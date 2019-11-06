Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım

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Bugün katlanarak bir tablet haline gelen akıllı telefon konseptleri gerçekleşti ve ilk örnekler satışa sunulmuş durumda. Katlanabilir yapısı nedeniyle yeni bileşenlere ihtiyaç duyan ve normal bileşenleri de buna göre dizmek durumunda olan katlanabilir telefonlar bu bakımdan oldukça maliyetli. Oppo ise katlanabilir konsepte ilginç bir yaklaşık geliştirmiş.

İlginç patent

Bir dönem Asus PadFone adındaki akıllı telefon yuvası olan tablet aksesuarı oldukça ses getirmişti ancak tüketici tarafında çok ilgi görmemişti. Oppo ise bu konsepti katlanabilir tabletlere uygulamaya karar vermiş.

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Firmanın yaptığı patent başvurusunda katlanabilir yapıda bir tablet ekranı görülüyor. Mevcut konseptlerin aksine bu tablet katlandığında yine tablet olarak kalıyor yani oldukça büyük. Bu bakımdan akıllı telefon olarak kullanılamıyor.

Tabletin tüm donanımı arkasındaki yuvaya yerleştirdiğiniz akıllı telefondan sağlanıyor. Yani katlanabilir tablet bir aksesuar niteliğinde ve akıllı telefon olmadan çalışmıyor. Katlandığı zaman telefonu örtüyor ve böylece akıllı telefon gizlenmiş oluyor.

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Oppo’nun yeni tasarımı katlanabilir telefon üretimindeki maliyetleri azaltabilir. Sadece ekran ve varsa bataryanın konsepte uyarlanması hem zamandan kazandıracak hem de maliyetten kazandıracak. Ayrıca ısınma problemlerinin de önüne geçecek. Bununla birlikte kullanıcıların bir süre akıllı telefonlarından uzakta kalmaları gerekiyor ki bu da Asus PadFone konseptinin en büyük handikapı olmuştu. Bakalım Oppo bu ilginç yaklaşımı gerçek hayata uyarlayabilecek mi?

https://www.slashgear.com/oppo-foldable-tablet-puts-a-phone-on-the-back-like-the-asus-padfone-04598506/