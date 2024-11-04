Satılan her 3 elektrikli araçtan birisi Togg T10X oldu

Togg T10X açık farkla lider
ODMD verilerine göre ekim ayında Türkiye’de 3.091 adet Togg T10X satılırken 340 adet Tesla Model Y satışı gerçekleştirildi. İlk 10 aylık döneme bakıldığında ise Togg T10X, toplamda 20.140 adet satışa imza attı. Toplam satışın 64.921 adet olduğu göz önüne alındığında satılan her 3 elektrikli araçtan birisinin Togg olduğu söylenebilir.
Öte yandan Tesla ise ilk 10 ayda toplamda 7.367 adetlik bir satış gerçekleştirdi. Tesla’yı üçüncü olarak takip eden BMW ise 6.576 adet satış kaydetti. Toplam satışların yüzde 50’sinden fazlası bu markalar tarafından gerçekleştirildi. Yılın ilk on ayında elektrikli araç pazar payı ise yüzde 8,65 oldu.
İlk 10 ayda en çok elektrikli otomobil satan markalar
- Togg: 20.140
- Tesla: 7.367
- BMW: 6.576
- KG Mobility: 3.982
- Mercedes: 3.932
- Hyundai: 3.708
- MG: 2.426
- Peugeot: 2.349
- Mini: 2.231
- Citroen: 1.868
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über