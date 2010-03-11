Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik sunacak

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Hisse ortakları arasında Apple ve Intel gibi isimlerin de bulunduğu Imagination firması, PowerVR serisi düşük güç tüketimli mobil grafik çözümleriyle, akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından birisi. 6. jenerasyon SGX GPU'sunu PlayStation 4 için tasarladığı konuşulan PowerVR, çalışmaları devam eden yeni nesil grafik yongalarıyla PlayStation 3 ayarında grafik kalitesinin üç yıl içerisinde akıllı telefonlara geleceğini söylüyor. Yeni yongalarla hem 3D performansı arttıracaklarını hem de 720p çözünürlüğünde daha gelişmiş eğlence deneyimi yaşatacaklarını belirten PowerVR, SGX545 kodlu yeni grafik yongasının, kendi sınfındaki en hızlı çözüm olacağını düşünüyor zira OpenCL desteği sunarak genel amaçlı uygulama hızlandırma özelliğine de sahip olan SGX545'in iPhone 4G'de kullanılması da bekleniyor.

SGX serisi grafik yongaları Intel tarafından farklı isimler altında netbook'larda da kullanılan PowerVR, son kullanıcılar için masaüstü GPU çözümlerine sahip olmasa da akıllı telefon pazarında sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu arada Imagination firması, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile PowerVR grafik yongası kullanan 250 milyonuncu cihazın da satılarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.