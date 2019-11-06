Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu

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Son dönemde çocuklara yönelik olarak hazırlanan tablet modellerinin sayısı artıyor. Genelde biraz eski donanımların kullanıldığı bu tablet versiyonlarında sanırız çocukların yoğun kullanım içerisinde olmayacağı tahmin ediliyor. Alcatel JOY TAB KIDS buna son örnek.

Alcatel JOY TAB KIDS özellikleri ve fiyatı

Alcatel JOY TAB KIDS tablet modeli 8 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük barındırıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT8765A yonga setinin güç verdiği modele 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Bu haliyle tabletin hayal kırıklığı oluşturmayacak bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.

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Arka ve ön kısmında 5MP çözünürlüğünde birer kameranın olduğu tablet modeli 4080mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Arka kısmında entegre bir stand ile hem tutması hem de masa üzerinde kullanımı kolaylaştırılmış.

Alcatel JOY TAB KIDS tablet modeli Android 9.0 üzerinde özel bir çocuk ara yüzü ile geliyor. Bu ara yüzde Kidomi tarafından hazırlanmış kitaplar, videolar, uygulamalar ve oyunlar yer alıyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü sağlayacak özellikler de eklenmiş. Ürün ilk etapta T-Mobile için piyasaya çıkacak ve fiyatının 150$ civarında olması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/11/06/tcls-alcatel-joy-tab-kids-is-an-8-tablet-for-kids/