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    Anlık Bildirim

    Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı: 2025'te faaliyete geçecek

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. güç ünitesinde artık sona yaklaşılıyor. Yapılan açıklamada Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinde türbin tesisi montajının son aşamasına gelindiği bildirildi.
    Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. güç ünitesinde türbin tesisi montajı kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Rosatom tarafından yürütülen projede, 245 tonluk türbin jeneratör rotorunun statora başarılı bir şekilde monte edilmesiyle türbin şaftının hizalanması süreci başladı. Bu gelişmeyle, türbinin şaft döndürücü üzerine yerleştirilmesi işleminin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

    İlk reaktör ünitesi için son safhaya geçiliyor

    Bu zorlu süreçte Rosatom’un Mersin’deki Akkuyu NGS projesinde türbin ekipmanlarının mühendisliğini üstlenen AAEM mühendisleri, rotorun türbin jeneratör statoruna monte edilmesi işlemini 25 Ekim'de gerçekleştirdi. Türbin binasında ana köprü vinci kullanılarak kurulan rotorun başarılı bir şekilde yerine yerleştirilmesiyle, yardımcı sistemlerin statora bağlanması ve yatakların takılması da mümkün hale geldi.

    Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, “Rotorun statora yerleştirilmesi, yataklara takılması ve kurulması işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Rotorun yerleştirilmesi, tüm yardımcı sistemleri statora bağlamaya ve yatakları takmaya olanak tanıyor. Bu, aynı zamanda uzmanların turbo jeneratör şaft hattının hizalanmasını gerçekleştirmesini de sağlayacak.” dedi.

    Türbin jeneratör rotorunun montajı, türbin tesisi montajının son aşamasına geçilmesine olanak tanıyor. Akkuyu NGS'nin 1’inci ünitesi türbin binasında türbin ve jeneratör rotorlarının tek hat halinde bağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu çalışma tamamlandığında türbin, çark cihazına yerleştirilmeye ve devreye alma öncesi yapılacak bir dizi teste hazır olacak.

    Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek

    Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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