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AMD: Athlon II X2 serisi, Windows 7'deki Sanallaştırılmış XP Modu'na destek veriyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Athlon II X2 serisi, Windows 7'deki Sanallaştırılmış XP Modu'na destek veriyor
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Kısa bir süre önce Athlon II X2 serisi altında 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayan AMD cephesinden dikkat çekici açıklamala gelmeye devam ediyor. Performans noktasında Athlon II X2 serisinin aynı fiyat kategorisinde yer alan Intel Pentium E5000 serisinden daha iddialı olduğunu belirten AMD, yeni işlemcilerin esnek kullanım ve uyumluluk noktasında da Intel'in rakip çözümlerine kıyasla daha yüksek başarım sunduklarını belirtiyor. Zira firma özellikle "Sanallaştırma" desteğine dikkat çekiyor.

Çalışmaları kısa bir süre önce tamamlanan ve 22 Ekim'de lanse edilecek olan Windows 7 işletim sisteminin üzerinde durulan en önemli özelliklerinden birisi olarak "Sanallaştırılmış Windows XP Modu" gösteriliyor. Windows XP için hazırlanan ve artık güncellenmediği için Windows 7 altında uyumluluk sorunu yaşaması muhtemel uygulamaların çalıştırılmasına olanak tanıyan bu teknoloji için kullanıcıların sanallaştırma (Virtualization) desteğine sahip bir işlemci kullanıyor olması gerekli. AMD, Athlon II X2 serisi işlemcilerin bu desteğe sahip olduğunu ancak Intel'in Pentium E5000 serisinde sanallaştırma desteği sunulmadığını belirtiyor. Üst seviye modellerin aksine Pentium E5000 serisinde sanallaştırma teknolojisine yer vermeyen Intel ise işlemcilerin sanallaştırma destekli yeni revizyonlarını hazırlıyor.

Sanallaştırma desteği ile Windows 7 başarımının rakip çözümlerden daha iyi olacağını belirten AMD, yeni işlemci modellerinin esnek kullanımına da vurgu yapıyor. Zira Intel platformunda DDR2 veya DDR3 bellek kullanımında anakart değiştirilmesi gerekiyorken, AMD cephesinde ise kullanıcılar Soket AM3 formundaki yeni işlemciler DDR3 veya DDR2 uyumlu anakartlarda kullanabilecekler. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin Soket AM3 işlemcileri AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle veya Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyorlar.


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neXXen 9 yıl
Q8200 var bende ve sanallaştırma modunu kullanamıcam.Inteli banlıyorum AMD i kutluyorum.
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cobi 9 yıl
evet e-5** ,e-2**,e-7** serilerinin hiçbirinde yok hatta intel abartmış q8** serilerine bile koymamış bu mereti o teknolojiyide koyduğu işlemcileri
yüksek fiyattan sattı
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575m 9 yıl
Şu işlemcinin bir de X4ünü çıkarmalarını beklerdim 160$ civarında
Mesela AMD Athloan II X4 650 3ghz 4mb Black Edition gibi.
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marantz 9 yıl
be işlemcimden memnunum win7 ile gayet başarılı xp bir sistem katili
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KANUNI61 9 yıl
süperyaa AMD İNTELIN böğrune böğrune vurmuş
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labirent300a 9 yıl
güzel haber ama ben işlemciyi değiştirmem şimdilik. vmware la sanallaştırmaya devam ederim
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AndryTR 9 yıl
Grafikteki ingilizce metnin karşılığı;
AMD Athlon II İşlemcileri

    Microsoft Windows 7 desteğine sahip olun, Microsoft'un en son işletim sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır...

  • AMD Athlon II gibi çok çekirdekli işlemciler için tasarlanmıştır, daha hızlı ve isteklere karşılık veren bir bilgisayar
  • ATI Radeon ile etkileyici görseller
  • Basit ve çekici bilgisayar deneyimi
  • Çoğu güç yönetimine destek verecek şekilde tasarlanmıştır, AMD PowerNow! 3.0 gibi
  • AMD Athlon II işlemcileri WindowsXP modu desteği için AMD Virtualization teknolojisine sahiptirler.
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jiddi 9 yıl
Eeee seve seve sanallastiracaksin intel kardes sen de cpu'larini. Tekel sandin kendini bir sure de olsa ama is oyle olmaz iste. Bak el elden ustun, AMD ve ATI gercekten de kullanici dostu urunler imal ediyor. Kuluyorum AMD'yi.
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cobi 9 yıl
Virtualization teknolojisini intel ve microsoft birlikte geliştirmesine rağmen amd tarafında kullanılması çok iyi olmuş
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Alx 9 yıl
Tüm AMD işlemcilerde virtualization varken benim E7200'de de yok!
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