağ Teknolojileri Departmanını Samsung'a satabilir

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefon pazarında liderlik konumuna sahip olan Nokia, akıllı telefon devrimi sonucu kan kaybederek pazardan çekilmişti. Geçtiğimiz yıllarda HMD’ye isim haklarını lisanslayan firma, arka planda ağ teknolojilerine ciddi yatırımlar yaparak dünyada önemli bir isim haline gelmeyi başardı. Ancak firmanın son yıllarda yaşadığı finansal problemler, Nokia’nın bu başarılı departmanı satmasına sebep olabilir.

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Nokia'nın büyük bir kısmı Samsung'a satılabilir

Akıllı telefon pazarında beklediğini bulamayan Nokia, geçtiğimiz yıllarda şebeke bağlantı teknolojilerine ciddi yatırımlar yaparak özellikle Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da ciddi 5G altyapılarına sahip olmayı başardı. Ancak firmanın yaşadığı finansal problemler ve problemli sözleşmeler, yakında bu şebeke altyapılarının Samsung’asatılmasına sebep olabilir. Bloomberg’in haberine göre ağ teknolojileri departmanında istediği başarıyı yakalayamayan Samsung, Nokia’nın bu departmanını 10 milyar dolara satın almayı düşünüyor.

Nokia, dünya genelindeki Radyo Erişim Ağı (RAN) pazarının yaklaşık %20'sini elinde bulundurarak, 5G şebeke altyapılarında önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor. Eğer Samsung ve Nokia anlaşabilirse Güney Koreli teknoloji devi, Huawei’den sonra dünyanın en büyük şebeke altyapısına sahip olabilir. Nokia’nın halihazırda kan kaybettiğini düşünürsek Samsung, Nokia firmasını tamamen satın alarak firmanın tüm kaynaklarını ele geçirebilir. Samsung ve Nokia henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda bu anlaşma hakkında yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.



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Samsung, Nokia firmasının büyük bir kısmını satın alabilir