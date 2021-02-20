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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti

    Giderek artan sayıda kullanıcının bildirdiği USB sorunları sonunda AMD tarafında karşılık buldu. Firma yeni nesil anakartlarında sorun olduğunu kabul etti. Yakında çözüm sunulacağa benziyor.
    20 Şubat 2021, 20:30 (8 sa.)
    1,9b
    5
    13
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti
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    Kırmızı ekip Ryzen 5000 ve RX 6000 ile başarılı bir çıkış yapsa da piyasada bulunamayan donanımlar kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor. Diğer taraftan yeni donanımları edinebilen kullanıcılar da sorunlarından şikayetçi.

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    500 serisi anakartlar baş ağrıtıyor

    Reddit’te toplanan kullanıcılar sonunda AMD’ye sesini duyurabildi. Çok sayıda 500 serisi anakart sahibinin yakındığı sorun USB cihazlarına bağlı.

    500 serisi anakartında klavye, kayıt cihazı ve VR başlıklar kullanıldığında yaşanan bağlantı kesilmesi sorunu özellikle de yüksek güç tüketimine sahip VR başlıklar bağlı olduğunda daha sık yaşanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?"

    Şimdilik çözüm olarak PCIe modunu 4.0’dan 3.0’a düşürmek ve BIOS’tan C-States’i devre dışı bırakmak önerilse de bu yöntemler her kullanıcıda olumlu sonuçlanmayabiliyor. Son olarak AMD sorunla ilgili kullanıcılara sistem konfigürasyonları ve log kayıtlarını önümüzdeki dönemde isteyeceğini belirtmiş durumda.



    https://videocardz.com/newz/amd-admits-there-are-problems-with-usb-devices-on-500-series-motherboards Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hiç bir markanın fanı olmayın, gün sonunda maaş vermiyorlar size.

    Kim tekel ise, tekelleşme derdinde ise ona karşın olun ama.
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Tolgá
    10850k 3200 lira

    10850k daha serin calisiyo 5800x'e gore

    10850k 10/20 5800x 8/16 cekirdek

    Intelde latency daha dusuk



    Fp neyse ben onu tutarim. 2.5, 3 milyara 6/12 islemci satmak soygunculuktur. Intel ucuyo kaciyo demiyorum ama AMD'i insanlar gariban gordu, intele gore fp diye sevdi simdi hic bi farklari yok.



    BF6da 128 kisilik maplar ciksin 5600x'e 2500,3000 lira veren arkadaslari bu yorumun altina bekliyorum. Yanda bf6 oynarken 2. Monitorumden onlara cevap yazarim.
    10850k 3200 lira 10850k daha serin calisiyo 5800x'e gore 10850k 10/20 5800x 8/16 cekirdek Intelde latency daha dusuk F...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Lenneth-
    intel olduğu falan yok.yeni soba borunla mutluluklar.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hiç bir markanın fanı olmayın, gün sonunda maaş vermiyorlar size.

    Kim tekel ise, tekelleşme derdinde ise ona karşın olun ama.
    Yanıtla +20
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    esenercelik (Esener Çelik) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim de klavye düzgün çalışmıyor bilgisayara restar tatmaktan heba oldum
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    UltrAslan_06 (Eren ZARARSIZ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bazen klavyede donma takılma oluyordu demek bu yüzdenmiş bu sorunu düzeltmesi lazım amd nin
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sobaaaa
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    C caglar103 (Çağlar Kaya) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kere benimde klavye donmuştu sonra geri geldi demekki bundan.
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    S sething (sething ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sorunu kabul etmeleri.duzeltirlerse daha guzel olur.
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    manohazim 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    msi b550 gaming pulus var bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar aynı zamanda 3700x all core 4.4 ghz
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ölümüne AMDciyim bugün gittim forumdan bir arkadaştan 10850k aldım.



    Biz seni başımıza İntel ol diye sevmedik birader. Ben babamı böyle savunmadım seni savunduğum kadar. Allah silikonlarına ateşler salsın
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Lenneth-
    intel olduğu falan yok.yeni soba borunla mutluluklar.
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