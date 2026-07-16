Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’den nükleere 2045'e kadar vergi desteği: Akkuyu etkilenecek mi?

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle nükleer enerji santrali yatırımlarına 2045'e kadar vergi desteği getirildi. Türkiye’nin 20 GW nükleer enerji hedefi bulunuyor.

    Türkiye’den nükleere 2045'e kadar vergi desteği Tam Boyutta Gör
    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifine eklenen maddelerle Türkiye'de kurulacak nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik vergi teşvikleri 31 Aralık 2045'e kadar uzatılıyor. Düzenleme kapsamında damga vergisi istisnası, KDV desteği ve kurumlar vergisine ilişkin finansman kolaylığı sağlanacak.

    Düzenlemeler, nükleer santrallerden elektrik üretmek amacıyla önlisans veya lisans alan yatırımcıların yatırım sürecindeki vergi yükünü azaltmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı'na bu teşviklerin süresini 2050 yılına kadar uzatma yetkisi de veriliyor.

    Nükleer enerjide vergi düzenlemesi

    Yeni düzenlemeye göre nükleer santral yatırımlarına ilişkin düzenlenen sözleşme ve diğer belgeler damga vergisinden istisna tutulacak. İstisna yatırım kapsamında kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen belgeleri de kapsayacak.

    31 Aralık 2045'e kadar yatırım teşvik belgesi kapsamındaki nükleer santral inşaatları nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV yatırımcıya iade edilecek.

    Aynı süre boyunca yatırımda kullanılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den istisna olacak. Satıcıların bu teslimler nedeniyle yüklenip indirim yoluyla gideremediği KDV de talep edilmesi halinde iade edilebilecek.

    Nükleer santral yatırımı için önlisans veya lisans alan şirketlerin yatırım kapsamında gerçekleştirdiği borçlanmalarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki örtülü sermaye oranı yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak. Bu uygulama da 2045 sonuna kadar geçerli olacak ve Cumhurbaşkanı tarafından beş yıl uzatılabilecek.

    Buna karşılık yatırımın tamamlanmaması halinde zamanında tahsil edilmeyen veya iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte geri alınacak.

    Hedef 2050'ye kadar 20 bin MW nükleer güç

    Komisyonda bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, düzenlemenin Türkiye'nin uzun vadeli enerji politikası doğrultusunda hazırlandığını belirterek, 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

    Demircan, bu hedef doğrultusunda hem teknoloji hem finansman hem de yatırımcı çekmek için farklı ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca SMR (Small Modular Reactor - Küçük Modüler Reaktör) teknolojileri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

    Düzenleme Akkuyu için mi?

    Türkiye’den nükleere 2045'e kadar vergi desteği Tam Boyutta Gör
    Komisyon görüşmelerinde en çok tartışılan başlıklardan biri teşviklerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni kapsayıp kapsamadığı oldu. Bu sorulara yanıt veren Demircan, düzenlemenin mevcut projeler için hazırlanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

    "Bugün konuştuğumuz maddelerin hiçbiri bugün var olan projelere ilişkin değil, bugün var olan vergiden de vazgeçmiyoruz, bugün var olan herhangi bir gelirden de vazgeçmiyoruz. Bu maddelerin önemli bir kısmı bundan sonra Türkiye'de 2045 yılına kadar yapılacak olan nükleer yatırımlara şu anda var olan teşvik sisteminin sabitlenmesi anlamında düzenlediğimiz hususlar. Hâlihazırda KDV Kanunu'na göre 2023 yılına kadar zaten bu KDV iadesi vardı, 2023 yılında bitti ve teşvik belgesi olan sadece nükleer değil, tüm yatırımlar bu KDV iadesinden faydalanıyordu. Biz 2023'teki hususu tekrar kanunla 2045'e doğru taşıyoruz. Bu, Akkuyu üzerinde yapılmış bir şey değil, bu, bundan sonraki nükleer tüm santrallerle alakalı yapılan bir şey. Zaten Akkuyu'nun 2023'e kadar var olan teşvik belgesi kapsamında bu hakkı vardı Akkuyu’da KDV iadesi 2023'ün on ikinci ayının 31'inde bitti, uzatılmadığı için KDV istisnası o günden bugüne alınamıyor” dedi.

    Kaynakça https://ankahaber.net/haber/nukleer-enerji-santrali-yatirimlarinda-damga-vergisi-istisnasi-ve-kdv-iadesi-geliyor-2e6d434d https://www.ekonomim.com/ekonomi/nukleer-enerjiye-20-yillik-destek-haberi-906308 https://www.tbmm.gov.tr/Tutanaklar/TutanakGoster/5428
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Profil resmi
    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom taahhüt cayma bedeli sorgulama kaburga kırığı yorumları 7000 btu klima klimasız araca klima taktırmak ibanda harf olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum