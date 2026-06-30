Rosatom tarih verdi: Akkuyu NGS sonbaharda devreye alınacak

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) devreye alma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, santralin ilk güç ünitesinde yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini açıklarken önümüzdeki aylarda kritik testlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Temmuzda kritik sıcak testler yapılacak

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'nin 1 numaralı güç ünitesinde temmuz ayında "sıcak test" aşamasına geçmeyi planladıklarını söyledi.

Devreye alma sürecinin en önemli bölümlerinden biri olarak kabul edilen bu testlerde, reaktör ekipmanları ile yardımcı sistemlerin tasarımda öngörülen çalışma koşullarındaki güvenilirliği ve performansı doğrulanacak. Testlerden elde edilecek sonuçlar bir sonraki aşamaya geçilmesi açısından belirleyici olacak.

İlk reaktörde hedef sonbahar

Likhachev, sıcak testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından ilk güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmesinin ve reaktörün ilk kez çalıştırılmasının 2026 sonbaharında planlandığını açıkladı. Rosatom, ilk ünitenin devreye alınmasını şirketin bu yılki öncelikli hedefleri arasında görüyor.

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İlk güç ünitesinde kullanılacak taze nükleer yakıt ise Nisan 2023'te Akkuyu sahasına ulaştırılmıştı.

Toplam 4.800 MW kapasite sunacak

Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Her bir ünitenin 1.200 megavat kurulu güce sahip olması planlanırken, santralin toplam kurulu gücü 4.800 megavata ulaşacak.

Akkuyu, ayrıca dünya nükleer sektöründe "yap-sahip ol-işlet" modeliyle hayata geçirilen ilk nükleer santral projesi olma özelliğini de taşıyor. Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin de tam kapasiteyle devreye girmesiyle ülkenin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

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Rosatom tarih verdi: Akkuyu NGS sonbaharda devreye alınacak

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