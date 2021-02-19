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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?

    Donanım dünyası yeşil ekibin son adımını sevinçle karşılasa da akıllardaki soru işaretleri tam anlamıyla giderilmiş değil. Madencilere özel kartlar ne düzeyde etkili olacak?
    19 Şubat 2021, 19:36 (Güncellendi, 4 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?
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    Nvidia sonunda beklenen adımı attı dense de kullanıcılar tam olarak emin olamıyor. Bir tarafta madenci kartların fiyatlarının belirsizliği diğer tarafta ise yeşil ekibin önlemlerinin etkinliği akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

     

    GPU devinin hamlesi Ethereum’un giderek değerlendiği son birkaç ayın ardından nihayet geldi. Madencilere ekran kartı satmak kısa vadede tüm ürünlerin satılması hatta değerinin üzerinde alıcı bulmasının ötesinde geri dönüp firmaya zarar verebilecek bir alışveriş.

    Nvidia kendisi için bir adım atmak zorundaydı

    Nitekim bu tablonun neticesini bir önceki ekran kartı stok sıkıntısı döneminde de gördük. Madencilere toplu satılan kartlar madencilere yeterince kar getirmemeye başlayınca soluğu ikinci el pazarında aldı.

    Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?
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    RTX Ampere'nin kripto para kazımına karşı kısıtlanması

    RTX 3060’ın kripto para kazımı performansının kısıtlanması ve madencilere özel CMP HX serisi kartlar bu noktada önem arz ediyor. RTX 3060’la başlayacak olursak, eğer kısıtlama sürücü düzeyinde ise etkinliğinin kısa sürmesi kuvvetle muhtemel. Zira NVidia her ne kadar AMD’nin aksine sürücülerini kapalı kaynak kodlu hazırlasa ve DRM tabanlıkorumalarla desteklese de bu girişimler şimdiye kadar pek faydalı olmadı.

     

    Dahası madencilerin arkasına aldığı finansal motivasyon ve geçtiğimiz Ocak ayından bu yana piyasada bulunan RTX 3060’lı notebooklar dolayısıyla kripto para madencilerinin GA106 GPU’sunun sürücüleriyle hali hazırda haşır neşir olması durumu kötüleştiriyor. BIOS düzeyinde önlemlerin ne kadar süre madencileri oyalayacağı ise bilinmiyor.

     

    Diğer taraftan piyasadaki RTX Ampere kartlar için geçerli olmayan BIOS kilidinin yanında sürücü tabanlı önlemlerse madencilerin basitçe eski sürücüde kalmasıyla sonuçsuz kalabilir.

    Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?
    Tam Boyutta Gör

    Bir diğer iddia ise GPU-BIOS-sürücü üçlemesine arasındaki iletişime dayalı bir kısıtlama olduğuna yönelik. Eğer doğruysa aşılması daha zor görünen bu kısıtlama umut veriyor.

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    Daha etkili çözüm: Madencilere özel CMP HX serisi

    Nvidia’nın madencilere özel kart üretimi stratejisi imdada yetişebilir. Üstelik bu adım diğer çözüme kıyasla daha uzun süreli etkili olabilecek bir yöntem.

    Yeşil ekip geçtiğimiz gün yayınladığı CMP HX serisi ekran kartlarını güç tüketimi, bellek kapasitesi ve kazma performansıyla ilgili bir tablo paylaşsa da kartların fiyatı ve stok bilgisinin üzerindeki örtü kaldırılmış değil.

    Her şey madenci kartların fiyat ve bulunabilirliğine bağlı

    Madencileri oyuncu ekran kartı pazarından tamamen ayrı bir pazara kaydırma potansiyeli taşıyan bu stratejinin başarısını belirleyecek 2 önemli başlık da bunlar.

    Madencilere özel kart fikri eğer işe yararsa teoride hem oyuncular için daha fazla ekran kartı demek hem de Nvidia daha sonra ikinci elde yaşanabilecek RTX Ampere ekran kartı selinden korunacaktır.

    Buraya kadar her şey güzel. Peki ya madenciler kendilerine özel ekran kartlarını satın almazsa? Bu sorunun ekran kartını tamamen bir yatırım olarak gören madenciler göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki 2 bilinmeyen detaya kuvvetli bir şekilde bağlı.

     

    Zira madenciler oyuncular için üretilen ekran kartlarını kripto para kazıp zahmetsizce para kazanmak için satın alırken işleri bittiğinde bu kartları oyunculara satmayı planlıyor. Madenci topluluğunun eldeki ekipmanlarının bir anda değersiz hale düşmesini istemeyeceğini unutmamak gerek.

