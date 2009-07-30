AMD: Athlon II X2 serisi, Windows 7'deki Sanallaştırılmış XP Modu'na destek veriyor

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Kısa bir süre önce Athlon II X2 serisi altında 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayan AMD cephesinden dikkat çekici açıklamala gelmeye devam ediyor. Performans noktasında Athlon II X2 serisinin aynı fiyat kategorisinde yer alan Intel Pentium E5000 serisinden daha iddialı olduğunu belirten AMD, yeni işlemcilerin esnek kullanım ve uyumluluk noktasında da Intel'in rakip çözümlerine kıyasla daha yüksek başarım sunduklarını belirtiyor. Zira firma özellikle "Sanallaştırma" desteğine dikkat çekiyor.

Çalışmaları kısa bir süre önce tamamlanan ve 22 Ekim'de lanse edilecek olan Windows 7 işletim sisteminin üzerinde durulan en önemli özelliklerinden birisi olarak "Sanallaştırılmış Windows XP Modu" gösteriliyor. Windows XP için hazırlanan ve artık güncellenmediği için Windows 7 altında uyumluluk sorunu yaşaması muhtemel uygulamaların çalıştırılmasına olanak tanıyan bu teknoloji için kullanıcıların sanallaştırma (Virtualization) desteğine sahip bir işlemci kullanıyor olması gerekli. AMD, Athlon II X2 serisi işlemcilerin bu desteğe sahip olduğunu ancak Intel'in Pentium E5000 serisinde sanallaştırma desteği sunulmadığını belirtiyor. Üst seviye modellerin aksine Pentium E5000 serisinde sanallaştırma teknolojisine yer vermeyen Intel ise işlemcilerin sanallaştırma destekli yeni revizyonlarını hazırlıyor.

Sanallaştırma desteği ile Windows 7 başarımının rakip çözümlerden daha iyi olacağını belirten AMD, yeni işlemci modellerinin esnek kullanımına da vurgu yapıyor. Zira Intel platformunda DDR2 veya DDR3 bellek kullanımında anakart değiştirilmesi gerekiyorken, AMD cephesinde ise kullanıcılar Soket AM3 formundaki yeni işlemciler DDR3 veya DDR2 uyumlu anakartlarda kullanabilecekler. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin Soket AM3 işlemcileri AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle veya Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyorlar.