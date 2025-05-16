Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi kullanıma sunuldu

Muğla’nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde 2000 elektrik sayacının dahil edildiği projede saha testleri başarıyla tamamlandı ve sayaçlar uzaktan okunmaya başladı.
Plan-S tarafından yüzde 90 yerlilikle üretilen Smart Meter Modem Pro cihazlar Plan-S’in Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek elektrik sayaçlarının okunmasını mümkün kılıyor. Veriler günlük olarak merkeze iletiliyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu modemler, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor. Yapılan testlerde modemlerin bağlantı sürekliliği, veri iletimi ve çevresel dayanıklılığı konularında başarılı performans elde edildi.
Yılda 115 bin metreküp karbon salımı azaltılacak
Uydudan sayaç okuma sistemi sayesinde personel gereksinimi azalacak. Yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önüne geçilmesiyle yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımı azaltılması öngörülüyor. Sistem için Plan-S ile yaklaşık 11 milyon lira yatırım değerine sahip sistemin tasarruf sağlaması bekleniyor. Plan-S diğer elektrik dağıtım şirketleriyle iş birliği yaparak bu sistemi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.