Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktör bileşenlerinin montajı başlıyor

Tam Boyutta Gör Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde bulunan reaktör bölmesinde, reaktör kontrol kurulumu için gereken temizlik yapılarak özel bir alan oluşturuldu. Özel alanın oluşturulması, 1’inci ünitenin reaktör binasında genel inşaat işlerinin tamamlanması ile ekipman çalıştırma ve ayarlama aşamasına geçilmesi anlamına geliyor.

Akkuyu NGS’de reaktör kurulumu başlıyor

Tam Boyutta Gör Bu alanın oluşturulması, sıcak soğuk çalıştırma yapılmadan önce simülasyon yakıt çubuklarının yüklenmesi ile ekipman parçalarının belirlenen konuma yerleştirilmesini içeren reaktörün kontrol kurulumu çalışmalarının yapılmasına olanak verecek.

İnşaat malzemelerinin reaktör kontrol kurulumu alanından çıkarıldığı, her gün pek çok kez püskürtmeli yaş temizlik yapıldığı ve ekipman montajının kontrolünden sorumlu personel dışında alana erişim sınırlandırıldığı aktarıldı. Özel alanın Akkuyu NGS’nin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında korunacağı belirtildi.

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Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. Butckikh, ilk güç ünitesinin kontrol kurulumu için aktif hazırlıkların sürdüğünü ve bu hazırlıkların önemli bir ayağının da özel olanın oluşturulması olduğunu aktardı: “Bu, Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinin reaktör binasının reaktör bölmesindeki genel inşaat işlerinin tamamlanması anlamına geliyor. Endüstriyel temizlik kuralları, yabancı cisimlerin, inşaat malzemelerinin bölmeye girişini engelliyor ve ekipman montajı sırasında gerekli tüm güvenlik gerekliliklerine uyulmasını sağlıyor. Artık yakıt çubukları simülatörlerinin yüklenmesi ve soğuk-sıcak test aşaması için doğrudan reaktör bileşenlerinin kurulumuna geçiyoruz.”

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Akkuyu NGS’de ilk reaktör bileşenlerinin montajı başlıyor