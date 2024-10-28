Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı: 2025'te faaliyete geçecek

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Tam Boyutta Gör Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. güç ünitesinde türbin tesisi montajı kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Rosatom tarafından yürütülen projede, 245 tonluk türbin jeneratör rotorunun statora başarılı bir şekilde monte edilmesiyle türbin şaftının hizalanması süreci başladı. Bu gelişmeyle, türbinin şaft döndürücü üzerine yerleştirilmesi işleminin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İlk reaktör ünitesi için son safhaya geçiliyor

Bu zorlu süreçte Rosatom’un Mersin’deki Akkuyu NGS projesinde türbin ekipmanlarının mühendisliğini üstlenen AAEM mühendisleri, rotorun türbin jeneratör statoruna monte edilmesi işlemini 25 Ekim'de gerçekleştirdi. Türbin binasında ana köprü vinci kullanılarak kurulan rotorun başarılı bir şekilde yerine yerleştirilmesiyle, yardımcı sistemlerin statora bağlanması ve yatakların takılması da mümkün hale geldi.

Tam Boyutta Gör Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, “Rotorun statora yerleştirilmesi, yataklara takılması ve kurulması işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Rotorun yerleştirilmesi, tüm yardımcı sistemleri statora bağlamaya ve yatakları takmaya olanak tanıyor. Bu, aynı zamanda uzmanların turbo jeneratör şaft hattının hizalanmasını gerçekleştirmesini de sağlayacak.” dedi.

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Türbin jeneratör rotorunun montajı, türbin tesisi montajının son aşamasına geçilmesine olanak tanıyor. Akkuyu NGS'nin 1’inci ünitesi türbin binasında türbin ve jeneratör rotorlarının tek hat halinde bağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu çalışma tamamlandığında türbin, çark cihazına yerleştirilmeye ve devreye alma öncesi yapılacak bir dizi teste hazır olacak.

Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek

Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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Akkuyu NGS’de kritik bir montaj aşaması tamamlandı