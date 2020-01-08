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    Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu

    Dahili bataryalı Heatbox akıllı sefer tası, buhar gücünü kullanarak yemeğinizi ısıtıyor ve kurumasını engelliyor. Heatbox hali hazırda kitle fonlama sürecinde.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu

    Akıllı teknolojilerin girmediği alan hemen hemen yok gibi diyebiliriz. Yıllardır iş yerimize sıcak yemek taşıdığımız sefer tasları da teknolojiden nasibini alıyor. Yemekleri otomatik olarak sıcak tutan sefer taslarına Heatbox da katıldı. 

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    Heatbox özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarında sergilenen Heatbox rakiplerinden farklı olarak yemekleri sıcak tutmak için buhar gücünden faydalanıyor. Böylece yiyecekler hem kurumuyor hem de besin değerini korumaya çalışıyor. 

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    Dış koruma kabı ve iç yemek kabından oluşan Heatbox araya bir de buhar odası sıkıştırmış. Isıtmaya başlamadan önce odaya su eklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 8 dakikada kutu yemeğinizi ısıtmış oluyor. Güç tuşuna basarak bu süreyi ayarlayabiliyorsunuz. 

    Kutuya gerekli enerjiyi 18000mAh kapasiteli bir batarya sağlıyor. Tek şarj ile yemekleri 3 kez ısıtmak mümkün. Yani toplamda 24 dakika kadar sıcaklık sağlamış oluyor. Geçen yıl Kickstarter üzerinde 91 bin dolar toplayan Heatbox şimdi de Indiegogo üzerinde destek arıyor. Minimum bağış 144$.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/heatbox-lunchbox-steam-battery-food/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gamer90 1 hf.
    Çok kullanımlı hazır yemek ısıtma kitinin pahalısı değil mi bu ?
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