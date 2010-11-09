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Alienware'in gizli silahı: AMD Mobility Radeon HD 6970'li M17X R3

8 yıl
26,2b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware'in gizli silahı: AMD Mobility Radeon HD 6970'li M17X R3
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Yüksek performans tutkunları için hazırladığı özel tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla sektörde saygın bir yer edindikten sonra Dell tarafından satın alınan Alienware, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Dell, Alienware M17X modelinin "evrim" niteliğinde olacak yeni bir versiyonunu pazara sunmaya hazırlanıyor.

Alienware M17X R3 adını taşıyan 17-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayar, teknik özellikleriyle fark yaratacak gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarın olası özellikleri arasında ilk dikkat çeken detay, 93 Watt/saat kapasiteli yeni bir pil ile gelecek olması. 90 Watt barajını aşan Dell'in yeni pil ile M17X R3 modelini tek şarjda ne kadar çalıştıracağı şimdiden merak konusu olsa da artan donanım özelklliklerine rağmen bir önceki jenerasyona göre daha uzun pil ömrü sunulacağına dikkat çekiliyor.

Dell'in Alienware M17X R3 için planladığı asıl büyük sürpriz ise ekran kartı tarafında göze çarpıyor. Henüz firma tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Alienware M17X R3, AMD'nin henüz tanıtımı yapılmayan Mobility Radeon HD 6870 veya Mobility Radeon HD 6970 ile donatılacağı belirtiliyor.

Ekran kartı seçenekleri arasında 1.5GB GDDR5 bellek kapasiteli GeForce GTX 460M çözümüne de yer verecek olan Dell, aynı zamanda kablosuz görüntü aktarımını da gündemine almış durumda. Alienware M17X R3 ile birlikte SiBeam Wireless HD teknolojisine yer verecek olan firma bu sayede yüksek tanımlı görüntülerin, dizüstü bilgisayardan televizyona aktarımını kablosuz ve kayıpsız olarak gerçekleştirebilecek. Henüz doğrulanmış olmasa da M17X R3'ün 3D ekrana sahip olabileceğini de not düşelim.

Alienware'in gizli silahı: AMD Mobility Radeon HD 6970'li M17X R3
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Editörün Notu: Görseller, M17X modeline aittir.


