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    Akıllı telefonlar, her zaman üretici firmalar tarafından mı tasarlanıyor? İşte şaşırtıcı veriler

    Akıllı telefonların tasarımı, sanıldığının aksine her zaman üzerinde yazan markalar tarafından yapılmıyor. Yayınlanan yeni bir rapor, şaşırtıcı verileri ortaya koyuyor.
    Telefonlar, her zaman üretici firmalar tarafından tasarlanmıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların tasarımı, sanıldığının aksine her zaman üzerinde yazan markalar tarafından yapılmıyor. Counterpoint araştırma şirketinin yeni bir raporu, sektördeki şirketlerin ne kadar oranda dış kaynak kullandığını ortaya koyuyor.

    Çinli üreticiler çoğunlukla dış tasarıma yöneliyor

    Bu rapora göre Motorola, 2024'ün ilk yarısında akıllı telefonlarının tasarımını %90 oranında üçüncü taraf şirketlere yaptırarak dış kaynak kullanımında ilk sırada yer aldı. Xiaomi %78 ve Vivo %52 dış kaynak kullanımıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

    Telefonlar, her zaman üretici firmalar tarafından tasarlanmıyor Tam Boyutta Gör
    Counterpoint, telefon tasarımında dış kaynak kullanımının %6 artarak eğilimin devam etmesini öngörüyor. Bu eğilimde, Çinli markaların giriş ve orta seviyesi telefonlarının artan popüleritesinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    Diğer büyük oyunculara bakıldığında, Huawei tasarımlarının yaklaşık %44'ünü dış kaynaklı olarak alırken, Honor ve Oppo sırasıyla %40 ve %39'luk orana sahip. İlginç bir şekilde rapor, Apple ve Samsung'un Çinli üreticilerden farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    Apple, bütün iPhone modelleri için tasarım sürecini kontrol ederek şirket içi tasarıma sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Öte yandan Samsung'un 2024'ün ilk yarısında %22 gibi nispeten düşük oranda dış kaynak kullandığı ve bu rakamın geçtiğimiz senelere göre azaldığı belirtiliyor.

    Counterpoint bu değişimi iki temel faktöre bağlıyor. Birincisi, Samsung dış kaynak kullanımının daha yaygın olduğu alt ve orta sınıf segmentlerde pazar payının düşmesi. İkincisi, Güney Koreli devin bütçe dostu telefonlarının üretimi için giderek daha fazla Hindistan'daki kendi fabrikalarına yönelmesi.

    Counterpoint, telefon tasarımlarında dış kaynak kullanımı artışının, ürün lansmanlarını hızlandırmak ve maliyet açısından rekabetçi kalmak için genellikle Çinli üreticiler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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