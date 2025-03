Apple'dan küçük ekranlı iPhone bekleyenlere kötü haber: Planda yok

Onur Seven

Tam Boyutta Gör Küçük ekranlı iPhone bekleyenleri üzecek haberler var. Bloomberg muhabiri ve teknoloji sektörünün güvenilir kaynaklarından Mark Gurman'a göre Apple'ın kompakt iPhone serisini geri getirme gibi bir planı yok. 2020'de sürpriz bir şekilde hayatımıza giren iPhone 12 mini, sadece bir nesil sonra yani iPhone 13 mini ile piyasaya sessizce veda etmişti.

Eğer hala küçük ekranlı bir iPhone hayali kuruyorsanız Gurman'ın son açıklamaları canınızı sıkabilir. Apple haberleriyle tanıdığımız deneyimli gazeteci geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir soru-cevap yayınında Apple'ın bu konudaki stratejisine dair bilgiler verdi. Gurman'a göre şirketin artık küçük boyutlu bir iPhone üretme planı bulunmuyor ve odak noktasını daha büyük ekranlı modellere kaydırmış durumda.

"Apple'ın piyasadan nasıl bir tepki alacağını göreceğiz ama şu an için kompakt iPhone üzerine herhangi bir çalışma yok. Şirket açıkça odak noktasını değiştirdi: artık temel ekran boyutu yaklaşık 6 inç olarak kabul ediliyor ve cihazları giderek büyütmeye çalışıyorlar. Üstelik yeni modeller büyüdükçe, 6 inç bile daha kompakt görünmeye başlıyor."

Plus modeli de tarih olabilir!

iPhone 12 mini ve 13 mini ilk çıktıklarında olumlu tepkiler almış olsalar da, satış rakamları Apple'ın beklentilerini karşılayamadı. Bunun üzerine şirket 2022'de mini serisini rafa kaldırıp yerine 6.7 inç ekrana sahip iPhone 14 Plus'ı piyasaya sürdü. Fakat Plus serisinin de ömrü uzun olmayabilir. Sektörde dolaşan son söylentilere göre Apple bu yıl tamamen yeni, ultra ince bir iPhone (17 Air) çıkarabilir. Şayet bu iddialar doğruysa Plus modeli de tıpkı mini serisi gibi kısa sürede tarihe karışacak gibi duruyor.

