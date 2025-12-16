Giriş
    BYD, elektrikli araç batarya garantisini uzattı: Tesla’yı geçti

    BYD, Avrupa’da elektrikli araç batarya garantisini 8 yıl veya 250 bin kilometreye çıkardı. BYD, bu hamlesiyle Tesla, Volkswagen, Kia ve Hyundai gibi rakiplerini geride bıraktı.

    BYD, elektrikli araç batarya garantisini uzattı: Tesla’yı geçti Tam Boyutta Gör
    BYD, Avrupa pazarında elektrikli araçlara yönelik güveni artırmayı hedefleyen dikkat çekici bir adım attı. Çinli otomotiv üreticisi, Avrupa’daki elektrikli araç batarya garanti süresini 8 yıl veya 250 bin kilometreye yükselttiğini duyurdu. Hangisi önce dolarsa geçerli olacak bu yeni garanti koşulları sektör standartlarını da belirgin şekilde aşıyor.

    BYD Europe’un resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamaya göre yeni garanti, markanın Avrupa’da satışta olan tüm “New Energy Vehicle” (NEV) modellerini kapsıyor. Daha önce BYD, çoğu üreticiyle benzer şekilde 8 yıl ve yaklaşık 160 bin kilometre seviyesinde bir batarya garantisi sunuyor, bazı pazarlarda bu sınırı 200 bin kilometreye kadar çıkarıyordu.

    Kilometre limitinin 250 bine yükseltilmesi, özellikle yüksek kilometre yapan bireysel kullanıcıları, taksi filolarını ve Uber gibi paylaşımlı ulaşım hizmetlerinde araç kullananları doğrudan hedefleyen önemli bir genişleme olarak öne çıkıyor.

    Rakiplerini geride bıraktı

    BYD, elektrikli araç batarya garantisini uzattı: Tesla’yı geçti Tam Boyutta Gör

    Yeni garanti düzenlemesiyle BYD, Avrupa’daki ana rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Mevcut tabloda Tesla’nın Model 3 ve Model Y arkadan itişli versiyonları için sunduğu batarya garantisi 8 yıl veya 160 bin kilometreyle sınırlı kalırken, Long Range ve Performance versiyonlarında bu rakam 192 bin kilometreye çıkıyor. Volkswagen’in ID. serisi ile Hyundai ve Kia modellerinde de batarya garantisi genel olarak 8 yıl ve 160 bin kilometre seviyesinde bulunuyor.

    BYD’nin sunduğu 250 bin kilometrelik yeni limit, standart Tesla ve Volkswagen garantilerine kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha fazla kapsama anlamına geliyor. Bu iddialı hamlenin arkasında BYD’nin Blade Battery teknolojisine duyduğu yüksek güven bulunuyor. İlginç bir şekilde bu batarya teknolojisi bazı rakip markalar tarafından da kullanılıyor. Blade Battery, Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasına dayanıyor. LFP hücreler, uzun süredir Nikel Kobalt Manganez (NCM) tabanlı bataryalara kıyasla daha uzun çevrim ömrü ve daha stabil yapı sunmasıyla biliniyor.

    BYD’nin paylaştığı teknik verilere göre Blade Battery, 3.000’in üzerinde şarj döngüsüne dayanabiliyor. Kapasitenin zamanla doğrusal şekilde düşerek bu döngülerin sonunda yüzde 70 seviyelerine gerilediği varsayılsa bile, başlangıçta 400 kilometre menzil sunan bir araç için toplam kullanım ömrü teorik olarak yaklaşık 1 milyon kilometreye ulaşıyor.

