Alienware Nebula Kırmızısı M17x modelini tanıttı

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Bir süre önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware resmi duyurusunu geçtiğimiz ay yaptığı yeni dizüstü bilgisayar modeli M17x'e özel bir renk seçeneği ekledi. Nebula Kırmızısı kasa tasarımıyla kolayca dikkat çeken dizüstü bilgisayarda tuş takımının arka aydınlatmasında da tasarım bütünlüğü açısından Kırmızı tercih edilmiş.Tasarımıyla özellikleriyle öne çıkan Nebula Kırmızısı M17x ayrıca yüksek performans vaat eden konfigürasyon seçenekleriyle de merak uyandırmayı başarıyor.

Kullanıcılar Alienware'in yeni sistemini bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda çift veya dört çekirdekli Intel işlemcilerle konfigüre edebiliyorlar. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistemde aynı zamanda çift sabit disk ile 1TB veya iki adet SSD ile 512GB kapasiteli depolama alanı tercih edilebiliyor. Sistemde kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın GeForce 9400M entegre grafik işlem birimine sahip olan Alienware M17x'de kullanıcılar yine ihtiyaç veya beklentileri doğrultusunda GeForce GTX 280M SLI tercihinde bulunabiliyorlar.

1440 x 900 veya 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana, 2.4GHz Core 2 Duo işlemcisine, 4GB bellek kapasiteine, 250GB'lık sabit diske, DVD sürücüsüne ve 1GB GeForce GTX 260M ekran kartına sahip olan baz modeli 1799$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulan Alienware M17x'in Nebula Kırmızısı özel renk seçeneği için 99$'lık fark talep edildiğini de hatırlatalım.

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