Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktör bileşenlerinin montajı başlıyor

Akkuyu NGS’de reaktör kurulumu başlıyor
İnşaat malzemelerinin reaktör kontrol kurulumu alanından çıkarıldığı, her gün pek çok kez püskürtmeli yaş temizlik yapıldığı ve ekipman montajının kontrolünden sorumlu personel dışında alana erişim sınırlandırıldığı aktarıldı. Özel alanın Akkuyu NGS’nin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında korunacağı belirtildi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. Butckikh, ilk güç ünitesinin kontrol kurulumu için aktif hazırlıkların sürdüğünü ve bu hazırlıkların önemli bir ayağının da özel olanın oluşturulması olduğunu aktardı: “Bu, Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinin reaktör binasının reaktör bölmesindeki genel inşaat işlerinin tamamlanması anlamına geliyor. Endüstriyel temizlik kuralları, yabancı cisimlerin, inşaat malzemelerinin bölmeye girişini engelliyor ve ekipman montajı sırasında gerekli tüm güvenlik gerekliliklerine uyulmasını sağlıyor. Artık yakıt çubukları simülatörlerinin yüklenmesi ve soğuk-sıcak test aşaması için doğrudan reaktör bileşenlerinin kurulumuna geçiyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.