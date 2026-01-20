Toyota'nın uygun fiyatlı Tesla Model S rakibi piyasaya çıkıyor: İşte fiyatı

Toyota bZ7'nin ilk olarak Mart ayında Çin pazarında satışa sunulacağını belirtelim. GAC–Toyota ortaklığıyla geliştirilen model, fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çin basınına göre aracın başlangıç fiyatı 200.000 yuan (yaklaşık 28.700 dolar) olarak belirlendi. Bu rakam bZ7'yi kendi sınıfındaki birçok elektrikli sedandan daha erişilebilir bir konuma taşıyor.
Sürücünün karşısında ince bir dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik ekrana yer verilmiş. Multimedya sistemi ve akıllı kokpit Huawei'nin HarmonyOS 5.0 yazılımıyla çalışıyor. Ayrıca sanal gösterge paneli (head-up display) sayesinde sürüş bilgilerini ön cama yansıtma özelliği de var.
Zengin donanım listesi
Donanım listesi oldukça kabarık. Toyota bZ7 tüm koltuklarda ısıtma özelliği, buzdolabı, 23 hoparlörlü premium ses sistemi ve lidar destekli yarı otonom sürüş sistemi gibi özellikler sunuyor. Aynı zamanda hem ön hem de arka bölümde akıllı telefonlar için kablosuz şarj üniteleri mevcut.