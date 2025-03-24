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    Alman araştırmacılar: BYD'nin bataryaları Tesla'nınkilerden daha verimli

    Tesla ve BYD'nin elektrikli araçlarında kullanıdıkları bataryaları açıp detaylıca inceleyen Alman araştırmacılar, BYD'nin bataryalarının daha verimli olduğu sonucuna vardılar.
    BYD vs Tesla Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, elektrikli otomobil pazarında yıllarca elinde tuttuğu liderlik koltuğunu yavaş yavaş kaybediyor. Zirvede onun yerini alacak şirket ise Çin merkezli BYD olacak gibi görünüyor. Hatta BYD satış ve üretim rakamlarıyla bunu çoktan başardı bile. Tesla'nın teknolojik olarak hâlâ üstünlüğünü koruduğunu düşünenler olabilir ama gelen son bilgiler burada da dengelerin hızla değiştiğini gösteriyor.

    Almanya'nın RWTH Aachen Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, hangi elektrikli otomobil bataryasının daha verimli olduğunu görmek için Tesla ve BYD'nin bataryalarını karşılaştırdılar. Tesla 4680 ve BYD Blade batarya hücrelerinin içini açan araştırmacılar, bu pillerde kullanılan tasarımları ve teknolojileri mercek altına aldılar. Bu kapsamlı inceleme sonrasında vardıkları kanı, BYD'nin bataryalarının Tesla'nınkilerden daha verimli olduğu yönünde.

    BYD'nin Bataryaları Isı Yönetimini Kolaylaştıran Tasarımlarıyla Bir Adım Öne Geçiyor

    Alman araştırmacılar: BYD'nin bataryaları Tesla'dan daha verimli Tam Boyutta Gör
    Cell Reports Physical Science'ta yayınlanan araştırmada, Tesla ve BYD'ye ait batarya hücrelerinin fiziksel yapıları, boyutları ve iç tasarımları gibi pek çok detay mercek altına alınıyor. Bu batarya hücrerelerinde kullanılan kimyasal bileşenlerin yanı sıra hem şarj-deşarj verimliliği ve enerji yoğunluğu gibi elektriksel özelliklerin, hem de ısınma seviyeleri ve soğutma sistemleri gibi termal yönetim özelliklerinin ele alındığı belirtiliyor. Araştırmacılar tüm bunları göz önüne alarak, bu hücrelerin nasıl üretildiğini ve yaklaşık ne kadara mâl olduklarını söyleyebileceklerine inanıyorlar.

    Bu araştırmaya göre Tesla’nın bataryaları yüksek enerji yoğunluğu ve performansa öncelik verirken, BYD’nin bataryaları hacim verimliliği ve daha düşük maliyetli malzemeleriyle ön plana çıkıyor. Araştırmacılara göre, ısı yönetimini daha kolay hâle getiren bir tasarıma sahip olması, BYD'nin bataryalarının daha verimli olmasını sağlıyor.

    Araştırmacılara göre BYD ve Tesla'nın bataryaları arasındaki temel fark biçimlerinden kaynaklanıyor. BYD prizmatik hücre formatı kullanırken, Tesla 4680 daha düşük bir hacme sahip silindirik bir tasarım tercih ediyor.

    Diğer yandan BYD Blade, LFP (lityum demir fosfat) elektrot bileşimi kullanırken, Tesla 4680 ise NMC811 bileşimini tercih ediyor. Bu farklılık sebebiyle BYD Blade hücre seviyesinde 160 Wh/kg ve 355.26 Wh/l enerji yoğunluğu sunarken, Tesla 4680'de bu yoğunluk 241.01 Wh/kg ve 643.3 Wh/l'ye çıkıyor. Yani BYD enerji yoğunluğu açısından Tesla'nın gerisinde kalıyor. Ancak LFP; maliyet, güvenlik ve ısı yönetimi açısından daha üstün olduğu için, hücresel seviyedeki bu enerji yoğunluğunun eksikliğini kapatabiliyor.

    Bu inceleme sırasında araştırmacıların dikkatini çeken bir diğer konu da her iki bataryada da silikon dioksit kullanılmaması olmuş. Araştırmanın başındaki isimlerden olan Jonas Gorsch, özellikle Tesla'nın bataryasında silikon kullanılmamış olmasına şaşırdığını söylüyor: "Her iki hücrenin anotlarında, özellikle de Tesla'nın hücresinde silikon içeriğine rastlamamak bizi şaşırttı. Çünkü araştırmalar silikonun enerji yoğunluğunu arttırmak için kilit bir materyal olduğunu gösteriyor."

    Bu araştırmanın kapsamın batarya hücreleri ile sınırlı olsa da BYD'nin bu konuda Tesla ile boy ölçüşecek, hatta verimlilik konusunda üstünlük sağlayacak noktaya ulaşmış olması gerçekten dikkat çekici.

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    E
    emiristanbul 22 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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