    2 dönem stok sıkıntısı gören ekran kartı

    Bununla birlikte piyasada oyuncu ekran kartı bulmak oyuncular kadar madenciler için de zor. Madenciler şu günlerde piyasada ne bulduysa adeta süpürüyor. Bunu bir önceki madenci krizini de görmüş geçirmiş RX 570/580’lerin ve nispeten genç GTX 1650 Super’lerin şaha kalkan fiyatlarından anlamak mümkün.

    Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı?
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    Dolayısıyla Nvidia’nın RTX 3000 serisini kripto para kazmaya karşı kısıtlamasından ziyade madenciler özel kart fikri daha başarılı olabilir.

    Nvidia’ya burada düşen görev kartların doğru adrese ulaşması ve fiyat dengesini korumak. Buna karşın yeşil ekip piyasadaki akışa karşı koymayı denese de pazardaki arz-talep kurallarını değiştirmesi zor.

     

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda"

    Son olarak Nvidia yeni adımları sonucunda zarar görmeyeceği gibi madencileri kısa dönemde oyuncu kartlarından caydıramayabilir de. Bu nedenle RTX 3060 stokları konusunda tamamen iyimser yaklaşılmıyor. Yine de Nvidia’nın en azından bir hamlede bulunması takdire şayan.



    https://www.anandtech.com/show/16493/nvidia-launches-cmp-dedicated-mining-hardware Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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    . .V. 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimse bu iş için büyük çaba sarf etmiyor, hatta alttan alta yüzler gülüyor. Alan razı veren razı sonuçta. Bu tür haberler; girişimde bulunma çabaları, ileride oluşabilecek nefreti üzerlerinden atmak için. Yarın öbür gün bu krizin sorumlusu olarak hedef gösterilmemek, bakın biz bunu bunu yaptık demek için.
    Kimse bu iş için büyük çaba sarf etmiyor, hatta alttan alta yüzler gülüyor. Alan razı veren razı sonuçta. Bu tür haberler; girişimde bulunma çabaları, ileride o...
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    R-10 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atı alan Üsküdar’ı geçti.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncuların gazını alıp satışlara devam.
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ozgurrdunya
    genel duruma bakınca bu madencilerin satıcı firmalara zararı var çünki çok sayıda kartı da bozmaktalar.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    verimlilik yarıya inerse insin kripto para değeri 2 katına çıktığı sürece sıkıntı yok aynı hesaba geliyor.
    yıllardır kazı yapılıyordu zaten son 6 ayda işin patlamasının sebebi kriptoların değerlenmesi. son 2 ayda 3 kat değerlenmiş sen verimliliği düşürsen bile adam sürümden her türlü kazanıyor.
    sorun en güncel kartların bulunamaması falan değil ki. hiçbir kart bulunamıyor ! rx 580'ler bile uçmuş gitmiş.
    ya altcoinler patlayacak 2 sene önceki gibi ya da mining'i komple engelleyen veya samsung telefonlardaki gibi root attığını belli eden sayaç gibi yama yayınlayacaklar.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    okkkk.. gazımızıda aldılar, rahatladık.
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    . .V. 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimse bu iş için büyük çaba sarf etmiyor, hatta alttan alta yüzler gülüyor. Alan razı veren razı sonuçta. Bu tür haberler; girişimde bulunma çabaları, ileride oluşabilecek nefreti üzerlerinden atmak için. Yarın öbür gün bu krizin sorumlusu olarak hedef gösterilmemek, bakın biz bunu bunu yaptık demek için.
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    WarSaw (Savaş T.) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şuana kadarki üretilenler için yapılacak birşey yok ama bundan sonrasında evet umut vaad eden bir gelişme. yeni gelecek kartların sadece bios değil pcb tasarımlarıda yeni biosa göre dizayn edilirse öyle eski kartın biosunu al at bios mod yap çalışsın muhabbetlerininde önüne geçecektir. şuandan sonra fabrikalardan çıkacak yeni kartlar bu yönde üretilmeye başlanırsa yavaş yavaş stok sıkıntıları düzelmeye başlayacaktır tabi ilk önce oyuncu kitleside kendi arasında belli bir kart kapma yarışına girecektir fiyatların olması gerektiği seviyelere inmesi piyasalar durulana kadar herşey yolunda giderse geçer gene bir 2-3 ay.
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    NeloAngelo (Özgür Temel) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chipset üretimi sıkıntılı bu seferde 1 seneye anca toparlanır piyasa
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    R-10 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atı alan Üsküdar’ı geçti.
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