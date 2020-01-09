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    Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu

    Orijinal modele göre daha iyi bağlantı seçenekleri ve daha verimli batarya kullanımı gibi yenilikler getiren Amazfit Bip S yılın en beğenilen akıllı saatlerinden birisi olmaya aday durumda.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,2b
    1
    13
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin büyük ortağı konumunda olduğu giyilebilir cihaz üreticisi Huami pazarın en sevilen markalarından birisi haline geldi. Özellikle Amazfit giyilebilir cihaz serisi en çok satanlar arasında. CES 2020 fuarında firma yeni bir ürün duyurdu.

    Amazfit Bip S özellikleri ve fiyatı

    Amazfit Bip S adındaki yeni modeli sevilen Amazfit Bip akıllı saatinin biraz daha gelişmiş ve iyileştirilmiş bir modeli olarak ortaya çıkıyor. 1.28 inç yansımayı engelleyen LCD ekrana sahip olan saat 176x176 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece dış ortamda daha rahat bir görüntü elde ediliyor. 

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    28nm sürecinde Sony GPS yongasını barındıran cihaz böylece bağımsız bir şekilde konumlama yapabiliyor. Yeni BioTracker PPG nabız ölçer sensörü daha fazla alanı aydınlatıyor ve yüzde 80 daha düşük enerji tüketiminde çok daha yüksek doğruluk oranı elde ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu"

    Akıllı saatin diğer bir özelliği kayışlar. Kayışlarda Huami'nin geliştirdiği kir tutmayan ve kendini temizleyen bir kaplama teknolojisi yer alıyor. Ayrıca su ve toz da tutmuyor. Bu teknoloji silikon kayış seçeneklerinde yer almıyor.

    Amazfit Bip S 10 farklı spor modunu algılayabiliyor. Ayrıca kişisel aktivite asistanı, yaptığınız egzersizlerin kalbinize olan etkisini ölçebiliyor. Diğer taraftan saatin standart bildirim yansıtma özelliği de mevcut.

    190mAh kapasiteli batarya tek şarj ile 40 gün kullanılabiliyor ve 90 gün boyunca da bekleme modunda kalıyor. GPS açarsanız bu kez sadece 22 saatlik bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Bluetooth 5, 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli manyetik sensör, su geçirmezlik gibi özellikleri olan Amazfit Bip S modeli 70$ fiyat etiketine sahip. Orijinal modelin çıkışından biraz daha ucuz olması yeni versiyonu daha popüler yapacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/08/amazfit-bip-s-launches-with-lots-of-new-features-for-70/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 1 hf. en beğenilen KRALL
    Bu ekran ozellikel asiri parlak gunes altinda direk cok rahat okunabilirlige sahiptir Yani bilinen TFT lerden degil :) ...
    winstar.com.tw/...

    Editor karde temel bilgi eksiligi ile onemli bir detay olan TFT Transflective ifadesini harcamis direk TFT LCD demesiyle oyle anlamissiniz.

    Lakin eski mevcut modelleri Turkiye'de herherde bolca var ne demek istedigimi anlarsiniz . Tek rakibi ( gunes altinda direk bakildiginda ozellikle ) mat renkli e-ink diyebilirim :) ...
    Bu ekran ozellikel asiri parlak gunes altinda direk cok rahat okunabilirlige sahiptir [resim] Yani bilinen TFT lerden degil :) ... winstar.com.tw/...
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    KRALL 1 hf. smart1978
    Değerli bilgiler.



    Teşekkür ederim...
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    KRALL 1 hf. smart1978
    Amoled'den dahamı parlak?
    2 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 1 hf. KRALL
    Parlaklik onemli degildir :) Onemli olan okunabilirliktir. AMOLED su aralar 1000 ( bin ) NiT verse de ( ki anlik ve otomatik modda iken ve tam bir ekraninda degil sadece ufak bir bolgesinde bu degerler elde edilebiliyor veya yakin degerleriyle ... ) Parlaklik artinca kontrast ciddi duser ve icerik renkleri okunmaz soluklasir veya baska renge bile kayar! ...


    Pratiksel acidan onemli olan parlaklik degildir okunabilirliktir gorunebilmedir .


    Bana gore ideal olani hibrit ekranlardir ... Renkli e-ink ile ( IPS/OLED/ Mini LED .. ) ekran ayni yerde olmasi yani 2 ayri ekran degil ayni yerde iki ekran teknolojisi cihazda iki katman olmasi uzerine . Ornekleri de vardir ozellikle saatlerde . Tabletlerde de var aklima yillar onceki Hindu birinin urettigi bir tablet geldi kamerasi tek ve dondurulebilir Lenovo Yoga sinda cok daha eski bir cihazdi ama sonrasi pek tercih edilmedi nedense ...


    1 Yanıt Yanıtla +1
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    viper17 1 hf. KRALL
    Güneş altında çok rahat gözüküyor ekranı, amoled ile kıyaslamadım
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    KRALL 1 hf.
    Tft ekranmı! Kalsın almayalım
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 1 hf. KRALL
    Bu ekran ozellikel asiri parlak gunes altinda direk cok rahat okunabilirlige sahiptir Yani bilinen TFT lerden degil :) ...
    winstar.com.tw/...

    Editor karde temel bilgi eksiligi ile onemli bir detay olan TFT Transflective ifadesini harcamis direk TFT LCD demesiyle oyle anlamissiniz.

    Lakin eski mevcut modelleri Turkiye'de herherde bolca var ne demek istedigimi anlarsiniz . Tek rakibi ( gunes altinda direk bakildiginda ozellikle ) mat renkli e-ink diyebilirim :) ...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Inrl 1 hf. KRALL
    hafif ucuz ve cidden bataryası çok uzun süre gidiyor allways on display gibi sürekli ekran aktif görünür gündüzleri karizmatik değil fakat işlevsel
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    obsesoz 1 hf.
    Batarya süresi cezbediyor..Akıllı bileklikten terfi için tek beklediğim konu bu..
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    Ayyıldız Türk 1 hf.
    40 gün baya iddialı ama Türkiye’de 4 güne iner o şarj süresi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Inrl 1 hf. Ayyıldız Türk
    Amazfit bip kullanıyorum min 40 gün gps açınca 10-15 gün kullanıma bağlı
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    DH Misafiri 1 hf.
    1 sene kullandığım amazfit bipin ekran ve kasa ayrıldı bunda plastik olmasının etkisi çok fazla yeni modelde bari metal kasa yapsaydılar çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
    Yanıtla +1
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    viper17 1 hf.
    pil aynı, ekran aynı, gps zaten vardı, Bluetooth 5 dışında ne değişti peki ?
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    3200 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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