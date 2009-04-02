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AMD-ATi: 99$ seviyesinde liderliğe oynayacak yeni model yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: 99$ seviyesinde liderliğe oynayacak yeni model yolda
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini bugün itibariyle kullanıma sunan AMD-ATi cephesinde yeni model çalışmaları devam ediyor. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre firma, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 99$ seviyesinde liderliği hedefleyen yeni bir modelini daha duyurmayı planlıyor. Devam eden küresel ekonomik krizi de göz önüne alarak 40nm üretim teknolojisine orta segment odaklı bir model ile geçiş yapmayı planlayan AMD-ATi, yeni modeliyle oldukça iddialı.

Elimizde ulaşan bilgilere göre firmanın çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ayın başında duyurmaya hazırlandığı yeni modeli, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4770 ismini taşıyacak. 99$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla lanse edilmesi beklenen ekran kartının, 40nm üretim teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk masaüstü grafik işlemcisini (RV740) kullanacağı belirtiliyor. Tabii tüm bu gelişmelere ek olarak GDDR5 bellek teknolojisi de yine endüstride ilk defa HD 4770 ile 100$ seviyesine gelecek gibi görünüyor.

Gün ışığına çıkan bazı detaylar, Radeon HD 4770 ile ilgili daha önce verdiğimiz teknik detayları doğruluyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olacağı bildirilen ekran kartı, 3200MHz'de çalışan GDDR5 bellekle gelecek. 40nm fabrikasyon sürecinin ilk temsilcisi olacak Radeon HD 4770 modelinin grafik işlemci frekansı da muhtemelen 750MHz olacak. 99$ seviyesinden pazara giriş yapacak olan Radeon HD 4770 modelinin sergileyeceği performans ta şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Yapılan projeksiyonlarda Radeon HD 4830 ile 4850 modelleri arasına konumlandırılacağı tahmin edilen Radeon HD 4770, mevcut bilgilere göre Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sergileyecek. Paralel işlemci sayısındaki azalma ve bellek veri yolu desteğindeki kırpılmaya rağmen kartın, GDDR5 bellek teknolojisi ile bellek performansı farkını en aza indireceği belirtiliyor. Öte yandan Radeon HD 4770'in işlem gücünün de Radeon HD 4850 modeline oldukça yakın olacağı yine gelen haberler arasında.

Mevcut fiyatlandırma çerçevesinde Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırılması beklenen Radeon HD 4770'in, işlemci gücü açısından rakibinden iki kata yakın oranda daha güçlü olacağı belirtiliyor. Hem watt başına hem de maliyet başına performans değerlendirmelerinde GeForce 9800GT'den yine iki kata yakın oranda daha iddialı olacağı belirtilen Radeon HD 4770'in, performansa ek olarak GDDR5 bellek kullanımı, 40nm üretim süreci ve DirectX 10.1 desteği gibi teknolojik detaylarına da vurgu yapılıyor.

3. jenerasyon DirectX 10.1 desteğine ve 2. jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisine sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4770'in rakibinden ciddi derecede daha hızlı olacağı da AMD-ATi'nin bir diğer dikkat çekici iddiası. Fiyat/performans başarımıyla dikkat çekeceği belirtilen HD 4770, AMD-ATi'nin kriz ortamındaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.


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CyberII 10 yıl
Eğer yeterse yeni kartım 4770 olacak demektir :)
Elveda 7300GT, elveda Nvidia :)
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CyberII 10 yıl
arkadaşlar eğerki 80 Watt olursa bizim 300 Wattlık psu yetermi sizce. Bilgiğim kadarıyla 75 watta kadar PCİ-Exp. Slotu karşılayabiliyo.
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: CyberII

arkadaşlar eğerki 80 Watt olursa bizim 300 Wattlık psu yetermi sizce. Bilgiğim kadarıyla 75 watta kadar PCİ-Exp. Slotu karşılayabiliyo.

yeter büyük bir ihtimal
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c0d3r36 10 yıl
128 bit yerine 256 bit yapsalar kartı zaten baya bir iddalı olur bu kartta ama 128 bit yapıp orta segmentin fiyatı ile lideri olmayı hedefliyor ati ve iyide yapıyor piyasayı kızıştırıyor :D Yoksa emin olun atide 512 Bit 1024 mb lık kartlar yapar ama o zamanda fiyatı uçuk olur ne nvidia nede ati fiyat indirir atinin bu tutumunu çok seviyorum hll yürü be ati kim tutar seni bende 4830 almayı düşünüyordum anlaşılan biraz daha beklicem :)
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fx57 10 yıl
Güç tüketiminin merak edenler için Radeon HD 4770'in Radeon HD 4850 modeline (110 Watt) kıyasla %25-30 daha düşük güç tüketimine sahip olacağı belirtiliyor.
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toonjai 10 yıl
128 bit olması kafamı kurcalıyor acıkcası...
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xperd 10 yıl
bencede tek eksiği 128 bit olması. ama yinede belli olmaz, gddr5 le belki bu açığı kapatacaktır.
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CyberII 10 yıl
Erdi bey (fx57) bu kart kaç watt güç çekiyor. Bende 350 waatlık bi psu var bu kart için yeter mi? birde bu kartın çıkış tarihi konusunda bir bilginiz varmı?
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LoWeDSouND 10 yıl
Ne ekonomik krizmiş be :) Ati'nin bile elini kolunu bağlamış xD
Ayrıca çok merakla bekliyoruz bu kartı.Ama inş o fiyata yakın(?) bir fiyatta buluruz ülkemizde :P
Forever Ati xDxD
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Deep Progressive 10 yıl
Tam da 4830 almayı düşünüyordum. Biraz daha bekleyelim
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darbelux 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
HD 4830 ile 4850 modelleri arasına konumlandırılacağı tahmin edilen


4830 dan daha hızlı mı olacak yani, bellek bant genişliğine rağmen
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ahmetkep 10 yıl
çok güzel bir haber.oldukça heyecan verici.rekabetin gözünü seveyim..
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Pandemic 10 yıl
Hesaplarıma göre ancak 8800GT hızında olur bu yeni model... Fakat 99$ olursa rekabet kızışır.
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Hobar 10 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

Hesaplarıma göre ancak 8800GT hızında olur bu yeni model... Fakat 99$ olursa rekabet kızışır.


yanlış hesaplamışsın
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

Hesaplarıma göre ancak 8800GT hızında olur bu yeni model... Fakat 99$ olursa rekabet kızışır.


Sondan 2. paragrafı okurken kaçırdın galiba
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yonex78 10 yıl
erkanuz 02.04.2009 Saat: 22:59
Vay be AMd sıkıştırdı TEKEL cileri köşeye NVIDIA Ve İntel bakalım ne ypacak şimdi satsın nvıdıa boyayıp boyayıp adını değiştirdiği ekran kartlarını tabiiiiii alan olursa....muamma
merak etme alırlar kardeşim.... bu milletee bu marka sevdası varken daha çok öpülürler... :=))
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erkanuz 10 yıl
Vay be AMd sıkıştırdı TEKEL cileri köşeye NVIDIA Ve İntel bakalım ne ypacak şimdi satsın nvıdıa boyayıp boyayıp adını değiştirdiği ekran kartlarını tabiiiiii alan olursa....muamma
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