Akıllı telefonlar, her zaman üretici firmalar tarafından mı tasarlanıyor? İşte şaşırtıcı veriler

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların tasarımı, sanıldığının aksine her zaman üzerinde yazan markalar tarafından yapılmıyor. Counterpoint araştırma şirketinin yeni bir raporu, sektördeki şirketlerin ne kadar oranda dış kaynak kullandığını ortaya koyuyor.

Çinli üreticiler çoğunlukla dış tasarıma yöneliyor

Bu rapora göre Motorola, 2024'ün ilk yarısında akıllı telefonlarının tasarımını %90 oranında üçüncü taraf şirketlere yaptırarak dış kaynak kullanımında ilk sırada yer aldı. Xiaomi %78 ve Vivo %52 dış kaynak kullanımıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Tam Boyutta Gör Counterpoint, telefon tasarımında dış kaynak kullanımının %6 artarak eğilimin devam etmesini öngörüyor. Bu eğilimde, Çinli markaların giriş ve orta seviyesi telefonlarının artan popüleritesinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Diğer büyük oyunculara bakıldığında, Huawei tasarımlarının yaklaşık %44'ünü dış kaynaklı olarak alırken, Honor ve Oppo sırasıyla %40 ve %39'luk orana sahip. İlginç bir şekilde rapor, Apple ve Samsung'un Çinli üreticilerden farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Apple, bütün iPhone modelleri için tasarım sürecini kontrol ederek şirket içi tasarıma sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Öte yandan Samsung'un 2024'ün ilk yarısında %22 gibi nispeten düşük oranda dış kaynak kullandığı ve bu rakamın geçtiğimiz senelere göre azaldığı belirtiliyor.

Counterpoint bu değişimi iki temel faktöre bağlıyor. Birincisi, Samsung dış kaynak kullanımının daha yaygın olduğu alt ve orta sınıf segmentlerde pazar payının düşmesi. İkincisi, Güney Koreli devin bütçe dostu telefonlarının üretimi için giderek daha fazla Hindistan'daki kendi fabrikalarına yönelmesi.

Counterpoint, telefon tasarımlarında dış kaynak kullanımı artışının, ürün lansmanlarını hızlandırmak ve maliyet açısından rekabetçi kalmak için genellikle Çinli üreticiler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.

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