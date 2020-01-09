Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu

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Xiaomi’nin büyük ortağı konumunda olduğu giyilebilir cihaz üreticisi Huami pazarın en sevilen markalarından birisi haline geldi. Özellikle Amazfit giyilebilir cihaz serisi en çok satanlar arasında. CES 2020 fuarında firma yeni bir ürün duyurdu.

Amazfit Bip S özellikleri ve fiyatı

Amazfit Bip S adındaki yeni modeli sevilen Amazfit Bip akıllı saatinin biraz daha gelişmiş ve iyileştirilmiş bir modeli olarak ortaya çıkıyor. 1.28 inç yansımayı engelleyen LCD ekrana sahip olan saat 176x176 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece dış ortamda daha rahat bir görüntü elde ediliyor.

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28nm sürecinde Sony GPS yongasını barındıran cihaz böylece bağımsız bir şekilde konumlama yapabiliyor. Yeni BioTracker PPG nabız ölçer sensörü daha fazla alanı aydınlatıyor ve yüzde 80 daha düşük enerji tüketiminde çok daha yüksek doğruluk oranı elde ediyor.

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Akıllı saatin diğer bir özelliği kayışlar. Kayışlarda Huami'nin geliştirdiği kir tutmayan ve kendini temizleyen bir kaplama teknolojisi yer alıyor. Ayrıca su ve toz da tutmuyor. Bu teknoloji silikon kayış seçeneklerinde yer almıyor.

Amazfit Bip S 10 farklı spor modunu algılayabiliyor. Ayrıca kişisel aktivite asistanı, yaptığınız egzersizlerin kalbinize olan etkisini ölçebiliyor. Diğer taraftan saatin standart bildirim yansıtma özelliği de mevcut.

190mAh kapasiteli batarya tek şarj ile 40 gün kullanılabiliyor ve 90 gün boyunca da bekleme modunda kalıyor. GPS açarsanız bu kez sadece 22 saatlik bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Bluetooth 5, 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli manyetik sensör, su geçirmezlik gibi özellikleri olan Amazfit Bip S modeli 70$ fiyat etiketine sahip. Orijinal modelin çıkışından biraz daha ucuz olması yeni versiyonu daha popüler yapacaktır.

https://www.gizmochina.com/2020/01/08/amazfit-bip-s-launches-with-lots-of-new-features-for-70/

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