Elektrikli Mini Aceman tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Mini, ürün gamında Cooper ve Countryman arasındaki boşluğu dolduracak olan yeni %100 elektrikli modeli Aceman'i tanıttı. Tamamen yeni bir model olan Mini Aceman, köşeli hatlara sahip tasarımıyla dikkat çekiyor.

Mini Aceman ilk etapta E ve SE olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Aceman E versiyonunda 135 kW (181 hp) maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Piyasadaki rakiplerine göre küçük sayılabilecek 40.7 kWsa'lik bir batarya ise modele 310 km WLTP menzili sağlıyor.

Aceman SE ise 160 kW (215 hp) maksimum güç ve 330 Nm tork üreten daha güçlü bir motorla donatılmış. Her iki versiyonda da motor ön aksa güç veriyor. Bu versiyonda kullanılan 54,2 kWsa'lik batarya ile menzil 406 km'ye yükseliyor.

Tam Boyutta Gör Mini Aceman; 4075 mm uzunluğa, 1754 mm genişliğe ve 1495 mm yüksekliğe sahip. Bu da onu Cooper'dan saklaşık 22 cm daha uzun, Countryman'den ise 35 cm daha kısa bir model yaparak B-SUV segmentine konumlandırıyor. 5 kişilik oturma kapasitesine sahip olan model, 300 litre bagaj hacmi sunuyor.

Elektrikli model, Essential, Classic, Favoured ve JCW olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Bu versiyonların her biri ön kapının altında yer alan kendine has logoya ve 17 ile 19 inç arasında değişen jantlara sahip. En üstte yer alan JCW ise bunlara ek olarak versiyona özel tamponlara, ön kaput üzerinde çizgilere ve parlak siyah süslemelere sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Mini Aceman'in iç mekanı küçük kardeşi Cooper'a çok benziyor. Merkezdeki yuvarlak multimedya ekranı, otomobildeki tek ekran olarak görev yapıyor. Fonksiyonların çoğu bu ekrana emanet edilmiş durumda ancak özellikle sıkça kullanılan bazı işlemler için mekanik düğmeler de yer alıyor. Mini'nin yeni akıllı kişisel asistanı Spike ve sekiz seçilebilir moda sahip "Mini Experience Modes" da özellikler arasında.

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Güvenliği de elden bırakmayan Mini, yeni modelini 12 adet ultrasonik sensör ve dört adet çevre görüş kamerasıyla donatmış. Bu donanımlar, uzaktan park etme ve Sürüş Asistanı Plus gibi gelişmiş teknolojilerin de dahil olduğu gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.

Mini Aceman'in fiyatı henüz belli değil. Elektrikli crossover'ın üretimi Çin'de başlayacak ve buna 2026 yılında İngiltere'deki Oxford fabrikası da dahil edilecek.

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