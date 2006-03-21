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Albatron'dan KI51PV ; NF4 tabanlı Mini-ITX anakart

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Albatron, geçtiğimiz günlerde az yer kaplayan ve sessiz sistemlerden hoşlanan kullanıcıların, oldukça fazla ilgisini çekeceğini düşündüğüm KI51PV kod isimli anakartını CEBIT fuarında görücüye çıkarttı. Mini-ITX standartlarında bir anakart olan KI51PV, NF4 C51PV/MCP51 çipsetini taşıyan ve soket 754 destekli ilk Mini-ITX anakart olması ile ilgi çekici bir ürün. AMD Athlon 64, Turon ve Sempron 64 işlemcileri destekleyen anakart, Nvidia'nın 6150 entegre grafik kartı çözümünü kullanmakta.

Albatron'dan KI51PV ; NF4 tabanlı Mini-ITX anakart
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Albatron'dan KI51PV ; NF4 tabanlı Mini-ITX anakart
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17x17 cm ölçülerinde olan anakartta, 1 PCI slotu, VGA ve DVI ekran çıkışları , HDTV çıkışı (ek kablo yardımıyla), Realtek'in 6 kanal ses çözümü, 1 adet 10/100 ethernet, 1 adet 1 Gigabit ethernet, 1 adet 1GB DDR400 belleğe kadar destekli RAM slotu, RAID 0,1,5 ve 0+1 destekli 4 tane SATA II bağlantısı, 2 adet IDE ve 1 adet 1.44 disket sürücü portu bulunmakta.

Albatron'un KI51PV'si VIA'nın Epia Mini-ITX çözümlerine oldukça iyi bir alternatif oluyor. VIA'nın Epia Mini-ITX çözümleri, her ne kadar az enerji harcayan sessiz sistemler olsalarda performans açısından pek tatminkar değiller. Ayrıca Nvidia'nın entegre grafik çözümü olan 6150'nin donanımsal H.264 hızlandırma sunması ve göz ardı edilemiyecek oyun performansı düşünüldüğünde KI51PV anakartların HTPC toplamak isteyen kullanıcıların veya firmaların ilk tercihleri arasında yer alacaktır.

Albatron, henüz anakartın çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir açıklama yapmamış durumda. Fakat anakart eğer 6150 entegre grafik kartı çözümü taşıyan anakartların satış fiyatları olan 80$ ile 100$ aralığında bir etikete sahip olursa, aklında HTPC kurma fikri olmayan kullanıcılar dahi 1 adet KI51PV anakart sahibi olmak isteyeceklerdir.


http://www.mini-itx.com/2006/03/09/albatrons-nforce4-mini-itx-board Yorum Yaz
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Will 13 yıl
benim anakarttada onboard olarak 6150 var ?donanımsal H.264 hızlandırma nedir? bendede varmıdır?
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Speed-Step 13 yıl

Orjinalden alıntı: Will

benim anakarttada onboard olarak 6150 var ?donanımsal H.264 hızlandırma nedir? bendede varmıdır?


H.264 Codec'i HDTV standartındaki videoların sıkıştırılmasında kullanılıyor. HD-DVD be blu-ray gibi depolama alanlarını kullanan filmleri rahat izleyebilmek için H.264 hızlandırma gerekli. Nvidia'nın son sürücüleri ile birlikte H.264 hızlandırma 6150 dahil 6200 ve üzeri bütün GPU lar için sunulmuş oldu.
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