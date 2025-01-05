Belkin PowerGrip tanıtıldı: iPhone’unuza Deklanşör Butonu ve Batarya Desteği

Belkin PowerGrip, mobil fotoğrafçılar için tasarlandı
Belkin, geçtiğimiz saatlerde Stage PowerGrip isimli yeni iPhone batarya paketini duyurdu. PowerGrip, diğer batarya paketleri gibi cihazınıza manyetik olarak yapışıyor ve MagSafe teknolojisi ile iPhone’unuzu şarj edebiliyor. Bunun yanı sıra PowerGrip, sağ alt tarafında bir deklanşör butonuna yer veriyor ve Bluetooth üzerinden cihazınızın kamerasını kontrol etmenize izin veriyor. Ayrıca ürün, DSLR fotoğraf makinelerinden esinlenen bir tasarıma sahip.