AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti

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Kırmızı ekip Ryzen 5000 ve RX 6000 ile başarılı bir çıkış yapsa da piyasada bulunamayan donanımlar kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor. Diğer taraftan yeni donanımları edinebilen kullanıcılar da sorunlarından şikayetçi.

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500 serisi anakartlar baş ağrıtıyor

Reddit’te toplanan kullanıcılar sonunda AMD’ye sesini duyurabildi. Çok sayıda 500 serisi anakart sahibinin yakındığı sorun USB cihazlarına bağlı.

500 serisi anakartında klavye, kayıt cihazı ve VR başlıklar kullanıldığında yaşanan bağlantı kesilmesi sorunu özellikle de yüksek güç tüketimine sahip VR başlıklar bağlı olduğunda daha sık yaşanıyor.

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Şimdilik çözüm olarak PCIe modunu 4.0’dan 3.0’a düşürmek ve BIOS’tan C-States’i devre dışı bırakmak önerilse de bu yöntemler her kullanıcıda olumlu sonuçlanmayabiliyor. Son olarak AMD sorunla ilgili kullanıcılara sistem konfigürasyonları ve log kayıtlarını önümüzdeki dönemde isteyeceğini belirtmiş durumda.

https://videocardz.com/newz/amd-admits-there-are-problems-with-usb-devices-on-500-series-motherboards

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