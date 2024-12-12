Yeni Toyota Urban Cruiser tanıtıldı: Elektrikli SUV dünyasına yeni soluk

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Tam Boyutta Gör Toyota, Avrupa'daki SUV yelpazesine yeni bir oyuncu ekledi: Urban Cruiser. Elektrikli SUV kategorisine iddialı bir giriş yapan bu model, dikkat çekici bir şekilde Suzuki e-Vitara'nın biraz farklı bir versiyonu gibi görünüyor. Ancak Toyota, bu modeli kendi çizgilerine uyarlayarak markanın karakteristik tasarım unsurlarını ve teknolojilerini eklemiş durumda.

Boyutlar ve tasarım

Urban Cruiser, 4.285 mm uzunluğu ile Toyota'nın Avrupa SUV ailesinde Yaris Cross ve C-HR modellerinin arasına konumlanıyor. Tasarımında geçen yıl tanıtılan Urban SUV Concept’ten ilham alınmış. Ancak üretim versiyonu, daha sade bir yaklaşımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Modelin en belirgin Toyota özellikleri ise ön tasarımda kendini gösteriyor. “Çekiç başı” formundaki far tasarımı ve özgün arka lamba çizgileri, Suzuki e-Vitara’dan farklılaşmasını sağlıyor, ancak farklılıklar hemen hemen buralarda bitiyor. Bunun dışında, jantlar gibi bazı detaylar iki modelin ortak noktalarından biri.

İç mekan: Küçük gövde, büyük alan

Urban Cruiser’ın iç mekânı, boyutlarına göre oldukça ferah bir yapı sunuyor. 2.700 mm’lik dingil mesafesi, Yaris Cross’tan 140 mm daha uzun olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede, modelin kabini kompakt bir SUV’dan ziyade orta boy bir SUV’un sunduğu genişliği vaat ediyor. Arka koltuklar ise kaydırılabilir ve yatırılabilir özellikleriyle pratiklik sunuyor.

Dijital kokpit, 10,25 inçlik gösterge paneli ve 10,1 inçlik bilgi-eğlence ekranıyla modern bir atmosfer yaratıyor. Parlak siyah detaylarla süslenen "yüzer" merkez konsol, şık bir dokunuş sağlıyor. Donanım seçenekleri arasında JBL premium ses sistemi ve sabit cam tavan yer alıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), güvenlik ve konforu bir üst seviyeye taşıyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Urban Cruiser, tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilmiş ve farklı güç çıkışlarına sahip motor seçenekleriyle geliyor:

FWD modeller: 142 hp (106 kW) veya 172 hp (128 kW)

(106 kW) veya 172 hp (128 kW) AWD modeller: 182 hp (135 kW) çift motorlu sistem

Batarya tarafında ise iki farklı seçenek sunuluyor: 49 kWh ve 61 kWh. Daha küçük batarya sadece önden çekişli modellerde yer alırken, büyük batarya hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçeneklerde mevcut. Toyota, enerji tasarruflu ısı pompası ve manuel olarak aktive edilen batarya ön ısıtma fonksiyonuyla, soğuk iklimlerde kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Yeni Toyota Urban Cruiser çıkış tarihi

Toyota Urban Cruiser, 2025 yılı Ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Avrupa'da satış fiyatı ise önümüzdeki yıl açıklanacak. Aracın yaklaşık 30 bin sterlin fiyata sahip olması ve sonbahar döneminde satışa çıkması bekleniyor.

Toyota, 2035 yılına kadar Avrupa’da sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflerken, 2040 yılı itibarıyla tamamen karbon nötr bir marka olmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, 2026 yılına kadar 15 sıfır emisyonlu araç tanıtmayı amaçlayan Toyota, bu modellerin altısının tamamen elektrikli platformda olacağını belirtti.

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