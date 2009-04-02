AMD-ATi: 99$ seviyesinde liderliğe oynayacak yeni model yolda

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini bugün itibariyle kullanıma sunan AMD-ATi cephesinde yeni model çalışmaları devam ediyor. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre firma, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 99$ seviyesinde liderliği hedefleyen yeni bir modelini daha duyurmayı planlıyor. Devam eden küresel ekonomik krizi de göz önüne alarak 40nm üretim teknolojisine orta segment odaklı bir model ile geçiş yapmayı planlayan AMD-ATi, yeni modeliyle oldukça iddialı.

Elimizde ulaşan bilgilere göre firmanın çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ayın başında duyurmaya hazırlandığı yeni modeli, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4770 ismini taşıyacak. 99$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla lanse edilmesi beklenen ekran kartının, 40nm üretim teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk masaüstü grafik işlemcisini (RV740) kullanacağı belirtiliyor. Tabii tüm bu gelişmelere ek olarak GDDR5 bellek teknolojisi de yine endüstride ilk defa HD 4770 ile 100$ seviyesine gelecek gibi görünüyor.

Gün ışığına çıkan bazı detaylar, Radeon HD 4770 ile ilgili daha önce verdiğimiz teknik detayları doğruluyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olacağı bildirilen ekran kartı, 3200MHz'de çalışan GDDR5 bellekle gelecek. 40nm fabrikasyon sürecinin ilk temsilcisi olacak Radeon HD 4770 modelinin grafik işlemci frekansı da muhtemelen 750MHz olacak. 99$ seviyesinden pazara giriş yapacak olan Radeon HD 4770 modelinin sergileyeceği performans ta şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Yapılan projeksiyonlarda Radeon HD 4830 ile 4850 modelleri arasına konumlandırılacağı tahmin edilen Radeon HD 4770, mevcut bilgilere göre Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sergileyecek. Paralel işlemci sayısındaki azalma ve bellek veri yolu desteğindeki kırpılmaya rağmen kartın, GDDR5 bellek teknolojisi ile bellek performansı farkını en aza indireceği belirtiliyor. Öte yandan Radeon HD 4770'in işlem gücünün de Radeon HD 4850 modeline oldukça yakın olacağı yine gelen haberler arasında.

Mevcut fiyatlandırma çerçevesinde Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırılması beklenen Radeon HD 4770'in, işlemci gücü açısından rakibinden iki kata yakın oranda daha güçlü olacağı belirtiliyor. Hem watt başına hem de maliyet başına performans değerlendirmelerinde GeForce 9800GT'den yine iki kata yakın oranda daha iddialı olacağı belirtilen Radeon HD 4770'in, performansa ek olarak GDDR5 bellek kullanımı, 40nm üretim süreci ve DirectX 10.1 desteği gibi teknolojik detaylarına da vurgu yapılıyor.

3. jenerasyon DirectX 10.1 desteğine ve 2. jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisine sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4770'in rakibinden ciddi derecede daha hızlı olacağı da AMD-ATi'nin bir diğer dikkat çekici iddiası. Fiyat/performans başarımıyla dikkat çekeceği belirtilen HD 4770, AMD-ATi'nin kriz ortamındaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.