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DH Misafiri 7 yıl
dell.com/...
M18X buda bi gömlek üstü oyun ve grafik işleriyle uğraşan arkadaşlara tavsiye ederim mükemmel bi performans ve görüntü kalitesine sahip. 2100dolar civarinda tabi türkiyede ne kadardır bilmiyorum.
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Axener 7 yıl
şarj sorun olabilir
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rambetiko 7 yıl
m17x r3 ü nereden nasil ne kadara aldiniz?
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DH Misafiri 8 yıl
makina güzel tabi fıyatıda.
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Volkanbaba 8 yıl
Çok büyük ne özelliği olursa olsun böyle bir makina almam bunu alacaksan git masaüstü topla.Zaten şuanki normal notebooklar birçok oyunu çalıştırıyor rahat rahat
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DH Misafiri 8 yıl
aslında bunların hepsi ekonomik birer oyun..nvidia ve ati tüm kartlarını bizim aracı maralara ödediğimiz paranın 3/1 i ne satıyor..mxm de baya reklamı yapılan bir teknolojiydi..axiom da öyle..eee ne oldu peki? değiştirilebilir ekran kartıymış! ben değiştiremedikten sonra ne haltıma yarayacak bu teknoloji? internet üzerinden satın alabileceklerimiz de sadece bozuk laptoplardan çıkma kartlar..ne dell i ne asus u ne de başka bir markası..alın bir desktop keyfinize bakın..ortalama bir cpu/gpu gücü olan ve ağırlığı 2.3kg ı geçmeyen laptop ta işiniz görür..hem baksanıza şu saçmalığa..tavan modellerden birine kim 2500-3500 $ arası para verebilir birçok ülkede? ki 1 yıla yenisi ve daha gelişmişi alınabilecekken..benim önerim tüm firmalar barbone sistemlere yönelsinler..laptop için board/cpu/gpu ve lcd ekran satılabilir hale gelsin..kasalar ölçü olarak standartlaşsın..(atx/micro atx/ya da itx gibi) ki üreticiler de aynen masaüstü sistem satar gibi satsınlar bunları..belki çoğunuza komik geliyordur bu yazdıklarım..ama emin olun isteseler bunu rahatlıkla yapabilirler..ama yapmıyorlar..çünkü pazarı bölüpte rekabeti arttırmak istemezler! herkese saygılar
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DH Misafiri 8 yıl
alien değil elyın :) herzaman fark yaratan tasarımlar alienware nin farkı olsa gerek ama mükemmel olduğunu söyleyemem sabit bi kalıp var çünki
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KadirCanCelik 8 yıl
6970 ile çıkarsa ne ala, ama GTX 460 ile şaşırtmaca yapılıyor olabilir.
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Erasmus78 8 yıl
Donanım dünyasında bir çok fuzuli şey gördüm.
Ancak bu tür game laptopları kadar fuzuli olanını hiç görmedim.
Dünyada en luzumsuz şeyler listesi yapılsa idi bu tür laptoplar (Aslında laptop denmeyi haketmiyorlar) listenin en başında olurdu.
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ozkan_tpc 8 yıl
3d teknolojisi entegre edilirse ileriye dönük olur.
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devrimdoga 8 yıl
kasası gerçekten hoş duruyor :)
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car_26 8 yıl
92 watt saat derken ne demek istemiş anlamadım
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Batuist 8 yıl
Eskiden Alienware ismini duyduğumuz sistemlerde o gün için alınabilecek en yüksek parçalar olurdu.. hatta bırakın parları sli'lı, cross'lu sistemlerden bahsedilirdi.. Şimdi ise orta segmentte gtx460M ekran kartı kullanılan sistemlere 6970 ile günceelenecek diye millet şaşırtılmaya çalışılıyor.. Adamlar bu markayı satın aldıktan sonra sanırım satışları yükseltmek adına donanımıda düşürdüler.. Madem düşürecektin neden öyle bir markayı hiç ettin.. 6970 ile gelecekse sürpriz olacakmış.. dell adı olmasaydı onda cross olurdu eminim ...
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jay jay justified 8 yıl
Ciddi söylüyorum; acaba masaüstü kartı mı entegre ettiler dedim dizüstüne. Gizli silahmış :)

Komik.
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Mazeus 8 yıl

Batuist

Eskiden Alienware ismini duyduğumuz sistemlerde o gün için alınabilecek en yüksek parçalar olurdu.. hatta bırakın parları sli'lı, cross'lu sistemlerden bahsedilirdi.. Şimdi ise orta segmentte gtx460M ekran kartı kullanılan sistemlere 6970 ile günceelenecek diye millet şaşırtılmaya çalışılıyor.. Adamlar bu markayı satın aldıktan sonra sanırım satışları yükseltmek adına donanımıda düşürdüler.. Madem düşürecektin neden öyle bir markayı hiç ettin.. 6970 ile gelecekse sürpriz olacakmış.. dell adı olmasaydı onda cross olurdu eminim ...


hala sli'li crossfire'li sistemleri var sadece kişiselleştirip tek kartta seçebiliyorsunuz ki onlarda hala sli yada cross öneriyor , neden 480 değilde 460 derseniz güç tükemi ıs degerleri demekle yetinelim pisayada 480 kullanan tek bir model var oda deviltech firması olması gerekiyor
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erkayer62 8 yıl

Batuist

Eskiden Alienware ismini duyduğumuz sistemlerde o gün için alınabilecek en yüksek parçalar olurdu.. hatta bırakın parları sli'lı, cross'lu sistemlerden bahsedilirdi.. Şimdi ise orta segmentte gtx460M ekran kartı kullanılan sistemlere 6970 ile günceelenecek diye millet şaşırtılmaya çalışılıyor.. Adamlar bu markayı satın aldıktan sonra sanırım satışları yükseltmek adına donanımıda düşürdüler.. Madem düşürecektin neden öyle bir markayı hiç ettin.. 6970 ile gelecekse sürpriz olacakmış.. dell adı olmasaydı onda cross olurdu eminim ...


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