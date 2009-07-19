AMD 785G yonga setini 4 Ağustos'da lanse edebilir

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AMD'nin uzunca bir süredir merakla beklenen ve entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkması beklenen yeni yonga seti 785G'nin resmi lansman tarihi netleşiyor. Her ne kadar bazı üreticiler 785G yonga setli yeni anakartlar için duyuru yapmış olsa bile AMD'nin resmi lansmanı 4 Ağustos'ta yapacağı belirtiliyor. Peki yeni yonga seti neler vaat ediyor. ATi'nin satın alınması sonrasında yonga seti çalışmalarına hız veren ve arka arkaya duyurduğu entegre grafik işlemcili yonga setleriyle bu alandaki iddiasını gözler önüne seren firma 78G ile çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere AMD'nin performans segmenti için kullanıma sunduğu son yonga seti 790GX olmuştu. Firma sonrasındak 760G çipsetini de duyurmuş olmasına rağmen ofis sistemlerini hedef alan ve yenilik anlamda radikal değişiklikler sunmayan 760G, 790GX firmanın entegre grafik işlemcili yonga seti arenasındaki en iddialı çözümü olmayı sürdürmüştü. Ancak Radeon HD 3300 entegre grafik işlem birimine sahip olan 790GX önümüzdeki günlerde pozisyonunu 785G'ye bırakabilir zira yeni yonga seti Radeon HD 4200 IGP'si ile daha yüksek grafik performansı vaat ediyor.

AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcileri başta olmak üzere Soket AM2 ve Soket AM2+ işlemcilere de destek verecek olan 785G yonga set, Hyper Transport 3.0 veri yolunu da destekliyor. Üreticilerin tercihine göre DDR2 ve/veya DDR3 bellekli anakartlarda kullanılması beklenen yeni yonga setine güney köprüsü olaraksa SB710 yongasının eşlik etmesi bekleniyor. SB750'den farklı olarak RAID 5 desteği sunmayan SB710 yongası hız aşırtma konusunda farklı avantajlar sunan Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine ise destek vermekte.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yonga setinde entegre grafik işlem birimi olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon HD 4200 IGP'sine yer veriliyor. AMD-ATi'nin RV620 GPU'sunu kullanan DirectX 10.1 destekli grafik işlemci aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebiliyor. Yine anakart üreticilerinin tercihine göre GDDR2 veya GDDR3 formundaki yongalarla desteklenecek SidePort bellek teknolojisiyle yonga setinin entegre grafik performansının arttırılması da hedefleniyor.

Entegre grafik işlemci performansını yeterli bulmayanlar için harici ekran kartı kullanımına olanak ta tanıyan 785G yonga seti aynı zamanda Radeon HD 3450 gibi uyumlu ekran kartı modelleriyle Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyacak. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine destek veren yonga seti ayrıca hız aşırtma ve ince ayar fonksiyonları için OverDrive 3, Fusion yazılımlarına da destek veriyor. 3DMark 2006'dan 1500+ civarı puan alabildiği belirtilen 785G yonga seti için belirttiğimiz gibi resmi lansmanını 4 Ağustos'da yapılması bekleniyor.