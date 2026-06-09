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    Akkuyu NGS'de kritik eşik aşıldı: Yıl sonuna kadar üretim başlayacak!

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde temsili yakıt yükleme operasyonu başarıyla tamamlandı. Santralde ilk elektrik üretiminin 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    Akkuyu NGS'de kritik eşik: Elektrik üretimi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) devreye alınmasına yönelik önemli aşamalardan biri tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan duyuruya göre Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde “temsili yakıt yükleme” işlemi başarıyla tamamlandı. Bakanlık, Akkuyu NGS’de elektrik üretimi için tarih verdi.

    Akkuyu NGS'de önemli prova

    Temsili yakıt yükleme” işlemi, reaktörün gerçek nükleer yakıt yüklenmeden önceki son hazırlık süreçlerinden biri arasında. Bu çalışma, reaktörün ve yardımcı sistemlerin güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak için gerçekleştirilen kapsamlı testlerin önemli bir parçası.

    Akkuyu NGS'de kritik eşik: Elektrik üretimi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Reaktör basınç kabına toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demeti yerleştirildi. Gerçek nükleer yakıt yerine kullanılan bu özel ekipmanlar sayesinde reaktörün mekanik yapısı, soğutma sistemleri, hidrolik performansı ve yapısal dayanıklılığı test edildi.

    Sıradaki aşamada reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise 1. güç ünitesini devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri gerçekleştirilecek.

    Akkuyu NGS'de kritik eşik: Elektrik üretimi için tarih verildi Tam Boyutta Gör

    Akkuyu NGS ne zaman devreye girecek?

    Bugün yayımlanan duyuruda elektrik üretiminin 2026 yılı sonuna kadar başlayacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye’nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz.” dedi.

    4.800 MW kapasite

    Mersin’e inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olarak hizmet verecek. Santral tamamlandığında toplam 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktör yaklaşık olarak 1.200 MW elektrik üretim kapasitesine, toplamda ise 4.800 MW kapasiteye sahip olacak. Tam kapasite çalıştığında yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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