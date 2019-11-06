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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu

    Yeni tanıtılan Alcatel JOY TAB KIDS adındaki çocuk odaklı tablet modeli 4 çekirdekli işlemcisi ve 2GB RAM belleği ile hayal kırıklığı oluşturmayacak bir performans sunuyor.
    2 hf.
    1,5b
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    3
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde çocuklara yönelik olarak hazırlanan tablet modellerinin sayısı artıyor. Genelde biraz eski donanımların kullanıldığı bu tablet versiyonlarında sanırız çocukların yoğun kullanım içerisinde olmayacağı tahmin ediliyor. Alcatel JOY TAB KIDS buna son örnek.

    Alcatel JOY TAB KIDS özellikleri ve fiyatı

    Alcatel JOY TAB KIDS tablet modeli 8 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük barındırıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT8765A yonga setinin güç verdiği modele 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Bu haliyle tabletin hayal kırıklığı oluşturmayacak bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım"

    Arka ve ön kısmında 5MP çözünürlüğünde birer kameranın olduğu tablet modeli 4080mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Arka kısmında entegre bir stand ile hem tutması hem de masa üzerinde kullanımı kolaylaştırılmış.

    Alcatel JOY TAB KIDS tablet modeli Android 9.0 üzerinde özel bir çocuk ara yüzü ile geliyor. Bu ara yüzde Kidomi tarafından hazırlanmış kitaplar, videolar, uygulamalar ve oyunlar yer alıyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü sağlayacak özellikler de eklenmiş. Ürün ilk etapta T-Mobile için piyasaya çıkacak ve fiyatının 150$ civarında olması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/06/tcls-alcatel-joy-tab-kids-is-an-8-tablet-for-kids/ Yorum Yaz
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    RaptorFX 2 hf. en beğenilen
    Kimin için olursa olsun 2020ye hazırlanan bir tabletin 4GB Ram 64GB Alana sahip olması gerekir.
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    cabriyo 2 hf.
    çocukların beyni daha zevkli yıkansın.
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    interwap 2 hf.
    Zaten tabletler çocuk oyuncağı oldu artık. Tablet soranlar "çocuğa alacağım, ne alayım." diye soruyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 2 hf. en beğenilen
    Kimin için olursa olsun 2020ye hazırlanan bir tabletin 4GB Ram 64GB Alana sahip olması gerekir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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