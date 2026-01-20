Toyota'nın uygun fiyatlı Tesla Model S rakibi piyasaya çıkıyor: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Toyota, yeni amiral gemisi bZ7 ile elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Tesla Model S'e ciddi bir rakip olarak gösterilen bu büyük elektrikli sedan; sunduğu menzil, donanım ve fiyat avantajlarıyla pazarın dengelerini değiştirmeye aday.

Toyota bZ7'nin ilk olarak Mart ayında Çin pazarında satışa sunulacağını belirtelim. GAC–Toyota ortaklığıyla geliştirilen model, fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çin basınına göre aracın başlangıç fiyatı 200.000 yuan (yaklaşık 28.700 dolar) olarak belirlendi. Bu rakam bZ7'yi kendi sınıfındaki birçok elektrikli sedandan daha erişilebilir bir konuma taşıyor.

Tam Boyutta Gör 5.1 metre uzunluğa sahip Toyota bZ7, E-segmenti bir aile sedanı olarak konumlanıyor. Akıcı gövde hatları, belirgin ön burun yapısı ve arkaya doğru uzanan kavisli tavan çizgisiyle modern ve aerodinamik bir görünüme sahip. Aracın iç mekanı ise tam bir teknoloji üssünü andırıyor.

Sürücünün karşısında ince bir dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik ekrana yer verilmiş. Multimedya sistemi ve akıllı kokpit Huawei'nin HarmonyOS 5.0 yazılımıyla çalışıyor. Ayrıca sanal gösterge paneli (head-up display) sayesinde sürüş bilgilerini ön cama yansıtma özelliği de var.

Zengin donanım listesi

Donanım listesi oldukça kabarık. Toyota bZ7 tüm koltuklarda ısıtma özelliği, buzdolabı, 23 hoparlörlü premium ses sistemi ve lidar destekli yarı otonom sürüş sistemi gibi özellikler sunuyor. Aynı zamanda hem ön hem de arka bölümde akıllı telefonlar için kablosuz şarj üniteleri mevcut.

Tam Boyutta Gör Gücünü 278 beygirlik elektrikli motorundan alan bZ7, maksimum 180 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın 71.35 kWh ve 88.13 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği var. Menzil değeri ise batarya kapasitesine göre 600 km ile 710 km arasında değişiyor. Toyota bZ7, uzun menzil ve zengin donanımı "erişilebilir lüks" konseptiyle birleştirerek elektrikli araç piyasasında rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

