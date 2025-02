Akkuyu NGS’de önemli gelişme: İlk yedek dizel jeneratörü devreye alındı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) kritik bir aşama daha tamamlandı. Santralin 1. Güç Ünitesi’nde yer alan ilk yedek dizel jeneratör, başarılı bir şekilde devreye alındı. Bu gelişme, santralin güvenlik altyapısını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kesintisiz güç için önemli adım

Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu NGS’de, yedek dizel jeneratörler, santralin aktif güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla devreye giriyor. Normal operasyon sırasında "bekleme" modunda tutulacak olan jeneratörler, olası bir güç kesintisinde devreye girerek santralin güvenliğini sağlayacak.

Yetkililer, dizel jeneratörlerin yük altında çalışma testlerine kısa süre içinde başlayacaklarını belirtti. Her bir güç ünitesinde toplam üç yedek dizel jeneratör bulunacak ve bu jeneratörler, ünitenin tüm sistemlerine kesintisiz güç sağlayarak reaktör güvenliğini destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Dizel jeneratörlerin acil durumlarda devreye girme süresi 15 saniyeyi aşmayacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak, dizel jeneratörlerin devreye alınması, reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlatılması için ön koşul. Tüm süreç otomatik sistemlerle kontrol edilerek, herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan çalışacak. Jeneratörlerin güvenilirliğini test etmek amacıyla 50’den fazla kontrol prosedürü uygulanacak.

Fraunhofer Enstitüsü, kompresörsüz ısı pompası geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Akkuyu NGS’nin İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yedek dizel güç santralleri, nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri. Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek”

Dizel jeneratörler ve santral

Tam Boyutta Gör Akkuyu NGS'nin Rus tasarımı VVER-1200 reaktörlü modern güç ünitelerinin tasarımında her güç ünitesi için üç dizel jeneratör kullanılacak. Bunlardan iki dizel jeneratör acil durum güç kaynağı sistemi ve bir dizel jeneratör de normal işletme sistemi için kullanılacak. Her bir tesisin kapasitesi 6,3 MW. Santralde toplam 4 reaktör ve 12 jeneratör bulunacak. Yedek dizel güç santralindeki dizel yakıt rezervleri, ünitelerin bir gün boyunca bağımsız olarak çalışması için tasarlandı. Toplamda, NGS sahası her bir dizel güç santrali için en az 6 günlük bir yakıt rezervi sağlıyor. Bu süre, düzenli güç kaynağının yeniden sağlanması için fazlasıyla yeterli.

Öte yandan Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 MW kapasiteli Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Akkuyu NGS’nin inşası, küresel nükleer endüstride Yap-Sahip Ol-İşlet modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor. Tam kapasite çalıştığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması bekleniyor. İlk elektriğin ise yıl sonuna kadar alınması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Akkuyu NGS’de ilk yedek dizel jeneratörü devreye alındı