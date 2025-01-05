Belkin PowerGrip tanıtıldı: iPhone’unuza Deklanşör Butonu ve Batarya Desteği

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların ve taşınabilir konsolların hayatımıza girmesi ile canlanan mobil aksesuar pazarı, özellikle son yıllarda daha da popülerleşmeye başladı. Bu sektördeki en büyük isimlerden biri olan ve birçok farklı ürün için dikkat çekici aksesuarlar üretmesi ile bilinen Belkin, iPhone kullanıcıları için dikkat çekici bir ürün daha tanıttı.

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Belkin PowerGrip, mobil fotoğrafçılar için tasarlandı

Belkin, geçtiğimiz saatlerde Stage PowerGrip isimli yeni iPhone batarya paketini duyurdu. PowerGrip, diğer batarya paketleri gibi cihazınıza manyetik olarak yapışıyor ve MagSafe teknolojisi ile iPhone’unuzu şarj edebiliyor. Bunun yanı sıra PowerGrip, sağ alt tarafında bir deklanşör butonuna yer veriyor ve Bluetooth üzerinden cihazınızın kamerasını kontrol etmenize izin veriyor. Ayrıca ürün, DSLR fotoğraf makinelerinden esinlenen bir tasarıma sahip.

Son yıllarda akıllı telefonların kamera yeteneklerinin gelişmesi ile mobil fotoğrafçılık insanların ve üreticilerin odağına girmeye başladı. Belkin de bu duruma uygun bir aksesuar üreterek kullanıcıların dikkatini çekmek istemiş. 10000mAh kapasite sunan PowerGrip, 7.5W kablosuz şarjın yanı sıra USB-C kablosuna da yer veriyor. Ayrıca cihaz, batarya yüzdesini göstermek için ufak bir LED ekrana da sahip. Birçok farklı renk seçeneğine sahip ürünün fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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