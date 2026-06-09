Akkuyu NGS'de kritik eşik aşıldı: Yıl sonuna kadar üretim başlayacak!

Akkuyu NGS'de önemli prova
“Temsili yakıt yükleme” işlemi, reaktörün gerçek nükleer yakıt yüklenmeden önceki son hazırlık süreçlerinden biri arasında. Bu çalışma, reaktörün ve yardımcı sistemlerin güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak için gerçekleştirilen kapsamlı testlerin önemli bir parçası.
Sıradaki aşamada reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise 1. güç ünitesini devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri gerçekleştirilecek.
Akkuyu NGS ne zaman devreye girecek?
Bugün yayımlanan duyuruda elektrik üretiminin 2026 yılı sonuna kadar başlayacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye’nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz.” dedi.
4.800 MW kapasite
Mersin’e inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olarak hizmet verecek. Santral tamamlandığında toplam 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktör yaklaşık olarak 1.200 MW elektrik üretim kapasitesine, toplamda ise 4.800 MW kapasiteye sahip olacak. Tam kapasite çalıştığında yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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