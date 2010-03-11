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Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik sunacak
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Hisse ortakları arasında Apple ve Intel gibi isimlerin de bulunduğu Imagination firması, PowerVR serisi düşük güç tüketimli mobil grafik çözümleriyle, akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından birisi. 6. jenerasyon SGX GPU'sunu PlayStation 4 için tasarladığı konuşulan PowerVR, çalışmaları devam eden yeni nesil grafik yongalarıyla PlayStation 3 ayarında grafik kalitesinin üç yıl içerisinde akıllı telefonlara geleceğini söylüyor. Yeni yongalarla hem 3D performansı arttıracaklarını hem de 720p çözünürlüğünde daha gelişmiş eğlence deneyimi yaşatacaklarını belirten PowerVR, SGX545 kodlu yeni grafik yongasının, kendi sınfındaki en hızlı çözüm olacağını düşünüyor zira OpenCL desteği sunarak genel amaçlı uygulama hızlandırma özelliğine de sahip olan SGX545'in iPhone 4G'de kullanılması da bekleniyor.

SGX serisi grafik yongaları Intel tarafından farklı isimler altında netbook'larda da kullanılan PowerVR, son kullanıcılar için masaüstü GPU çözümlerine sahip olmasa da akıllı telefon pazarında sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu arada Imagination firması, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile PowerVR grafik yongası kullanan 250 milyonuncu cihazın da satılarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.


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DH Misafiri 9 yıl
yeni gelişmeler varmı bu haberle ilgili?
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homeedition88 9 yıl
ps3'ün sahip olduğu grafik işlemcisinin nvidia 7600 serisinden olduğu hesaba katılırsa makul bir saptama. ancak ps3 kalitesinde grafik hususu tek boyutlu bir laf. kastettikleri 7600-7900 serisi kalitesidir. yoksa elbetteki telefonun yapay zeka yönetmesini, parçalanma v.b efekleri göstermesinden bahsedilmiyor...
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LAVMAN 9 yıl
onu bunu gectimde sanki ps3 grafik harikası bi aletmis gibi konusulmus.. konsollar yuzunden gelisen teknolojinin anca bir kısmını kullanabiliyoruz.. fermi geliyor hala dandirik konsol grafikleriyle oyun oynuyoruz hey allahım ya..
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waltran 9 yıl
bende görünmez olabiliyorum 2 yıl sonra :D haha telefonda kalite olsa neye yarar nası oyun oynancakki
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DH Misafiri 9 yıl
bu haberi intel okusun da yüksek grafik çözümlerine çoğu kullanıcının ihtiyacı yok demesin.daha atoma hd özeliği kazandıramadılar.
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cihandark 9 yıl
güzel bir laf vardır ''söz uçar yazı kalır'' diye :) yalanmış meğer yazılanlarıda silebiliyorlar :)
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lvlono 9 yıl
Kimse bu akıllı telefonu TVye bağlayıp 720p oyun oynatabileceğini düşünmüyordur umarım :D
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Confusion 9 yıl
Haber Editörümüzün konusunu tartışma ortamına çeviren her üyeye ceza puanı verilmiştir!



iyi forumlar
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Source 9 yıl
İki yıl sonra yeni konsol geleceği düşünülürse neden olmasın ?
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cengizhan72 9 yıl
Sadtneverdie katılıyorum,şimdiki cep telefonu oyunlarına bir göz atalım ??? anlamadınmı...kardeş,adamlar en kral oyun konsolundaki görüntüleri çok fazlada değil 3 yıl sonraya cebine indiricekler,3 yıl sonra bile giriş seviyesi ekran kartlarında o görüntüyü bilgisayarlarda bile göremezsin,nasıl bu kadar geniş olabiliyorsun anlıyamıyorum.
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sadtneverdie 9 yıl

cengizhan72

Sadtneverdie katılıyorum,şimdiki cep telefonu oyunlarına bir göz atalım ??? anlamadınmı...kardeş,adamlar en kral oyun konsolundaki görüntüleri çok fazlada değil 3 yıl sonraya cebine indiricekler,3 yıl sonra bile giriş seviyesi ekran kartlarında o görüntüyü bilgisayarlarda bile göremezsin,nasıl bu kadar geniş olabiliyorsun anlıyamıyorum.


bana katıldığınız bölümleri sildiler :D
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