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Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 10 ayında 947.166 adet satış gerçekleştirdi. Bu dönemde elektrikli araç satışları ise 64.921 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2024 yılında şimdiye kadar en çok elektrikli araç ise Togg T10X oldu.

Togg T10X açık farkla lider

ODMD verilerine göre ekim ayında Türkiye’de 3.091 adet Togg T10X satılırken 340 adet Tesla Model Y satışı gerçekleştirildi. İlk 10 aylık döneme bakıldığında ise Togg T10X, toplamda 20.140 adet satışa imza attı. Toplam satışın 64.921 adet olduğu göz önüne alındığında satılan her 3 elektrikli araçtan birisinin Togg olduğu söylenebilir.

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu 5 sa. önce eklendi

Öte yandan Tesla ise ilk 10 ayda toplamda 7.367 adetlik bir satış gerçekleştirdi. Tesla’yı üçüncü olarak takip eden BMW ise 6.576 adet satış kaydetti. Toplam satışların yüzde 50’sinden fazlası bu markalar tarafından gerçekleştirildi. Yılın ilk on ayında elektrikli araç pazar payı ise yüzde 8,65 oldu.

İlk 10 ayda en çok elektrikli otomobil satan markalar

Togg: 20.140 Tesla: 7.367 BMW: 6.576 KG Mobility: 3.982 Mercedes: 3.932 Hyundai: 3.708 MG: 2.426 Peugeot: 2.349 Mini: 2.231 Citroen: 1.868

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Satılan her 3 elektrikli araçtan birisi Togg T10X oldu