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    Anlık Bildirim

    Alcatel akıllı telefon pazarına üç modelle geri dönüyor

    Alcatel akıllı telefon pazarına geri dönüyor.  Şirketin Alcatel V3 Classic, V3 Pro ve V3 Ultra isimli üç modelle piyasaya giriş yapması bekleniyor.             

    Alcatel akıllı telefon pazarına üç modelle geri dönüyor
    Alcatel akıllı telefon pazarına geri dönüyor. Şirket yakında V3 serisini Hindistan'da piyasaya sürecek. Şirketin Alcatel V3 Classic, V3 Pro ve V3 Ultra isimli üç modelle piyasaya giriş yapması bekleniyor.

    Çinli TCL'in sahibi olduğu marka, şirketin tabletlerinde gördüğümüz NXTPAPER ekran teknolojisini telefonlarına getireceği belirtiliyor. Bu teknoloji, göz yorgunluğunu azaltan ve e-ink ekranlı kitap okuyuculara benzer görüntüleme deneyimi vadediyor.

    Ayrıca, ekranın farklı kullanım senaryolarına göre otomatik olarak renkleri, kontrastı ve mavi ışık miktarını ayarlamasını sağlayan yapay zeka destekli NXTVISION özelliği de telefonlara entegre edilebilir.

    Bu üç modelin tepesinde yer alacak olan V3 Ultra, dahili kalemiyle fark yaratacak. Telefonların lansmanı 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/15/alcatel-v3-ultra-pro-classic-price/ https://www.gsmarena.com/alcatel_v3_series_launch_date_confirmed_-news-67819.php
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    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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