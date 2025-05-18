Alcatel akıllı telefon pazarına üç modelle geri dönüyor

Çinli TCL'in sahibi olduğu marka, şirketin tabletlerinde gördüğümüz NXTPAPER ekran teknolojisini telefonlarına getireceği belirtiliyor. Bu teknoloji, göz yorgunluğunu azaltan ve e-ink ekranlı kitap okuyuculara benzer görüntüleme deneyimi vadediyor.
Ayrıca, ekranın farklı kullanım senaryolarına göre otomatik olarak renkleri, kontrastı ve mavi ışık miktarını ayarlamasını sağlayan yapay zeka destekli NXTVISION özelliği de telefonlara entegre edilebilir.
Bu üç modelin tepesinde yer alacak olan V3 Ultra, dahili kalemiyle fark yaratacak. Telefonların lansmanı 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/15/alcatel-v3-ultra-pro-classic-price/ https://www.gsmarena.com/alcatel_v3_series_launch_date_confirmed_-news-67819.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.