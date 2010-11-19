AMD, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetini hazırlıyor

AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle birlikte kullanmaya başlayacağı 9 serisi yonga setlerine ait detaylar netleşmeye başladı. İkinci çeyrekte satışa sunulması beklenen 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri için 990FX, 990X ve 970 isimli yeni yonga setlerini hazırlayan AMD, yeni yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sürülmesi beklenen L1ano kod adlı masaüstü Fusion işlemcileri içinse Hudson D3 FCH kod adlı yonga setini geliştiriyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler Soket AM3+ formunda olacağı için kullanıcıların yeni anakarta geçmesi gerekecek ve bu noktada 9 serisi çipsete sahip anakartlar devreye girecek ve bu anakartlar, şu anda satılmakta olan Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabilecekler.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasının eşlik edeceği 990FX/X yonga setleri, çoklu ekran kartı kurulumları için gelişmiş Crossfire seçeneklerine de sahip olacaklar. 890FX ile kıyaslandığında performans odaklı bazı optimizasyon ve güncellemeler içermesi beklenen 9 serisi yeni yonga setleri, mevcut dökümana göre USB 3.0 desteği getirecek gibi görünmüyorlar. Öte taraftan L1ano işlemcileri için geliştirilen Hudson D3 FCH çipseti ise USB 3.0 desteği ile öne çıkabilir. AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor ancak hatırlanacağı üzere firma bir süre önce, USB 3.0 kontrolcüleriyle pazar lideri olan Rensesas/NEC firmasıyla iş birliği yapacağını açıklamıştı.

8 serisi yonga setleriyle başlayan SATA-III desteğinin devam ettiği çipsetlerin her ikisi de 16x USB portu desteği sunacaklar. Zacate kod adını taşıyan Bobcat tabanlı Fusion işlemcisine ise Hudson D1 FCH kod adlı çipset eşlik edecek. 16 USB portuna sahip olan çipsette doğal USB 3.0 desteği olması ise beklenmiyor.