Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi 2 milyon DirectX 11 GPU'su sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
1
88
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5870

ATi Radeon HD 5870 modelini tanıtarak endüstriyi DirectX 11 dünyası ile tanıştıran ve 2009 sonu itibariyle dünyanın en hızlı grafik kartı da dahil olmak üzere beş yeni grafik çözümüyle pazarda yer alan AMD, rakipsizliğin verdiği avantajla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşmayı sürdürüyor. Aralık ayı içerisinde 800.000 adet GPU sattığını ve yıl sonuna kadar 1 milyonu geçmeyi beklediğini açıklayan AMD, tahminlerinden hızlı gidiyor. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile satışların hızla arttığını ve 2 milyon bariyerini aştıklarını açıkladı. ATi Radeon HD 5700, 5800 ve 5900 serisi modellerle bu başarıyı elde eden firmanın durmaya ise niyeti yok.

Bugünlerde duyurusu yapılacak DirectX 11 destekli mobil GPU'lar ve giriş seviyesinde yer alacak ATi Radeon HD 5400/5600 serisi ekonomik kartlar sayesinde firmanın satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 9 yıl
2 Milyon çok sağlam bi rakam. Daha 2 ay boyunca satıcaklar. Adamlar çok geliştiler GPU platformunda geçen yıla göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aRiSe* 9 yıl
soruyorum size önünüzde altın var kasa kasa. naparsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Zaten forumun sistem tavsiyeleri bölmünde vb. yerlerinde de rastlıyoruz , donanımhaber üyelerinden son 1 ayda sistem toplayanların veya sadece kart alanların %50'si 5xxx serisi kartlara yöneldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemomando 9 yıl
Ati Bu seneki kaymağı yedi kim ne derse desin.Bundan sonra satacağı her kart hanesine kar olarak geçecektir.Nvidia sağolsun:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 9 yıl
Nvidia'nın dx10 kartlardaki satış başarısı nasıldı acaba? Yani tam olarak sayısal veriler nedir? Bilen var mı? Mesela ilk 3 aylık dönem (Aralık, Ocak, Şubat) nasıldı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
yeni nesil 6x serisi için ar-ge'ye para lazımdı.. adamlar biraz kazansınlarda yeni teknolojiler olarak bize döncek nasıl olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 9 yıl
Ben 8800GT den çok memnunum , lakin anakartım durumundan dolayı ilerde crossfire durumu olabılır , bu yuzden sonraki kartım kesınlıkle ati olacak mecburen ... Bu arada x38 anakartlarda ıkı işlemcili ekran kartlarından iki tane yapıp Quad crossfire yapabilirmiyiz arkadaslar ... Kalın saglıcakla ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
Harbiden Bir Acayiplik Var Bu işte Ati Piyasayı Domine Ettim Mantığıyla Hareket Ediyor Sanırım Hani Büyüklerin Bir Lafı Var ''Cin Olmadan Adam Çarpmak'' Diye Ati Aynen Bunu Yapıyor Bence Yanlış Yolda ilerliyor Hazır Elinde Nvidia'nın Geciken Kartları Kozu Varken Daha Tüketici Dostu Davranışlar Sergilese Piyasadaki Tüketicinin Güvenini Kazanır ama Hem Gpu Üretiminde Sıkıntı Var Deyip Hemde %100 Satış Artışı Elde Etmesi Çok İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
NVIDIA Apple'ın yolundan gidiyor gibi. Önceki başarıları, yeni çıkacak olan bi ürüne olan merakı artırıyor. Bunuda başarıyor gibi sanki. Bana öyle geliyor ki gizliden gizliye CPU pazarına veya başka bi alana yöneldiler. bu durumdada ekran kartı hamlesini ister istemez geciktirdiler. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı gibi. AMD'nin tek kaybettiği nokta da bence isimlendirme. Bakın i7 veya i5 kelimeleri hangi dilde olursa olsun akılda kalıcı ve gücü temsil ediyor. İşlemci isimlerindeki karmaşa doğal olarak alıcıları uzaklaştırıyor. Sonuç olarak pazarlama stratejilerini yabana atmamak lazım. Apple ve Microsoft ambalaj tasarımlarını bi inceleyin. Hangi ürün sizde ne gibi şeyler uyandırıyor.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 9 yıl
Amd işi iyibiliyo zaman ve mekan kavramını çok iyi kullandı dx11 ve çoklu monitör teknolojisini oluşturdu ve sonuç başarılı bir satış grafigi tabiii fermi denilen meret şey çıktıktamn sonra pek fazla birşey değişcegini düşünmüyorum çünkü nvidia bu gpuyu asla amd seviyesinde satmaz mimarim değişti psyxsim var gibi saçma şeylerler uçuk fiyatlara satacaktır
Sonuçta dx 11 şampiyonu ati amd olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Bence bu kadar artışın mantıklı tek bir açıklaması var, o da Fermi'yi bekleyen kitlenin daha fazla beklemekten sıkılması ya da Fermi'nin Ocak'ta çıkmayacağını anlayıp Ati'ye yönelmesidir. Ayrıca @erman_hoca333, kesinlikle katılıyorum, hani 10$'lık da olsa zamlar TMSC GPU yetiştiremiyor diye yapılıyordu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
NVIDIA Apple'ın yolundan gidiyor gibi. Önceki başarıları, yeni çıkacak olan bi ürüne olan merakı artırıyor. Bunuda başarıyor gibi sanki. Bana öyle geliyor ki gizliden gizliye CPU pazarına veya başka bi alana yöneldiler. bu durumdada ekran kartı hamlesini ister istemez geciktirdiler. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı gibi. AMD'nin tek kaybettiği nokta da bence isimlendirme. Bakın i7 veya i5 kelimeleri hangi dilde olursa olsun akılda kalıcı ve gücü temsil ediyor. İşlemci isimlerindeki karmaşa doğal olarak alıcıları uzaklaştırıyor. Sonuç olarak pazarlama stratejilerini yabana atmamak lazım. Apple ve Microsoft ambalaj tasarımlarını bi inceleyin. Hangi ürün sizde ne gibi şeyler uyandırıyor.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Bende upgrade yapcam ama nvidia yı bekliyorum.
Benimgibi Düşünen 3milyon+ kişi vardır heralde :)
Fermiler Ertelenirse vay nvidia nın haline ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17105 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, Ekran Kartı ve
2 etiket daha gpu satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim