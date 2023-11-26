Belkin yeni port çoklayıcısını duyurdu

Tam Boyutta Gör Günlük hayatımızda dizüstü bilgisayar tarafında çok ihtiyaç olmasa da akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda port çoklayıcılara zaman zaman ihtiyaç duyuluyor. Belkin bu ihtiyaca yönelik olarak yeni bir premium çoklayıcı duyurdu.

Belkin 11 portlu çoklayıcı

Belkin’in yeni çoklayıcısı hem geçmişten hem de günümüzden izler taşıyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı kuran çoklayıcı bir VGA girişi ile eski tip monitörü olanlara kolaylık sağlıyor. İki HDMI çıkışı ile 4K 60Hz seviyesine kadar görüntü verebiliyor.

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Herhangi bir sürücü gerektirmeyen Silicon Motion teknolojisine yer veren cihazda 2.5Gbps Ethernet çıkışı, 100W enerji verebilen 2 adet USB Tip-C çıkışı ve USB Tip-A çıkışları yer alıyor. Ayrıca SD kart yuvası da mevcut. Yüzde 72 oranında geri dönüştürülebilir malzeme kullanılan Belkin çoklayıcı 200$ fiyat etiketine sahip.

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Belkin eski monitörlere hayat veriyor