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    Aksa Elektrik verilerine göre elektrik tüketimi arttı

    Aksa Elektrik, elektrik tüketiminin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Çoruh bölgesinde yüzde 10, Fırat bölgesinde ise yüzde 9 arttığını bildirdi.

    Aksa Elektrik verilerine göre elektrik tüketimi arttı Tam Boyutta Gör

    Aksa Elektrik, elektrik tüketiminin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Çoruh bölgesinde yüzde 10, Fırat bölgesinde ise yüzde 9 arttığını bildirdi.

    Aksa Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, elektrik tüketiminde yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminde yüzde 9 artış görüldü.

    Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarında elektrik tüketimi, Tunceli'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azaldı, Bingöl ise yüzde 17 ile en yüksek artışın yaşandığı il oldu.

    Çoruh bölgesinde Artvin'de yüzde 13, Trabzon'da yüzde 13, Rize'de yüzde 10 artış, Giresun'da yüzde 25, Gümüşhane'de yüzde 26 düşüş kaydedildi.

    İki bölgedeki illerde abone grupları dâhil edilerek bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü.

    Buna göre, Fırat bölgesinde artış yüzde 17, Çoruh bölgesinde ise yaklaşık yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

    Söz konusu dönemde, Fırat bölgesindeki meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 5, Çoruh bölgesinde yaklaşık yüzde 9 arttı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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