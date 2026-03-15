Akkuyu NGS’nin 4. Güç Ünitesi’nde kritik montaj tamamlandı

Takvime uygun ilerleniyor
Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen santralin dördüncü ünitesinde gerçekleştirilen montaj işlemi, sahaya parçalar halinde getirilen bileşenlerin önce birleştirilmesi ve ardından kaynak işlemlerinin tamamlanmasıyla gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından ağır ekipman, planlanan noktaya dikkatli bir şekilde yerleştirildi.
4. Güç Ünitesi’nin bulunduğu inşaat sahasında nükleer ada yapılarının kurulumu planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Projenin yönetimini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, montajın tamamlanmasının ünitenin inşasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.
Butckikh’e göre büyük ölçekli ekipmanların kurulumu, yalnızca teknik hazırlıkla sınırlı olmayan kapsamlı bir süreç gerektiriyor. Meteorolojik koşulların dikkatle analiz edilmesi, taşıyıcı metal yapıların hazır hâle getirilmesi, gerekli ekipmanların sahada bulunması ve nitelikli personelin koordinasyonu bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Yetkililer, bu adımın tamamlanmasının ardından reaktör şaftı inşaatında bir sonraki aşamaya geçileceğini ve şaftın özel bileşimli betonla doldurulacağını belirtiyor.
Reaktör şaftının güvenliği için kritik bir parça
Reaktör şaftının başlıca yapısal bileşenleri arasında kuru koruma kabı, destek kirişi ve baskı kirişi bulunuyor. Bunlardan biri olan baskı kirişi, reaktör basınç kabının beton şaft içerisinde güvenli biçimde sabitlenmesini sağlayan temel elemanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Kaynaklı metal konstrüksiyon şeklinde tasarlanan bu büyük ölçekli bileşenin teknik özellikleri de dikkat çekiyor. 7 metreden fazla çapa, yaklaşık 1 metre yüksekliğe ve yaklaşık 27 ton ağırlığa sahip olan baskı kirişinin reaktör sisteminin yapısal bütünlüğünü sağlamada kritik rol oynayacağı belirtiliyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’de inşa edilen ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında her biri 1200 MW elektrik üretim kapasitesine sahip dört adet 3+ nesil VVER reaktörlü güç ünitesi kuruluyor.
Santral aynı zamanda küresel nükleer enerji sektöründe "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu model kapsamında projeyi geliştiren Rosatom ve bağlı şirketleri, santralin inşası, sahipliği ve işletmesini üstleniyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur