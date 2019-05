AMD Athlon II serisi 10 yeni işlemci lanse ediyor, bellek aşırtma başlıyor

Donanım dünyası sakin geçen yaz döneminin ardından Eylül ayında yapılacak çok sayıda yeni lansman ile yeniden hız kazanacak. Eylül programı netleşen firmalardan Intel, yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle birlikte Nehalem tabanlı mobil işlemcilerin kullanılacağı yeni dizüstü bilgisayar platformunun (kod adı Calpella) önce 8 Eylül'de yapılacak lansman hemen ardından da ayın sonuna doğru gerçekleştirilecek IDF etkinliğinde endüstrinin beğenisine sunacak. AMD ise hemen her ürün gamı için yeni çözümler tanıtacak zira firma 10 Eylül'de yapacağı etkinliklerle önce DirectX 11 destekli ekran kartlarını hemen ardından da Tigris kod adını verdiği yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunu ve masaüstü sistemler için Athlon II serisi çift, üç ve dört çekirdekli yeni işlemcilerini lanse edecek.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ve Tigris platformu için merak edilen teknik detaylar şu an için açıklanmamakla birlikte lanse edilecek Athlon II serisi 45nm işlemciler için model bilgileri netleşmeye başladı. Her ne kadar AMD henüz resmi açıklamayı yapmış olmasa da firmanın Eylül ayında masaüstü sistemler için tamamı maliyet odaklı 10 yeni işlemci modelini tanıtması ve takip eden süreçte yeni modellerini arka arkaya pazara sürmesi bekleniyor. Phenom II X4 965 Black Edition gibi yüksek performanslı modeliyle gündemde olan firma için Athlon II serisi büyük önem taşıyor zira seri altında lanse edilecek tüm modellerin kendi kategorilerinde en ekononomik çözümler arasında yer almaları ve fiyat anlamında rekabet çıtasını daha da yukarı taşımaları bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Athlon II X4 zar görüntüsü.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II serisi bilimdiği üzere Haziran ve Temmuz aylarında satışa sunulan çift çekirdekli Athlon II X2 240, 245 ve 250 gibi modellerle kullanıcılara "merhaba" demiş durumda. Düşük maliyetli ve yüksek hız aşırtma potansiyelli işlemciler olarak nam salmaya başlayan çift çekirdekli modellerin yanı sıra AMD, Eylül ayında özellikle fiyat noktasında öne çıkması beklenen dört çekirdekli yeni işlemcilerine ek olarak çift çekirdekli modelleden daha güçlü, dört çekirdekli çözümlerden ise çok daha ekonomik olan üç çekirdekli Athlon II X3 modellerini de yine eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sunacak. Endüstrinin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan "fiyatı en uygun" dört çekirdekli işlemcilerini pazara sunmayı amaçlayan AMD'nin sırrı nedir ?

Bilindiği üzere Phenom jenerasyonu ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan AMD, 45nm üretim teknolojisine geçiş yaptığı Phenom II ailesi ile birilikte adeta yeni bir başlangıç yapmış ve her ne kadar segmentlerinin en hızlı çözümleri olamasalar da yeni işlemciler fiyat/performans başarımları ve geriye doğru platform uyumluluk desteği sunmaları sayesinde AMD yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Dört çekirdekli işlemcileri takiben piyasa sürülen çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 ve Phenom II X3 modellerinde de dört çekirdekli Deneb tasarımın çekirdekleri kapatılmış özel bir varyasyonunu kullanma yoluna giden AMD, SB750 köprüsünün en önemli özelliklerinden birisi olan ACC teknolojisi ile X2 ve X3 işlemcilerin dört çekirdekli yapılabilmesi sayesinde satışlarını bir kez daha arttırmayı başarmıştı.

Athlon II serisi altında hazırlanan yeni işlemciler, Phenom II jenerasyonundan biraz daha farklı. Benzer şekilde K10.5 mimarisini kullanan çift, üç ve dört çekirdekli yeni Athlon II işlemcileri, maliyetlerin düşürülebilmesi adına Seviye 3 (L3) bellek birimi olmadan tasarlandılar. Yani AMD'nin masaüstü işlemcilerde K10 mimarisi ile birlikte kullanmaya başladı L3 bellek birimi, Athlon II jenerasyonunda aynı bir ö önceki seride olduğu gibi bulunmuyor. Performans noktasında bazı kayıplara neden olacağı düşünülen bu değişikliğin son kullanıcılar adına iki çok önemli getirisi olacak ki bunlardan ilki düşen maliyetler diğeri ise artan hız aşırtma yeteneği. Zira L3 bellek biriminin çıkarılmasının maliyetleri ciddi şekilde aşağı çektiği, düşen ısıl güç tüketiminin de hız aşırtma başarımına olumlu katkı yaptığı belirtiliyor.

