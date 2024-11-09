Akıllı telefonlar, her zaman üretici firmalar tarafından mı tasarlanıyor? İşte şaşırtıcı veriler

Çinli üreticiler çoğunlukla dış tasarıma yöneliyor
Bu rapora göre Motorola, 2024'ün ilk yarısında akıllı telefonlarının tasarımını %90 oranında üçüncü taraf şirketlere yaptırarak dış kaynak kullanımında ilk sırada yer aldı. Xiaomi %78 ve Vivo %52 dış kaynak kullanımıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Diğer büyük oyunculara bakıldığında, Huawei tasarımlarının yaklaşık %44'ünü dış kaynaklı olarak alırken, Honor ve Oppo sırasıyla %40 ve %39'luk orana sahip. İlginç bir şekilde rapor, Apple ve Samsung'un Çinli üreticilerden farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Apple, bütün iPhone modelleri için tasarım sürecini kontrol ederek şirket içi tasarıma sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Öte yandan Samsung'un 2024'ün ilk yarısında %22 gibi nispeten düşük oranda dış kaynak kullandığı ve bu rakamın geçtiğimiz senelere göre azaldığı belirtiliyor.
Counterpoint bu değişimi iki temel faktöre bağlıyor. Birincisi, Samsung dış kaynak kullanımının daha yaygın olduğu alt ve orta sınıf segmentlerde pazar payının düşmesi. İkincisi, Güney Koreli devin bütçe dostu telefonlarının üretimi için giderek daha fazla Hindistan'daki kendi fabrikalarına yönelmesi.
Counterpoint, telefon tasarımlarında dış kaynak kullanımı artışının, ürün lansmanlarını hızlandırmak ve maliyet açısından rekabetçi kalmak için genellikle Çinli üreticiler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über