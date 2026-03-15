Akkuyu NGS’nin 4. Güç Ünitesi’nde kritik montaj tamamlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4. güç ünitesinde önemli bir mühendislik aşaması daha geride bırakıldı. Projede, reaktör binasının merkezinde yer alan reaktör şaftının temel yapısal unsurlarından biri olan baskı kirişi tasarım konumuna yerleştirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin 2026 yılında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

Takvime uygun ilerleniyor

Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen santralin dördüncü ünitesinde gerçekleştirilen montaj işlemi, sahaya parçalar halinde getirilen bileşenlerin önce birleştirilmesi ve ardından kaynak işlemlerinin tamamlanmasıyla gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından ağır ekipman, planlanan noktaya dikkatli bir şekilde yerleştirildi.

4. Güç Ünitesi’nin bulunduğu inşaat sahasında nükleer ada yapılarının kurulumu planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Projenin yönetimini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, montajın tamamlanmasının ünitenin inşasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Butckikh’e göre büyük ölçekli ekipmanların kurulumu, yalnızca teknik hazırlıkla sınırlı olmayan kapsamlı bir süreç gerektiriyor. Meteorolojik koşulların dikkatle analiz edilmesi, taşıyıcı metal yapıların hazır hâle getirilmesi, gerekli ekipmanların sahada bulunması ve nitelikli personelin koordinasyonu bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Yetkililer, bu adımın tamamlanmasının ardından reaktör şaftı inşaatında bir sonraki aşamaya geçileceğini ve şaftın özel bileşimli betonla doldurulacağını belirtiyor.

Reaktör şaftının güvenliği için kritik bir parça

Tam Boyutta Gör VVER-1200 tipi reaktörlere sahip bir nükleer güç ünitesinde reaktör şaftı, reaktör binasının merkezinde konumlanan silindirik betonarme bir yapı olarak tasarlanıyor. Bu yapı, santralin tüm işletme modlarında reaktör basınç kabının yerleştirilmesi, sabitlenmesi ve korunması görevini üstleniyor.

Reaktör şaftının başlıca yapısal bileşenleri arasında kuru koruma kabı, destek kirişi ve baskı kirişi bulunuyor. Bunlardan biri olan baskı kirişi, reaktör basınç kabının beton şaft içerisinde güvenli biçimde sabitlenmesini sağlayan temel elemanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji Türkiye’de elektrik faturalarını düşürüyor 2 gün önce eklendi

Kaynaklı metal konstrüksiyon şeklinde tasarlanan bu büyük ölçekli bileşenin teknik özellikleri de dikkat çekiyor. 7 metreden fazla çapa, yaklaşık 1 metre yüksekliğe ve yaklaşık 27 ton ağırlığa sahip olan baskı kirişinin reaktör sisteminin yapısal bütünlüğünü sağlamada kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’de inşa edilen ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında her biri 1200 MW elektrik üretim kapasitesine sahip dört adet 3+ nesil VVER reaktörlü güç ünitesi kuruluyor.

Santral aynı zamanda küresel nükleer enerji sektöründe “Yap-Sahip Ol-İşlet” modeliyle gerçekleştirilen ilk projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu model kapsamında projeyi geliştiren Rosatom ve bağlı şirketleri, santralin inşası, sahipliği ve işletmesini üstleniyor.

