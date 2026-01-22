Giriş
    Dacia'dan Skoda Octavia'ya rakip geliyor: İşte detaylar

    Dacia’nın, Skoda Octavia’ya rakip olacak yeni bir model hazırlığında olduğu biliniyor. Octavia Combi'ye daha yakın bir formda olması beklenen araçla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Dacia'dan Skoda Octavia'ya rakip geliyor: C-Neo yolda Tam Boyutta Gör
    Dacia, son yıllarda yakaladığı başarı grafiğini Avrupa'nın en popüler otomobil pazarı olan C segmentine genişletmeye hazırlanıyor. Marka, bu strateji doğrultusunda Skoda Octavia’ya, özellikle Combi versiyonuna daha yakın konumlanan yeni otomobilinin ilk resmi detaylarını Mart ayına kadar paylaşacağını doğruladı.

    C-Neo kod adlı yeni model, Dacia'nın uygun fiyatlı ve dayanıklı otomobil anlayışını C segmentine taşımayı hedefliyor. İngiliz Autocar'ın aktardığı bilgilere göre yeni C-Neo, SUV ile station wagon arasında konumlanan bir otomobil olacak. Yaklaşık 4.6 metre uzunluğa sahip olması beklenen model, klasik SUV araçlara kıyasla daha alçak bir sürüş pozisyonu sunacak.

    SUV istemeyen ama genişlik arayanlar için

    Dacia'nın yeni otomobili, markanın yeni amiral gemisi Bigster'ın altyapısını kullanacak ancak sürüş karakteri olarak daha binek bir his sunacak. Şirketin neredeyse tüm güncel modellerinde kullandığı Renault Grubu'na ait CMF-B platformu üzerine inşa edileceği belirtilen aracın kaputunun altında ise hafif hibrit ve tam hibrit üniteler görev yapacak.

    128 ile 153 beygir arasında güç sunması beklenen araçta, dört tekerlekten çekiş sisteminin olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Dacia yetkililerinin de belirttiği gibi C-Neo, büyük ve hantal SUV modellerinden hoşlanmayan ancak geniş iç mekan, konfor ve verimlilik arayan kullanıcıları hedefleyecek. Yani araç gösterişten uzak ama işlevsel bir alternatif olacak.

    Dacia'dan Skoda Octavia'ya rakip geliyor: C-Neo yolda

    En güçlü silahı fiyat avantajı olacak

    Dacia'nın C segmentindeki en büyük silahı yine rekabetçi fiyatlandırma politikası olacak. Ford Focus'un piyasadan çekilmesinin yanı sıra Volkswagen Golf, Toyota Corolla ve Skoda Octavia gibi modellerin son yıllarda ciddi şekilde pahalanması, Dacia için önemli bir fırsat yaratmış durumda. Marka, "gereksiz" donanımları eleyerek maliyetleri düşük tutma amacında.

    Ön tahminlere göre C-Neo'nun başlangıç fiyatının 20.000 sterlin (23.000 euro) civarında olması bekleniyor. Bu rakam, günümüzde satılan C segmenti station wagon'ların büyük bölümünden belirgin şekilde daha düşük. C-Neo'nun bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanırken, 2027 yılında ürün gamına üçüncü bir C segmenti modelinin daha eklenmesi planlanıyor.

