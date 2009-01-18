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AMD, 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini hazırlıyor

10 yıl
22,3b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini hazırlıyor
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Phenom II X4 920 (2.8GHz) ve Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz) işlemcilerini kullanıma sunan AMD, önümüzdeki aylarda ürün gamını yeni modeller ile genişletmeye hazırlanıyor. Farklı saat hızlarında çok sayıda yeni işlemciyi kullanıcılar ile buluşturmayı planlayan firma, Phenom II X4 9x5 serisi işlemcileriyle birlikte Soket AM3 formuna geçiş yaparak DDR3 bellek desteği de sunmaya başlayacak.

Firmanın resmi dökümanlarına göre, Soket AM3 ile birlikte DDR3 bellek kullanımına geçilmesi performans noktasında %5'lik katkı yapacak dolayısıyla saat hızı aynı olmasına rağmen 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 945 modelinin yerini alacağı X4 940'dan bir miktar daha hızlı olması da beklenebilir. Fakat gün ışığına çıkan yeni yol haritası AMD'nin Phenom II X4 945 ile yetinmeyeceğini işaret ediyor.

Yayımlanan yeni yol haritasına göre AMD yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini kullanıma sunacak. Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği ile gelmesi beklenen dört çekirdekli işlemci 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak.Çarpan kilidinin açık olup olmayacağı hakkında net bir bilginin bulunmadığı işlemcinin TDP'si ise 125 Watt.

Soket AM2+ formundaki anakartlarla kullanılabilecek işlemcinin hangi fiyat seviyesinden satılacağı ise şimdilikbilinmiyor. Kullanıma sunulan Phenom II X4 940 modeli yurt dışında 275$ seviyesinden kullanıcılar ile buluşan AMD'nin Phenom II X4 950 modelinden önce ikinci çeyrekte EOL periyoduna girecek Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcileri için takip edeceği fiyat stratejisi 950 modeli için belirleyici olacak.


http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/0901/1532965_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar benim amd 3.1 ghz calısan işlemcim var ancak modelinin ne olduğunu yazmıyor bunun bilgilerine nasıl ulasırım cvp yazn herkeze cok tesekkürler(mAAA()
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carloska 9 yıl
cpu z programını denediniz mi
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ugacomtr 10 yıl
heyecanlanmaya başladım iyice... çıksa da bi şubat 18 den sonra alsam... saygılar.
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Vipracing 10 yıl
Bu DDR3 i/ 7 ile am3 ün öündeki belkide en büyük engel.DDR3 işin içine girince 4gb ramlı iyi bir F/P cihazı oluşturmak çok zor.Performans farkıda minimal.
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ugacomtr 10 yıl
gigatek önsipariş alıo 330 civarı fiyatla.. saygılar...
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Gbanes374 10 yıl
Phenom II işlemciler henüz gelmedi değil mi Türkiye'ye?
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uglipancan 10 yıl
yukarda am3 işlemciler tamaiyle am2+ a uyumludur diyor(yoksa benmi yanlış anladım ingilizce olduğu için?) gerçektende hepsi uyuyormu?
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yasar_lives 10 yıl
"AMD" Dünya Şampiyon
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huxi20 10 yıl

Orjinalden alıntı: uglipancan

yukarda am3 işlemciler tamaiyle am2+ a uyumludur diyor(yoksa benmi yanlış anladım ingilizce olduğu için?) gerçektende hepsi uyuyormu?

evet uyar. ama am3 anakarta am3 işlemcilerden önceki işlemciler takılamayacak. 940 ve 920 de dahil....
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kuruwa 10 yıl
amd de yeni mimari buldoZer le gelmekte ve amd buldozerl eskı üretim teknıgınden fazgeçebilir extra hihg k buldozerle gelebilir fusion ya p2 yada buldozer çekirdeğinden olabilir ama gpu belli
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fss1403 10 yıl
@Fx57
Am3 ve ddr3 destekli anakartlar ne zaman gelecek belli tarih varmı?
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gordon01 10 yıl
Bunun rakibi yakında fiyatı 300$-340$ seviyesine düşmesi beklenen Q9650 olur herhalde
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dellino 10 yıl
AM3 işlemcilerin geriye dönük AM2 ve Am2+ kartlar ile kullanılacak olması çok iyi fakat; anakart üreticilerinin uyanıklığı olmasaydı bu işlemciler AM2 anakartların hemen hemen hepsinde kullanılacaktı! Ne yazıkki 6xx serisi yonga setlerinde bu işlemcilere detek verecek anakart çok az.

AMD 950 modelinin ardından 3.5Ghz e kadar model çıkartıp, ya sekiz çekirdeğe geçecek ya da yeni bir mimari ile daha düşük frekanslardan tekrar geri gelecek.
3.1Ghz için 125watt iyi bir değer.

AM3 e geçmek için henüz erken diye düşünüyorum. DDR3 lerin fiyatlarının yüksekliği bundaki en büyük etken. DDR3 e geçişin %5 performans artışı sağlayacak olması AM3 anakart ve DDR3 ramlerin getireceği maliyet yükünü karşılamaya yetecek durumda değil.
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Wilson Fisk 10 yıl
AMD 950 modelinin ardından 3.5Ghz e kadar model çıkartıp, ya sekiz çekirdeğe geçecek ya da yeni bir mimari ile daha düşük frekanslardan tekrar geri gelecek.


bence fusion'a kadar baska mimari cikmaz ama daha dusuk nm phenom II cikabilir.2009'da cikar 2010'da yayilir 2011'de fusion zaten.
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_Berk__ 10 yıl
süper haber sağolasın Fx57
İnş. fiyatlar türkiyede düşük olur
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: dellino
AM3 e geçmek için henüz erken diye düşünüyorum. DDR3 lerin fiyatlarının yüksekliği bundaki en büyük etken. DDR3 e geçişin %5 performans artışı sağlayacak olması AM3 anakart ve DDR3 ramlerin getireceği maliyet yükünü karşılamaya yetecek durumda değil.


Mantıklı bir yorum. Sırf DDR3 için, hele ki sadece %5'lik performans artışı sağladığını düşünürsek; cepleri zorlamaya gerek yok. Zaten DDR3 geçmek isteyenlerin daha çok intel'e yöneleceği kanısındayım.
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XivA 10 yıl
PII 940 mı oc potansiyeli yok :)))))
napacak 10 ghz e çıkacaktın!
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Haber İçin Teşekkürler

Ph2 940 yeterli benim için hayırlısı ile bir alsaydık :)
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