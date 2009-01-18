AMD, 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini hazırlıyor

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Phenom II X4 920 (2.8GHz) ve Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz) işlemcilerini kullanıma sunan AMD, önümüzdeki aylarda ürün gamını yeni modeller ile genişletmeye hazırlanıyor. Farklı saat hızlarında çok sayıda yeni işlemciyi kullanıcılar ile buluşturmayı planlayan firma, Phenom II X4 9x5 serisi işlemcileriyle birlikte Soket AM3 formuna geçiş yaparak DDR3 bellek desteği de sunmaya başlayacak.

Firmanın resmi dökümanlarına göre, Soket AM3 ile birlikte DDR3 bellek kullanımına geçilmesi performans noktasında %5'lik katkı yapacak dolayısıyla saat hızı aynı olmasına rağmen 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 945 modelinin yerini alacağı X4 940'dan bir miktar daha hızlı olması da beklenebilir. Fakat gün ışığına çıkan yeni yol haritası AMD'nin Phenom II X4 945 ile yetinmeyeceğini işaret ediyor.

Yayımlanan yeni yol haritasına göre AMD yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini kullanıma sunacak. Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği ile gelmesi beklenen dört çekirdekli işlemci 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak.Çarpan kilidinin açık olup olmayacağı hakkında net bir bilginin bulunmadığı işlemcinin TDP'si ise 125 Watt.

Soket AM2+ formundaki anakartlarla kullanılabilecek işlemcinin hangi fiyat seviyesinden satılacağı ise şimdilikbilinmiyor. Kullanıma sunulan Phenom II X4 940 modeli yurt dışında 275$ seviyesinden kullanıcılar ile buluşan AMD'nin Phenom II X4 950 modelinden önce ikinci çeyrekte EOL periyoduna girecek Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcileri için takip edeceği fiyat stratejisi 950 modeli için belirleyici olacak.

http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/0901/1532965_1.html