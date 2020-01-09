Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu

Xiaomi’nin büyük ortağı konumunda olduğu giyilebilir cihaz üreticisi Huami pazarın en sevilen markalarından birisi haline geldi. Özellikle Amazfit giyilebilir cihaz serisi en çok satanlar arasında. CES 2020 fuarında firma yeni bir ürün duyurdu.
Amazfit Bip S özellikleri ve fiyatı
Amazfit Bip S adındaki yeni modeli sevilen Amazfit Bip akıllı saatinin biraz daha gelişmiş ve iyileştirilmiş bir modeli olarak ortaya çıkıyor. 1.28 inç yansımayı engelleyen LCD ekrana sahip olan saat 176x176 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece dış ortamda daha rahat bir görüntü elde ediliyor.İlginizi Çekebilir Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu
28nm sürecinde Sony GPS yongasını barındıran cihaz böylece bağımsız bir şekilde konumlama yapabiliyor. Yeni BioTracker PPG nabız ölçer sensörü daha fazla alanı aydınlatıyor ve yüzde 80 daha düşük enerji tüketiminde çok daha yüksek doğruluk oranı elde ediyor.
Ayrıca Bkz. "Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu"
Akıllı saatin diğer bir özelliği kayışlar. Kayışlarda Huami'nin geliştirdiği kir tutmayan ve kendini temizleyen bir kaplama teknolojisi yer alıyor. Ayrıca su ve toz da tutmuyor. Bu teknoloji silikon kayış seçeneklerinde yer almıyor.
Amazfit Bip S 10 farklı spor modunu algılayabiliyor. Ayrıca kişisel aktivite asistanı, yaptığınız egzersizlerin kalbinize olan etkisini ölçebiliyor. Diğer taraftan saatin standart bildirim yansıtma özelliği de mevcut.
190mAh kapasiteli batarya tek şarj ile 40 gün kullanılabiliyor ve 90 gün boyunca da bekleme modunda kalıyor. GPS açarsanız bu kez sadece 22 saatlik bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Bluetooth 5, 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli manyetik sensör, su geçirmezlik gibi özellikleri olan Amazfit Bip S modeli 70$ fiyat etiketine sahip. Orijinal modelin çıkışından biraz daha ucuz olması yeni versiyonu daha popüler yapacaktır.
https://www.gizmochina.com/2020/01/08/amazfit-bip-s-launches-with-lots-of-new-features-for-70/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
winstar.com.tw/...
Editor karde temel bilgi eksiligi ile onemli bir detay olan TFT Transflective ifadesini harcamis direk TFT LCD demesiyle oyle anlamissiniz.
Lakin eski mevcut modelleri Turkiye'de herherde bolca var ne demek istedigimi anlarsiniz . Tek rakibi ( gunes altinda direk bakildiginda ozellikle ) mat renkli e-ink diyebilirim :) ...