DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de uydu tabanlı sayaç okuma sistemi ilk kez kullanıma sunuldu. Yerli uydu şirketi Plan-S, Muğla’da elektrik dağıtımı yapan Adm Elektrik ile iş birliği yaparak elektrik sayaçlarını doğrudan uydudan okuyabilen sistemi devreye aldı.

Muğla’nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde 2000 elektrik sayacının dahil edildiği projede saha testleri başarıyla tamamlandı ve sayaçlar uzaktan okunmaya başladı.

Tam Boyutta Gör

Plan-S tarafından yüzde 90 yerlilikle üretilen Smart Meter Modem Pro cihazlar Plan-S’in Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek elektrik sayaçlarının okunmasını mümkün kılıyor. Veriler günlük olarak merkeze iletiliyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu modemler, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor. Yapılan testlerde modemlerin bağlantı sürekliliği, veri iletimi ve çevresel dayanıklılığı konularında başarılı performans elde edildi.

Milli muharip uçak KAAN’ın yerli motoru göründü: TEI TF35000 4 sa. önce eklendi

Yılda 115 bin metreküp karbon salımı azaltılacak

Uydudan sayaç okuma sistemi sayesinde personel gereksinimi azalacak. Yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önüne geçilmesiyle yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımı azaltılması öngörülüyor. Sistem için Plan-S ile yaklaşık 11 milyon lira yatırım değerine sahip sistemin tasarruf sağlaması bekleniyor. Plan-S diğer elektrik dağıtım şirketleriyle iş birliği yaparak bu sistemi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi kullanıma sunuldu