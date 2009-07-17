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Alienware Nebula Kırmızısı M17x modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,1b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware Nebula Kırmızısı M17x modelini tanıttı
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Bir süre önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware resmi duyurusunu geçtiğimiz ay yaptığı yeni dizüstü bilgisayar modeli M17x'e özel bir renk seçeneği ekledi. Nebula Kırmızısı kasa tasarımıyla kolayca dikkat çeken dizüstü bilgisayarda tuş takımının arka aydınlatmasında da tasarım bütünlüğü açısından Kırmızı tercih edilmiş.Tasarımıyla özellikleriyle öne çıkan Nebula Kırmızısı M17x ayrıca yüksek performans vaat eden konfigürasyon seçenekleriyle de merak uyandırmayı başarıyor.

Kullanıcılar Alienware'in yeni sistemini bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda çift veya dört çekirdekli Intel işlemcilerle konfigüre edebiliyorlar. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistemde aynı zamanda çift sabit disk ile 1TB veya iki adet SSD ile 512GB kapasiteli depolama alanı tercih edilebiliyor. Sistemde kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın GeForce 9400M entegre grafik işlem birimine sahip olan Alienware M17x'de kullanıcılar yine ihtiyaç veya beklentileri doğrultusunda GeForce GTX 280M SLI tercihinde bulunabiliyorlar.

1440 x 900 veya 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana, 2.4GHz Core 2 Duo işlemcisine, 4GB bellek kapasiteine, 250GB'lık sabit diske, DVD sürücüsüne ve 1GB GeForce GTX 260M ekran kartına sahip olan baz modeli 1799$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulan Alienware M17x'in Nebula Kırmızısı özel renk seçeneği için 99$'lık fark talep edildiğini de hatırlatalım.

Alienware Nebula Kırmızısı M17x modelini tanıttı
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Alienware Nebula Kırmızısı M17x modelini tanıttı
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DH Misafiri 9 yıl
3500 dolara aldım bi tane amerikaya gitmeden önce siparişini verdim gittim aldım geldim ve hayatımda yaptıgım en iyi degişikliklerden biriydi insan gibi kullanırsanız teknik destege ihtiyacnız kalmıyo, çok sessiz ısınmıyo ve kesinlikle ekran kalitesi hayatımda gördügüm en iyi kalitelerden biri... kesinlikle öneririm oyun düşkünüyseniz özellikle banamısın demiyo cod6 full de çalışıyo muhteşem..
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nirvana34 10 yıl
husnuke arkadaşım boş konuşmayalım ben tüm gün çizim ve grafikle ugrasan biriyim dediğin çözünürlüğü benden iyi bilemessin.o çözünürlükte o laptop insanı mahveder multimedia için olabilir film oyun vs yüksek çözünürlük iyidir ama çizim ve grafisk yazı işin içine girerse 17 monitörde o çözünürlüğün neden koymadıklarını sende bilecek anlayacaksın adamlar zaten istese koyarlardı hatalarını anladılar.bu bilgisayarlar çizim animasyon konusundada iyi oldukları için o çözünürlüğün 17 inçde komik olacağını bildikleri için koymadılar.tbrk ettim dogrusu...
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maxelll 10 yıl
bu arada 1tb ssd varmıs içinde
tahmin bile edemiyorum fiyatının laptobun...
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alcon11 10 yıl
Alienware bu bilgisayarları türkiyede de satsa herhalde diğer firmalar nal toplar arkasından.Bu markanın bilgisayarları neden bu ülkeye gelmez anlamadım gitti.bilerekmi getirtmiyorlar yoksa bu alienware firması türkiye pazarından mı habersiz.bu bilgisayarları almak için başka ülkelere gidesim geliyor ya.hep gerinden gelmeye mahkum bir toplum olmak zorundamıyız biz.kahretsin yaa..
herkes gelsin hepsi gelsin biz hep alalım.yakında zaten öle bi geleceklerki paramız kalmayınca onlar almaya gelecekler.
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dicetel10 10 yıl
Alienware bu bilgisayarları türkiyede de satsa herhalde diğer firmalar nal toplar arkasından.Bu markanın bilgisayarları neden bu ülkeye gelmez anlamadım gitti.bilerekmi getirtmiyorlar yoksa bu alienware firması türkiye pazarından mı habersiz.bu bilgisayarları almak için başka ülkelere gidesim geliyor ya.hep gerinden gelmeye mahkum bir toplum olmak zorundamıyız biz.kahretsin yaa..
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alibotan 10 yıl
Tam bir Lamborghini havası var ya super ama tabı alınmaz orası ayrı mesele cunku laptop degıl buu tank desek tam yerı olur herhalde :)
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nirvana34 10 yıl
husnuke o kadar çözünürlüğü o monitörde ne yapacaksın pire gibi yazılar vs. akıl var mantık var arkadaşım biraz mantıklı konuşalım.o dediğin anca 22 inç de olur.22 inç laptop aldıktan sonrada git masaüstü al daha mantıklı...
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husNUKE 10 yıl
Arkadaşım forumda yorum yapacaksan biraz daha dikkatlı konuşmalısın, Madem mantıklı konuşma meraklısın sana mantıklı bir açıklama yapıyım. Alienware gibi firma senin kadar akıl değil sanırım, büyük bir hata yapıp 1920x1200 ekranlı model üretmişler. Keşke sorsalardı sana, hemen söylerdin 17" de o çözünürlük işe yaramaz derdin adamlar vazgeçerdi. Adamlar bilgisayar konusunda senden daha bilgisiz ve akılsız.


Arkadaşın dediğine katılan varsa en yakın darty mağazasına gidip Sony Vaio Z serisi notebookları incelesin, 13.1" ekranda 1600x900 çözünürlüklü ekran ve yazıların ne kadar net ve okunaklı olduğunu baksın. Sonra gelip buraya akıldan mantıktan bahsetsin.


Arkadaşa küçük bir açıklama daha yapmak lazım, notebook kullananlar bilgisayarlarına masaüstü kullananlardan daha yakından bakıyor. Klavye ekrana çok yakın çünkü. Bu nedenle masaüstü monitorunde küçük ekranda yüksek çözünürlük rahatsız edici olabiliyor ama notebooklarda öyle değil.İnanmayan gitsin dediğim notebook modelini incelesin.

Orjinalden alıntı: nirvana34

husnuke o kadar çözünürlüğü o monitörde ne yapacaksın pire gibi yazılar vs. akıl var mantık var arkadaşım biraz mantıklı konuşalım.o dediğin anca 22 inç de olur.22 inç laptop aldıktan sonrada git masaüstü al daha mantıklı...
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husNUKE 10 yıl
şekil güzel ama almışken 1920x1200 çözünürlüklü ekran almak lazım, o zaman da gtx260m yeterli olmaz, ekran kartını 280m seçince de fiyat en az 2500$ olur. Bence oyun için masaustu almak lazım, notebooklar küçük hafif ve az enerji harcayan şeyler olmalı
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Darqer1 10 yıl
çok tatlı abi rengi için alırım sırf
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yekoo 10 yıl
Alienware çok güzel ürünler çıkartıyor üstelik sitedeki fiyatlarıda çok uygun oluyor fakat her ne işse TR de 2 katına zor alıyoruz... :S
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maxelll 10 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

Alienware çok güzel ürünler çıkartıyor üstelik sitedeki fiyatlarıda çok uygun oluyor fakat her ne işse TR de 2 katına zor alıyoruz... :S


tr de alienwire satan yermi var
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