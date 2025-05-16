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    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi kullanıma sunuldu

    Muğla'nın elektrik dağıtım şirketlerin Adm Elektrik, yerli uydu şirketi Plan-S ile iş birliği yaparak elektrik sayaçlarını uydudan okumaya başladı. Bu sayede personel ve araç ihtiyacı azalacak.

    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de uydu tabanlı sayaç okuma sistemi ilk kez kullanıma sunuldu. Yerli uydu şirketi Plan-S, Muğla’da elektrik dağıtımı yapan Adm Elektrik ile iş birliği yaparak elektrik sayaçlarını doğrudan uydudan okuyabilen sistemi devreye aldı.

    Muğla’nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde 2000 elektrik sayacının dahil edildiği projede saha testleri başarıyla tamamlandı ve sayaçlar uzaktan okunmaya başladı.

    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör

    Plan-S tarafından yüzde 90 yerlilikle üretilen Smart Meter Modem Pro cihazlar Plan-S’in Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek elektrik sayaçlarının okunmasını mümkün kılıyor. Veriler günlük olarak merkeze iletiliyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu modemler, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor. Yapılan testlerde modemlerin bağlantı sürekliliği, veri iletimi ve çevresel dayanıklılığı konularında başarılı performans elde edildi.

    Yılda 115 bin metreküp karbon salımı azaltılacak

    Uydudan sayaç okuma sistemi sayesinde personel gereksinimi azalacak. Yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önüne geçilmesiyle yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımı azaltılması öngörülüyor. Sistem için Plan-S ile yaklaşık 11 milyon lira yatırım değerine sahip sistemin tasarruf sağlaması bekleniyor. Plan-S diğer elektrik dağıtım şirketleriyle iş birliği yaparak bu sistemi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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    Evren7 1 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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