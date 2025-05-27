Alcatel V3 serisiyle akıllı telefon pazarına geri döndü: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Alcatel'in üç yeni modeliyle Hindistan'da akıllı telefon pazarına yeniden geri döndü. Çinli TCL'in sahibi olduğu marka, giriş ve orta seviyeye hitap eden Alcatel V3 Classic, V3 Pro ve V3 Ultra modellerini piyasaya sürdü.

Alcatel V3 serisi neler sunuyor?

Alcatel V3 Pro ve V3 Ultra, özel aşındırılmış parlama önleyici cam kaplaması ve mavi ışık filtreleri sayesinde e-kitap ekranlarını taklit eden NxtPaper ekranlarıyla dikkatleri çekiyor. Telefonlar, dört mevcut ekran modu arasında geçiş sağlayan özel bir NxtPaper tuşuna sahip. Max Ink modu, dikkat dağıtmayan bir e-okuyucu deneyimi için telefonun kullanıcı arayüzünü gri tonlamalı hale getiriyor ve pil ömrünü 7 güne kadar çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Üçlünün en düşük modeli olan Alcatel V3 Classic, HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz IPS LCD ekranla geliyor. Üç cihaz da MediaTek'in Dimensity 6300 yonga setine, 6/8 GB RAM'e ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sahip.

V3 Pro, 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ NxtPaper LCD ekranla gelirken, V3 Ultra'da ekran boyutu 6,8 inç'e ve çözünürlük FullHD+'a çıkıyor. Ultra ayrıca dahili bir stylus kalemle geliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında Classic ve Pro, 50 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş modülleri barındırırken, Ultra'da ana kamera 108 MP'e ve ultra geniş açı kamera 8 MP'e çıkıyor. Ultra modeli ayrıca daha gelişmiş 32 MP ön kamerayla geliyor. Classic ve Pro modeleri 8 MP'lik bir selfie kamerasıyla yetiniyor.

Alcatel, üçü telefona da 3 Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Cihazlar kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkıyor.

V3 Classic ve Pro, 18W şarj destekli 5.200 mAh batarya kapesitesiyle geliyor. V3 Ultra ise daha hızlı 33W şarj hızı desteği sunuyor ancak batarya kapasitesi 5.010 mAh ile kardeşlerinin gerisinde kalıyor.

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2 Haziran'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak olan Alcatel V3 serisini fiyatları şu şekilde:

Alcatel V3 Classic fiyatı

4 GB RAM / 128 GB depolama – 152 dolar

6 GB RAM / 128 GB depolama – 175 dolar

Alcatel V3 Pro fiyatı

8 GB RAM / 256 GB depolama – 211 dolar

Alcatel V3 Ultra fiyatı

6 GB RAM / 128 GB depolama – 234 dolar

8 GB RAM / 128 GB depolama – 258 dolar

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Alcatel V3 serisiyle akıllı telefon pazarına geri döndü

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