AMD-ATi 2 milyon DirectX 11 GPU'su sattı

ATi Radeon HD 5870

ATi Radeon HD 5870 modelini tanıtarak endüstriyi DirectX 11 dünyası ile tanıştıran ve 2009 sonu itibariyle dünyanın en hızlı grafik kartı da dahil olmak üzere beş yeni grafik çözümüyle pazarda yer alan AMD, rakipsizliğin verdiği avantajla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşmayı sürdürüyor. Aralık ayı içerisinde 800.000 adet GPU sattığını ve yıl sonuna kadar 1 milyonu geçmeyi beklediğini açıklayan AMD, tahminlerinden hızlı gidiyor. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile satışların hızla arttığını ve 2 milyon bariyerini aştıklarını açıkladı. ATi Radeon HD 5700, 5800 ve 5900 serisi modellerle bu başarıyı elde eden firmanın durmaya ise niyeti yok.

Bugünlerde duyurusu yapılacak DirectX 11 destekli mobil GPU'lar ve giriş seviyesinde yer alacak ATi Radeon HD 5400/5600 serisi ekonomik kartlar sayesinde firmanın satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması bekleniyor.