AMD-ATi Catalyst 8.9 sürücüsünü yayınladı

AMD-ATi, Eylül ayı için beklenen sürücü güncellemesini yaptı ve 8.9 sürüm numaralı yeni Catalyst paketini kullanıma sundu. Catalyst 8.9 ile birlikte gelen dikkat çekici yenilik ve iyileştirmeler şu şekilde;

- Catalyst Control Center: Yeni görüntü modu eklendi. ATi RadeonX1000 serisinden HD 4800 serisine kadar olan modeller için hazırlanan bu mod ile HDTV'lere yönelik olarak 1080p @ 50Hz desteği sağlanıyor.

- Quad Crossfire X için OverDrive desteği: Catalyst 8.9 ile birlikte iki adet HD 4870 X2 modeliyle kurulacak Quad Crossfire X kurulumuna dad destek sağlanıyor. Yani kullanıcılar kartlarının saat hızlarını OverDrive üzerinden değişitirebilecekler.

- OpenGL 3.0 için geliştirilmiş destek.

- Ayrıca Company of Heroes, Quake 4, Spore, World in Conflict, Assassin's Creed, DiRT, Grid, Age of Conan ve daha pek çok oyun için performans iyileştirmesi.



Catalyst 8.9'u indirmek için;

