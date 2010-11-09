Alienware'in gizli silahı: AMD Mobility Radeon HD 6970'li M17X R3

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı özel tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla sektörde saygın bir yer edindikten sonra Dell tarafından satın alınan Alienware, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Dell, Alienware M17X modelinin "evrim" niteliğinde olacak yeni bir versiyonunu pazara sunmaya hazırlanıyor.

Alienware M17X R3 adını taşıyan 17-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayar, teknik özellikleriyle fark yaratacak gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarın olası özellikleri arasında ilk dikkat çeken detay, 93 Watt/saat kapasiteli yeni bir pil ile gelecek olması. 90 Watt barajını aşan Dell'in yeni pil ile M17X R3 modelini tek şarjda ne kadar çalıştıracağı şimdiden merak konusu olsa da artan donanım özelklliklerine rağmen bir önceki jenerasyona göre daha uzun pil ömrü sunulacağına dikkat çekiliyor.

Dell'in Alienware M17X R3 için planladığı asıl büyük sürpriz ise ekran kartı tarafında göze çarpıyor. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Alienware M17X R3, AMD'nin henüz tanıtımı yapılmayan Mobility Radeon HD 6870 veya Mobility Radeon HD 6970 ile donatılacağı belirtiliyor.

Ekran kartı seçenekleri arasında 1.5GB GDDR5 bellek kapasiteli GeForce GTX 460M çözümüne de yer verecek olan Dell, aynı zamanda kablosuz görüntü aktarımını da gündemine almış durumda. Alienware M17X R3 ile birlikte SiBeam Wireless HD teknolojisine yer verecek olan firma bu sayede yüksek tanımlı görüntülerin, dizüstü bilgisayardan televizyona aktarımını kablosuz ve kayıpsız olarak gerçekleştirebilecek. Henüz doğrulanmış olmasa da M17X R3'ün 3D ekrana sahip olabileceğini de not düşelim.

Editörün Notu: Görseller, M17X modeline aittir.