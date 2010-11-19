Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetini hazırlıyor

8 yıl
17,4b
1
29
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle birlikte kullanmaya başlayacağı 9 serisi yonga setlerine ait detaylar netleşmeye başladı. İkinci çeyrekte satışa sunulması beklenen 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri için 990FX, 990X ve 970 isimli yeni yonga setlerini hazırlayan AMD, yeni yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sürülmesi beklenen L1ano kod adlı masaüstü Fusion işlemcileri içinse Hudson D3 FCH kod adlı yonga setini geliştiriyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler Soket AM3+ formunda olacağı için kullanıcıların yeni anakarta geçmesi gerekecek ve bu noktada 9 serisi çipsete sahip anakartlar devreye girecek ve bu anakartlar, şu anda satılmakta olan Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabilecekler.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasının eşlik edeceği 990FX/X yonga setleri, çoklu ekran kartı kurulumları için gelişmiş Crossfire seçeneklerine de sahip olacaklar. 890FX ile kıyaslandığında performans odaklı bazı optimizasyon ve güncellemeler içermesi beklenen 9 serisi yeni yonga setleri, mevcut dökümana göre USB 3.0 desteği getirecek gibi görünmüyorlar. Öte taraftan L1ano işlemcileri için geliştirilen Hudson D3 FCH çipseti ise USB 3.0 desteği ile öne çıkabilir. AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor ancak hatırlanacağı üzere firma bir süre önce, USB 3.0 kontrolcüleriyle pazar lideri olan Rensesas/NEC firmasıyla iş birliği yapacağını açıklamıştı.

8 serisi yonga setleriyle başlayan SATA-III desteğinin devam ettiği çipsetlerin her ikisi de 16x USB portu desteği sunacaklar. Zacate kod adını taşıyan Bobcat tabanlı Fusion işlemcisine ise Hudson D1 FCH kod adlı çipset eşlik edecek. 16 USB portuna sahip olan çipsette doğal USB 3.0 desteği olması ise beklenmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar şimdi bu l1ano işlemciler phenomlardan iyimi bilgisi olan varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dennjS 8 yıl
kuzeyköprüsündeki kontrolcüleride işlemciye entegre etsede NB'den kurtulsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 8 yıl
biz daha 790gx çipsete geçmeye çalışıyoruz adamlar 990 çıkardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 8 yıl
bir adet yazıcı
bir adet hdd dock
bir adet mouse
bir adet klavye
bir adet harici kart okuyucu
bir adet harici hdd
bir adet bt adaptör
bir adet webcam
bir adet wifi adaptör
altı adet ön panelde usb ucu(cm stacker)
toplam 15 adet usb port desteğine ihtiyacım var fakat gg x58 anakart 12 destekli bence mümkünse 32port destekli olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imperial crusader 8 yıl
az bile geliyor adama baksana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 8 yıl
bir adet yazıcı
bir adet hdd dock
bir adet mouse
bir adet klavye
bir adet harici kart okuyucu
bir adet harici hdd
bir adet bt adaptör
bir adet webcam
bir adet wifi adaptör
altı adet ön panelde usb ucu(cm stacker)
toplam 15 adet desteğine ihtiyacım var fakat gg x58 anakart 12 destekli bence mümkünce
2port destekli olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 8 yıl
Arkadaşlar artık iyice çıtayı yükseltiyor AMD. Fusion daha çıkmadan ödül aldı Bulldozer rekabetçi geliyo HD 6000 serisi ve yazın gelecek 28 nm HD 7000 serisi.Krizden çıktından snra yani 16 çeyrek zararı attıktan snra bu firmaya bi güven geldi sn 2 senedir ( HD 4000 serisiyle başlayan atılım ) bu konuma getirdi marka fanatizmi yapmamaya çalışacam ama artık chipsetlerde bile kaliteye oynamaya başladılar Nvidia yı bitirdi birde şimdi Fusion İle Macbooklara geçiş yapacak ki buda amd ye işlemci+gpu ( fusion ) ve chipset olarak geri dönecek ( mac te intele hafif bi baltalama olabilir ) umarım son kullanıcı dostu olmaya devam eder aslında bu lafım pek doğru değil hiç bi firma kulllanıcı dostu değildir rekabetçi ürünler çıkarır ama gidip İntel e dünyanın parasını dökmektense benim işimi her anlamda göre F/P kategorisinde ürünler almak daha mantıklı herneyse
990GX tarzında HD 5000 igpli bi anakart hazırlasada şu emektar 790GX i bi değiştirsem yahu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
hacı bu amd nin buldozerler çıkıyor ya bide 990fx çipler çikinca yanında birde PCI Express 3.0 da olsa süper olurdu waalla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 8 yıl
bu 8 cekirdekler cok onemli bence

yoksa intelin 6 cekirdeklerin fiyatını indirecegi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
SLI desteği de verseler satışları artmaz mı amd'nin yav? Tüketicilerin küçük kısmı intele yöneliyor sırf bu yüzden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnderGelişenOsasunaAtağı 8 yıl

gunescan

SLI desteği de verseler satışları artmaz mı amd'nin yav? Tüketicilerin küçük kısmı intele yöneliyor sırf bu yüzden.


Neden rakip firmanın kart desteğini versin ki
Bu Eti'nin sattığı bisküvilere ülker sütüne bandırıp için demesi gibi birşey olur herhalde

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 8 yıl
Bence doğal usb 3.0 desteği bulldozer 2 ile birlikte gelicek zaten soket yapısıda değişecekmiş lga olacak herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
Usb3.0 doğal destek olmayacak tabikide üreticiler usb3.0 koyacaklar..
daha alamamışlar demekki..
bu arada kullanılabilecek sanmıştım o yorumu yazarken öle okumuşum heralde :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 8 yıl
Sanırım AMD, 8 çekirdekli işlemcileri için 6 ay beklemeyecek. Intel' e cevap olarak şubat ayında çıkaracak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 8 yıl
Güney Köprüsü için resimde sb950 yongası gösterilmiş, Fx57 hocam Sb850 demişiniz bir yanlışlık mı yaptınız, yoksa resim mi yanlış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17415 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, amd ve
2 etiket daha çipset yonga seti
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Team Xtreem S1 120GB SSD video inceleme 8 yıl Panasonic'in 3D TV ve 3D Kamerası Mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim