Çin’de işler tersine döndü: Tesla yükselişte, BYD düşüşte

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarının en büyük ve en rekabetçi pazarı olan Çin’de yılın ilk iki ayına ilişkin veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ABD’li üretici Tesla, Çin’de üretilen elektrikli araç satışlarını önemli ölçüde artırırken yerli dev BYD aynı dönemde teslimatlarda gerileme yaşadı.

Tesla'da toplarlanma sinyali

Çin otomobil pazarına ilişkin resmi veriler, Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) tarafından yayımlandı. Kurumun paylaştığı istatistiklere göre Tesla’nın Çin’de ürettiği elektrikli araçların Ocak ve Şubat 2026 toplam satışları yıllık bazda yüzde 35’ten fazla artarak 127 bin 728 adede ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 926 seviyesinde bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör Söz konusu veriler, Şubat ayının ortasında gerçekleşen iki haftalık Çin Yeni Yılı tatilinin yarattığı mevsimsel satış yavaşlaması dikkate alınarak düzeltilmiş şekilde hesaplandı. Bu nedenle yılın ilk aylarına ait performansın piyasa koşullarını daha doğru yansıttığı ifade ediliyor.

Tesla’nın Çin’deki üretiminin büyük bölümü Tesla Shanghai Gigafactory olarak bilinen Şanghay tesisinde gerçekleştiriliyor. Bu fabrika, şirketin en kritik üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tesiste başta Tesla Model 3 ve Tesla Model Y olmak üzere iki model üretiliyor. Araçlar yalnızca Çin pazarına değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere birçok uluslararası pazara da ihraç ediliyor.

Tam Boyutta Gör Toplam satış hacmi açısından Tesla, yılın ilk iki ayında Çin’de BYD’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ancak dikkat çekici olan nokta, BYD’nin aynı dönemde yıllık bazda yüzde 36’lık teslimat düşüşü açıklaması oldu. Buna rağmen Tesla’nın satış hacmi, Çinli üreticiler arasında en yakın rakibi olan Leapmotor’un satışlarının iki katından fazla seviyede gerçekleşti.

Avrupa talebi de artış sinyali veriyor

Tesla’nın satış performansındaki artış yalnızca Çin ile sınırlı değil. Avrupa pazarına ilişkin veriler de benzer bir eğilimi işaret ediyor. Araç kayıt verileri incelendiğinde Şubat ayında Avrupa genelinde Tesla elektrikli araçlarının yeni kayıtlarında artış yaşandığı görülüyor. Bu araçların büyük bölümünün yine Şanghay’daki fabrikadan ihraç edildiği belirtiliyor.

Her ne kadar Tesla Çin’de satışlarını artırmış olsa da pazar liderliği açısından tablo farklı. 2025 yılı itibarıyla BYD, takvim yılı bazında ilk kez Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yükselmişti.

Çin otomobil pazarında rekabet yalnızca Tesla ve BYD arasında yaşanmıyor. Yerli üreticiler, daha uygun fiyatlara daha fazla özellik sunan modellerle pazarda hızla güç kazanıyor. Örneğin Şubat ayında Geely tarafından üretilen Geely Xingyuan, satış adetlerinde Tesla ve BYD modellerini geride bırakarak Çin’in en çok satılan otomobili oldu. Bir ay önce ise teknoloji şirketi Xiaomi’nin yeni SUV modeli Xiaomi YU7, satış listelerinde Tesla Model Y’nin önüne geçerek Çin’de ayın en çok satılan otomobili unvanını elde etmişti. CPCA’ya göre elektrikli araç pazarının gerçek eğilimini görmek için Mart ayı satış verileri kritik öneme sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: