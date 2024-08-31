Nokia, Ağ Teknolojileri Departmanını Samsung'a satabilir

Nokia'nın büyük bir kısmı Samsung'a satılabilir
Akıllı telefon pazarında beklediğini bulamayan Nokia, geçtiğimiz yıllarda şebeke bağlantı teknolojilerine ciddi yatırımlar yaparak özellikle Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da ciddi 5G altyapılarına sahip olmayı başardı. Ancak firmanın yaşadığı finansal problemler ve problemli sözleşmeler, yakında bu şebeke altyapılarının Samsung’asatılmasına sebep olabilir. Bloomberg’in haberine göre ağ teknolojileri departmanında istediği başarıyı yakalayamayan Samsung, Nokia’nın bu departmanını 10 milyar dolara satın almayı düşünüyor.
Nokia, dünya genelindeki Radyo Erişim Ağı (RAN) pazarının yaklaşık %20'sini elinde bulundurarak, 5G şebeke altyapılarında önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor. Eğer Samsung ve Nokia anlaşabilirse Güney Koreli teknoloji devi, Huawei’den sonra dünyanın en büyük şebeke altyapısına sahip olabilir. Nokia’nın halihazırda kan kaybettiğini düşünürsek Samsung, Nokia firmasını tamamen satın alarak firmanın tüm kaynaklarını ele geçirebilir. Samsung ve Nokia henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda bu anlaşma hakkında yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.