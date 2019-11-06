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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım

    Yakın bir gelecekte Oppo’nun katlanabilir tablet modeline standart bir akıllı telefon modelinin güç verdiğini görebiliriz. Patent bize Asus PadFone konseptini hatırlatıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım
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    Bugün katlanarak bir tablet haline gelen akıllı telefon konseptleri gerçekleşti ve ilk örnekler satışa sunulmuş durumda. Katlanabilir yapısı nedeniyle yeni bileşenlere ihtiyaç duyan ve normal bileşenleri de buna göre dizmek durumunda olan katlanabilir telefonlar bu bakımdan oldukça maliyetli. Oppo ise katlanabilir konsepte ilginç bir yaklaşık geliştirmiş.

    İlginç patent

    Bir dönem Asus PadFone adındaki akıllı telefon yuvası olan tablet aksesuarı oldukça ses getirmişti ancak tüketici tarafında çok ilgi görmemişti. Oppo ise bu konsepti katlanabilir tabletlere uygulamaya karar vermiş.

    Ayrıca Bkz. "Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor"

    Firmanın yaptığı patent başvurusunda katlanabilir yapıda bir tablet ekranı görülüyor. Mevcut konseptlerin aksine bu tablet katlandığında yine tablet olarak kalıyor yani oldukça büyük. Bu bakımdan akıllı telefon olarak kullanılamıyor.

    Tabletin tüm donanımı arkasındaki yuvaya yerleştirdiğiniz akıllı telefondan sağlanıyor. Yani katlanabilir tablet bir aksesuar niteliğinde ve akıllı telefon olmadan çalışmıyor. Katlandığı zaman telefonu örtüyor ve böylece akıllı telefon gizlenmiş oluyor.

    Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım
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    Oppo’nun yeni tasarımı katlanabilir telefon üretimindeki maliyetleri azaltabilir. Sadece ekran ve varsa bataryanın konsepte uyarlanması hem zamandan kazandıracak hem de maliyetten kazandıracak. Ayrıca ısınma problemlerinin de önüne geçecek. Bununla birlikte kullanıcıların bir süre akıllı telefonlarından uzakta kalmaları gerekiyor ki bu da Asus PadFone konseptinin en büyük handikapı olmuştu. Bakalım Oppo bu ilginç yaklaşımı gerçek hayata uyarlayabilecek mi?



    https://www.slashgear.com/oppo-foldable-tablet-puts-a-phone-on-the-back-like-the-asus-padfone-04598506/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Xloud 2 hf.
    Çok mantıklı neden tutmadı ki bu konsept
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    celeroni 2 hf.
    yine başa döndük. katlanan telefonlar, yakında anteni de geri getirirlerse şaşırmam.
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