Tamamı Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemciler, geriye doğru uyumluluk avantajı ile Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabilecekler. Önümüzdeki ay içerisinde lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerin en iddialısı 2.8GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 630 modeli olacak. Her çekirdekli için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek ile donatılan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olarak belirlenmiş. Athlon II X4 serisi altında lanse edilecek bir diğer işlemci ise 630 modeliyle benzer özelliklere sahip olan Athlon II X4 620 olacak. 2.6GHz'lik saat hızıyla Athlon II X4 630 modelinden 200MHz daha yavaş çalışan 620 modelinin tahmin edebileceğiniz üzere biraz daha düşük bir fiyat ile son kullanıcıların karşına çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin Athlon II seisi altında kullanıma sunacağı yeni modeller.

Athlon II X4 serisi altında ayrıca enerji verimli iki yeni model daha lanse edilecek. Isıl güç tasarımları 45 Watt olarak belirlenen yeni işlemcilerden Athlon II X4 600e modeli 2.2GHz'de, Athlon II 605e modeli ise 2.3GHz'de görev yapacak. Düşük güç tüketimleriyle dikkat çeken dört çekirdekli işlemcilerin özellikle çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarına göz kırpması bekleniyor. AMD'nin Athlon II X3 serisi altında lanse edeceği üç çekirdekli yeni işlemcileri ise dört çekirdekli modellerle benzer özelliklere sahip olup, tek çekirdeğin kapalı olmasından ötürü 2MB yerine 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Seri altında kullanıma sunulacak modellerden Athlon II X3 435 2.9GHz'de, Athlon II X3 425 modeli ise 2.7GHz'de çalışıyor tabii araya 2.8GHz'de çalışan 430 modelinin girmesi de beklenebilir.

Hemen her kategoride "enerji verimli" işlemci çözümleri sunmak isteyen AMD, üç çekirdekli Athlon II X3 serisinde de bu hedef doğrultusunda iki yeni model lanse decek. Firmanın yeni işlemcilerinden Athlon II X3 405e modeli 2.3GHz'de, Athlon II X3 400e modeli ise 2.2GHz'de çalışıyor ve her iki işlemci de 45 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyorlar. Peki ya çift çekirdekli modeller ? AMD, kısa aralıklarla kullanıma sunduğu Athlon II X2 240, 245 ve 250 modellerinden sonraya seriye düşük güç tüketimli iki yeni çözüm eklemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firmanın lanse edeceği modellerden Athlon II X2 240e modeli 2.8GHz'de ve 235e modeli ise 2.7GHz'de görev yapacak ve her iki işlemci de 45 Watt'lık ısıl güç tasarımları ile hem az yakacak hem de hız aşırtma potansiyeli vaat edecekler.

Hız aşırtma ve çekirdek aşırtma derken şimdi de bellek aşırtma! Athlon II X4 @Phenom II X4

Çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcilerin satış başarısında, ACC teknolojisi ile kapalı olan çekirdeklerin açılabilmesi (çekirdek aşırtma) önemli rol oynamıştı. Eylül ayında kullanıma sunulacak dört çekirdekli Athlon II X4 modelleri içinse "bellek aşırtma" uygulaması satışlara ciddi ivme kazandırabilir. Zira Athlon II X4 620 ve Athlon II X4 630 modellerinin en azından hazır olan ilk örnekleriyle yapılan bir çalışmada, işlemcilerin Deneb yani Phenom II X4 tasarımını baz aldığı ve 6MB büyüklüğündeki L3 bellek biriminin SB750 köprüsünü kullanan bir anakart üzerinde ACC teknolojisinin aktif edilerek açılabildiği bildirildi. Genel kanı ise AMD'nin talebi karşılayabilmek adına sadece bazı seriler için bu yönde bir adım atmış olabileceği yönünde fakat henüz şanslı seriler hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Athlon II X4 serisi ile "bellek aşırtma" gündeme gelebilir - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Yılın kalan kısmı için 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modelinin (125 Watt'lık versiyonu da gelecek) üzerinde yer alacak daha yüksek frekanslı yeni bir çözüm hazırlaması beklenmeyen AMD, maliyet odaklı Athlon II serisi ile iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fiyat odaklı çift, üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcileriyle yılın son çeyreğinde pazar payını arttırmayı hedefleyen AMD'nin dört çekirdekli yeni işlemcileri, Avrupa fiyat listelerinde görünmeye de başladı. İlk bilgilere göre Athlon II X4 620 83 Avro, Athlon II X4 630 modeli ise 100 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.