Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı: 2025'te faaliyete geçecek

İlk reaktör ünitesi için son safhaya geçiliyor
Bu zorlu süreçte Rosatom’un Mersin’deki Akkuyu NGS projesinde türbin ekipmanlarının mühendisliğini üstlenen AAEM mühendisleri, rotorun türbin jeneratör statoruna monte edilmesi işlemini 25 Ekim'de gerçekleştirdi. Türbin binasında ana köprü vinci kullanılarak kurulan rotorun başarılı bir şekilde yerine yerleştirilmesiyle, yardımcı sistemlerin statora bağlanması ve yatakların takılması da mümkün hale geldi.
Türbin jeneratör rotorunun montajı, türbin tesisi montajının son aşamasına geçilmesine olanak tanıyor. Akkuyu NGS'nin 1’inci ünitesi türbin binasında türbin ve jeneratör rotorlarının tek hat halinde bağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu çalışma tamamlandığında türbin, çark cihazına yerleştirilmeye ve devreye alma öncesi yapılacak bir dizi teste hazır olacak.
Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek
Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu