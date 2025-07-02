Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk ünitenin devreye alma süreci başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin enerji geleceğinde dönüm noktası olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International CEO’su Anton Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, santralın birinci ünitesinde devreye alma sürecinin başladığını duyurdu.

Akkuyu NGS’de son dönemeçler

Dedusenko, Akkuyu NGS’de genel inşaatın tamamlandığını, artık devreye alma kapsamında deneme çalışmalarına geçildiğini belirtti. Bu dönemin bir nükleer güç ünitesi için kritik önem taşıdığını vurgulayan Dedusenko, karşılaşılan zorluklara rağmen sürecin takvime uygun ilerlediğini söyledi. Ayrıca, bu yıl içinde ilk ünitenin şalt sahasının elektrik iletim sistemine bağlanması için hazırlık çalışmalarının yapılmasının planlandığını aktardı.

Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefi doğrultusunda Akkuyu NGS’nin rolü de Dedusenko’nun açıklamalarında öne çıktı. Projenin, Türkiye’nin karbon emisyonlarının yüzde 20’sinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Avrupa’nın en büyük vanadyum akış bataryası testlere başladı 21 sa. önce eklendi

Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli toplam 4 reaktörden oluşacak. İlk ünitenin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de her yıl birer yıl arayla hizmete alınması planlanıyor. Santral tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye’nin toplam elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılayacak. İşletme ömrü 60 yıl olarak belirlenen santral için bu sürenin 20 yıl daha uzatılması mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Akkuyu NGS’de ilk ünitenin devreye alma süreci başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: