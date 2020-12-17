Akıllı telefonla diş kontrolü artık mümkün

Diş taramalarını evde yapabilen ScanBox, ortodontistlerin hastalarının ilerleyişini uzaktan takip edebilmesini sağlıyor. Sisem yapay zeka algoritması ile çalışıyor.

Paris merkezli şirket tarafından geliştirilen sistem ile ortodontistler hastaya gerekli cihazı veriyor. Hasta eve gittiğinde ScanBox isimli cihazın gerekli kısmını ağzına yerleştiriyor.

Akıllı telefon düzenli aralıklarla fotoğraf çekiyor ve çektiği fotoğrafları yapay zeka algoritması ile düzenleyen bir bulut sunucuya aktarıyor. Eğer bir problem tespit edilirse ortodontist bilgilendiriliyor.