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    Satılan her 3 elektrikli araçtan birisi Togg T10X oldu

    2024’ün ilk 10 ayında satılan her 3 elektrikli araçtan birisi Togg T10X oldu. Togg T10X, toplamda 20 binden fazla satış yaparken toplam elektrikli araç satışları ise 64 bini aştı.
    Satılan her 3 elektrikli araçtan birisi Togg T10X oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 10 ayında 947.166 adet satış gerçekleştirdi. Bu dönemde elektrikli araç satışları ise 64.921 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2024 yılında şimdiye kadar en çok elektrikli araç ise Togg T10X oldu.

    Togg T10X açık farkla lider

    ODMD verilerine göre ekim ayında Türkiye’de 3.091 adet Togg T10X satılırken 340 adet Tesla Model Y satışı gerçekleştirildi. İlk 10 aylık döneme bakıldığında ise Togg T10X, toplamda 20.140 adet satışa imza attı. Toplam satışın 64.921 adet olduğu göz önüne alındığında satılan her 3 elektrikli araçtan birisinin Togg olduğu söylenebilir.

    Öte yandan Tesla ise ilk 10 ayda toplamda 7.367 adetlik bir satış gerçekleştirdi. Tesla’yı üçüncü olarak takip eden BMW ise 6.576 adet satış kaydetti. Toplam satışların yüzde 50’sinden fazlası bu markalar tarafından gerçekleştirildi. Yılın ilk on ayında elektrikli araç pazar payı ise yüzde 8,65 oldu.

    İlk 10 ayda en çok elektrikli otomobil satan markalar

    1. Togg: 20.140
    2. Tesla: 7.367
    3. BMW: 6.576
    4. KG Mobility: 3.982
    5. Mercedes: 3.932
    6. Hyundai: 3.708
    7. MG: 2.426
    8. Peugeot: 2.349
    9. Mini: 2.231
    10. Citroen: 1.868
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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