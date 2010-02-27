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Aksesuar üreticilerin yeni hedefi; iPad

9 yıl
8b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Aksesuar üreticilerin yeni hedefi; iPad
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Apple, 27 Ocak'taki etkinlikte iPad'e özel hazırladığı bazı aksesuarları tanıtmıştı.

iPhone ve iPod'u bir endüstri markası haline getirmeyi başaran Apple, iPad'le de aynı başarıyı tekrarlayabilir. Amerikanın önde gelen yayın organlarından The Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre aksesuar firmaların yeni amacı iPad kullanıcıları.

Piper Jaffray & Co. şirketinin hesaplarına göre 2009 yılında büyüklüğü 3.7 milyar doları bulan iPod/iPhone aksesuar pazarının oyuncuları iPad için iki farklı strateji izleyecek. Bazı firmalar iPad aksesuarlarını olabildiğince hızlı şekilde kullanıcılara sunmayı amaç edinirken, bazı firmalarda kullanıcıların iPad'le zaman geçirip, onların isteklerine göre aksesuarları piyasaya sürecek. Örneğin Apple ürünlerine ürettiği aksesuarlarla tanınan Griffin'in iPad'e aksesuar çalışmaları iPad'in ilk tanıtıldığı saatlerde başlarken; Targus tanıtımdan çok daha önce, iPad'in dedikodularını göz önüne alarak çalışmalara başlamış bile. Haberde ayrıca Griffin, Belkin gibi pazarın büyük oyuncularının ünlerinden dolayı iPad kullanıcılarından muhtmelen daha çok talep görecekleri ve bu sayede pazara daha avantajlı bir giriş yapacakları öngörülüyor.


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