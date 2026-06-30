Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rosatom tarih verdi: Akkuyu NGS sonbaharda devreye alınacak

    Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için kritik tarihleri paylaştı. Temmuz’daki kritik test sonrasında Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü sonbaharda devreye alınacak.

    Rosatom tarih verdi: Akkuyu NGS sonbaharda devreye alınacak Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) devreye alma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, santralin ilk güç ünitesinde yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini açıklarken önümüzdeki aylarda kritik testlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Temmuzda kritik sıcak testler yapılacak

    Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'nin 1 numaralı güç ünitesinde temmuz ayında "sıcak test" aşamasına geçmeyi planladıklarını söyledi.

    Devreye alma sürecinin en önemli bölümlerinden biri olarak kabul edilen bu testlerde, reaktör ekipmanları ile yardımcı sistemlerin tasarımda öngörülen çalışma koşullarındaki güvenilirliği ve performansı doğrulanacak. Testlerden elde edilecek sonuçlar bir sonraki aşamaya geçilmesi açısından belirleyici olacak.

    İlk reaktörde hedef sonbahar

    Likhachev, sıcak testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmesinin ve reaktörün ilk kez çalıştırılmasının 2026 sonbaharında planlandığını açıkladı. Rosatom, ilk ünitenin devreye alınmasını şirketin bu yılki öncelikli hedefleri arasında görüyor.

    İlk güç ünitesinde kullanılacak taze nükleer yakıt ise Nisan 2023'te Akkuyu sahasına ulaştırılmıştı.

    Toplam 4.800 MW kapasite sunacak

    Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Her bir ünitenin 1.200 megavat kurulu güce sahip olması planlanırken, santralin toplam kurulu gücü 4.800 megavata ulaşacak.

    Akkuyu, ayrıca dünya nükleer sektöründe "yap-sahip ol-işlet" modeliyle hayata geçirilen ilk nükleer santral projesi olma özelliğini de taşıyor. Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin de tam kapasiteyle devreye girmesiyle ülkenin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 2 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    camın önüne araba park etmenin cezası 1.0 ecoboost motor ömrü sarelle mi nutella mı faturalı telefonumun imei kopyalanmış ne yapmalıyım sportime güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum