Akıllı telefon pazarında son durum: iPhone, BlackBerry ile arayı kapatıyor

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu IDC, akıllı telefon pazarıyla ilgili son raporunu yayınladı. Açıklanan rakamlara göre iPhone ile Apple, özellikle kurumsal pazarda güçlü bir pozisyona sahip olan BlacBerry ve üreticisi RIM'e yaklaşıyor. Akıllı telefon pazarında 2009 yılının en hızlı büyüyen ismi olarak gösterilen Apple, geçtiğimiz yıl, 2008 sonunda %11.2 olan pazar payını %16 seviyesine çıkartmayı başardı. Son çeyrekte 8.7 milyon, yılın tamamında ise 25.1 milyon iPhone satışı gerçekleştiren Apple, pozisyonunu daha da güçlendirmek için önümüzdeki Haziran veya Temmuz aylarında iPhone 4G'yi duyurmayı planlıyor.

BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasına baktığımızda ise 2008 yılının aynı dönemine göre satışlarını 3.1 milyon adetlik artış ile 10.7 milyon seviyesine çıkartmış olmasına rağmen, pazar payının bu artıştan çok fazla etkilenmediğini zira yine bir önceki yılın aynı döneminde %19.4 olan pazar payının 2009'un son çeyreğinde %19.6 seviyesine çıktığını görüyoruz. IDC'nin raporuna göre bir diğer dikkat çekici sonuç ta Motorola cephesinde gözlemleniyor. Bir süredir sıkıntılı bir süreçten geçen firmanın Droid ile yükselişe geçtiğini ve son çeyrekte 2.5 milyon adetlik satış ile %4.6 pazar payı elde ettiğini görüyoruz.

Nokia'nın açık ara lider olduğu pazarda 2009'un geneli için 174.2 milyon akıllı telefon satılarak bir önceki yıla göre %12.7 oranında büyüme yakalandığı ve toplam telefon pazarının %15.4'ünü akıllı telefonların oluşturduğu belirtiliyor. İçinde bulunduğumuz 2010 yılında da hızlı büyümenin devam etmesi beklenirken, pazarın nasıl bir seyir izleyeceği, Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi ile daha fazla netlik kazanacak.