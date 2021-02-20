AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti

Kırmızı ekip Ryzen 5000 ve RX 6000 ile başarılı bir çıkış yapsa da piyasada bulunamayan donanımlar kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor. Diğer taraftan yeni donanımları edinebilen kullanıcılar da sorunlarından şikayetçi.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor
500 serisi anakartlar baş ağrıtıyor
Reddit’te toplanan kullanıcılar sonunda AMD’ye sesini duyurabildi. Çok sayıda 500 serisi anakart sahibinin yakındığı sorun USB cihazlarına bağlı.
500 serisi anakartında klavye, kayıt cihazı ve VR başlıklar kullanıldığında yaşanan bağlantı kesilmesi sorunu özellikle de yüksek güç tüketimine sahip VR başlıklar bağlı olduğunda daha sık yaşanıyor.
Ayrıca Bkz. "Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?"
Şimdilik çözüm olarak PCIe modunu 4.0’dan 3.0’a düşürmek ve BIOS’tan C-States’i devre dışı bırakmak önerilse de bu yöntemler her kullanıcıda olumlu sonuçlanmayabiliyor. Son olarak AMD sorunla ilgili kullanıcılara sistem konfigürasyonları ve log kayıtlarını önümüzdeki dönemde isteyeceğini belirtmiş durumda.
https://videocardz.com/newz/amd-admits-there-are-problems-with-usb-devices-on-500-series-motherboards Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Nissan'dan karavan ofis konsepti
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Kim tekel ise, tekelleşme derdinde ise ona karşın olun ama.
10850k daha serin calisiyo 5800x'e gore
10850k 10/20 5800x 8/16 cekirdek
Intelde latency daha dusuk
Fp neyse ben onu tutarim. 2.5, 3 milyara 6/12 islemci satmak soygunculuktur. Intel ucuyo kaciyo demiyorum ama AMD'i insanlar gariban gordu, intele gore fp diye sevdi simdi hic bi farklari yok.
BF6da 128 kisilik maplar ciksin 5600x'e 2500,3000 lira veren arkadaslari bu yorumun altina bekliyorum. Yanda bf6 oynarken 2. Monitorumden onlara cevap yazarim.