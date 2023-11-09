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    Yeni Toyota C-HR'ın Türkiye fiyatı açıklandı

    Hem kendisi hem de bataryaları Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olmasıyla öne çıkan yeni C-HR, modern çizgilere sahip yeni tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.
    Yeni Toyota C-HR'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Toyota C-HR, Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Ülkemizde üretilen ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil olsa da ilk etapta sadece beşinci nesil 1.8 litre tam hibrit motorla satılacak olan yeni Toyota C-HR'ın fiyatı 1.800.000 TL'den başlıyor. 223 beygir güç üreten 2.0 litre şarj edilebilir hibrit seçeneğin de 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

    Yeni Toyota C-HR fiyat listesi 💸 (Kasım 2023)
    Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı
    1.8 Hybrid Passion 1.800.000 TL 1.550.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Sport 1.980.000 TL 1.730.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Style 2.080.000 TL 1.830.000 TL

    Yeni Toyota C-HR, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Türkiye'de tercih edilebilecek olan Hybrid 140 isimli beşinci nesil 1.8 litre tam hibrit motor, C-HR'ın 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. C-HR, adından da anlaşılacağı üzere 140 beygir güç üreten bu motorla birlikte 170 km/s son hıza çıkabiliyor. Aşina olduğumuz e-CVT şanzımanla kombine edilen motorun birleşik yakıt tüketimi ise 4,9 lt/100 km olarak açıklandı.

    Bu sistemin eskisine göre en büyük artısı daha güçlü olması. Önceki versiyon toplamda 122 beygir güç sunuyordu. Bunun da en büyük nedeni, elektrik motorunun artık 95 beygir güç ve 185 Nm tork (önceki 72 beygir ve 163 Nm) üretiyor olması. Bu durum, tam hibrit motorlu C-HR'ın 11 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasının 9,9 saniyeye kadar düşmesine neden olmuş.

    Dış tasarım🚗

    Yeni Toyota C-HR'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde “süper coupe” profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor. Toyota C-HR prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

    Yeni Toyota C-HR’ın, Toyota’da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor. İmza rengi olarak kullanılan yeni Sülfür rengi, yeni çift renk gövde tasarımıyla iç kabinde kontrast yaratan dikiş detaylarında kullanılarak, yeni Toyota C-HR’ı farklı bir boyuta taşıyor.

    Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla yeni Toyota C-HR modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koydular. Böylece hem aerodinamik olarak verimli hem de görsel olarak etkileyici bir tasarım elde edildi. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, yeni Toyota C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

    Kişiselleştirilmiş Dijital Kokpit Deneyimi🔽

    Yeni Toyota C-HR'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Toyota, günümüz kullanıcı beklentilerini farklı boyuta taşıyacak kişiselleştirilmiş bir kokpit deneyimi tasarladı. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyorlar.

    Toyota C-HR, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni model, Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor.

    Hem Toyota’da hem de C-HR’da bir ilk olarak yeni, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavanı sunuluyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kg ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 cm artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor.

    Yeni nesil Toyota C-HR, aynı zamanda çoklu ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor. Kabin ambiyansı parlak sabah tonlarından akşamları daha dinlendirici tonlara geçiş yapmak üzere günün saatleriyle senkronize edilebiliyor.

    Sürdürülebilirlik konusunda da ciddi adımlar atan Yeni Toyota C-HR’da geri dönüştürülmüş parça kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve 100’den fazla parçada kullanıldı. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor.

    Dinamik sürüş deneyimi🚗

    Yeni Toyota C-HR'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Toyota C-HR’ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen yeni Toyota C-HR, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalandı.

    Yeni Toyota C-HR’ın geliştirilmesi sırasında Toyota test sürücüleri, Avrupa test merkezindeki pistin yanı sıra farklı ülkelerde, farklı yol koşullarında sürüşler gerçekleştirerek en ideal dinamik dengeye ulaştılar.

    Gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları

    Yeni Toyota C-HR’ın tüm versiyonları en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 güvenlik sistemlerini de kapsayan T-Mate sürüş destek sistemi ile donatıldı. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Toyota C-HR, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Proaktif Sürüş Desteği ve Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü özelliklerine ek olarak Otomatik Park Asistanı ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi yeni özellikleriyle yarı otonom sürüş deneyiminin de kapılarını aralıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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