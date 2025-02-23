Akkuyu NGS’de önemli gelişme: İlk yedek dizel jeneratörü devreye alındı

Kesintisiz güç için önemli adım
Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu NGS’de, yedek dizel jeneratörler, santralin aktif güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla devreye giriyor. Normal operasyon sırasında "bekleme" modunda tutulacak olan jeneratörler, olası bir güç kesintisinde devreye girerek santralin güvenliğini sağlayacak.
Yetkililer, dizel jeneratörlerin yük altında çalışma testlerine kısa süre içinde başlayacaklarını belirtti. Her bir güç ünitesinde toplam üç yedek dizel jeneratör bulunacak ve bu jeneratörler, ünitenin tüm sistemlerine kesintisiz güç sağlayarak reaktör güvenliğini destekleyecek.
Akkuyu NGS’nin İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yedek dizel güç santralleri, nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri. Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek”
Dizel jeneratörler ve santral
Öte yandan Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 MW kapasiteli Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Akkuyu NGS’nin inşası, küresel nükleer endüstride Yap-Sahip Ol-İşlet modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor. Tam kapasite çalıştığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması bekleniyor. İlk elektriğin ise yıl sonuna kadar alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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