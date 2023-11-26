Belkin yeni port çoklayıcısını duyurdu

Belkin 11 portlu çoklayıcı
Belkin’in yeni çoklayıcısı hem geçmişten hem de günümüzden izler taşıyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı kuran çoklayıcı bir VGA girişi ile eski tip monitörü olanlara kolaylık sağlıyor. İki HDMI çıkışı ile 4K 60Hz seviyesine kadar görüntü verebiliyor.
Herhangi bir sürücü gerektirmeyen Silicon Motion teknolojisine yer veren cihazda 2.5Gbps Ethernet çıkışı, 100W enerji verebilen 2 adet USB Tip-C çıkışı ve USB Tip-A çıkışları yer alıyor. Ayrıca SD kart yuvası da mevcut. Yüzde 72 oranında geri dönüştürülebilir malzeme kullanılan Belkin çoklayıcı 200$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.