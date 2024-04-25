Elektrikli Mini Aceman tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Mini Aceman ilk etapta E ve SE olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Aceman E versiyonunda 135 kW (181 hp) maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Piyasadaki rakiplerine göre küçük sayılabilecek 40.7 kWsa'lik bir batarya ise modele 310 km WLTP menzili sağlıyor.
Aceman SE ise 160 kW (215 hp) maksimum güç ve 330 Nm tork üreten daha güçlü bir motorla donatılmış. Her iki versiyonda da motor ön aksa güç veriyor. Bu versiyonda kullanılan 54,2 kWsa'lik batarya ile menzil 406 km'ye yükseliyor.
Elektrikli model, Essential, Classic, Favoured ve JCW olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Bu versiyonların her biri ön kapının altında yer alan kendine has logoya ve 17 ile 19 inç arasında değişen jantlara sahip. En üstte yer alan JCW ise bunlara ek olarak versiyona özel tamponlara, ön kaput üzerinde çizgilere ve parlak siyah süslemelere sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.
Güvenliği de elden bırakmayan Mini, yeni modelini 12 adet ultrasonik sensör ve dört adet çevre görüş kamerasıyla donatmış. Bu donanımlar, uzaktan park etme ve Sürüş Asistanı Plus gibi gelişmiş teknolojilerin de dahil olduğu gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.
Mini Aceman'in fiyatı henüz belli değil. Elektrikli crossover'ın üretimi Çin'de başlayacak ve buna 2026 yılında İngiltere'deki Oxford fabrikası da dahil edilecek.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu