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AMD-ATi Catalyst 8.9 sürücüsünü yayınladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi Catalyst 8.9 sürücüsünü yayınladı
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AMD-ATi, Eylül ayı için beklenen sürücü güncellemesini yaptı ve 8.9 sürüm numaralı yeni Catalyst paketini kullanıma sundu. Catalyst 8.9 ile birlikte gelen dikkat çekici yenilik ve iyileştirmeler şu şekilde;

- Catalyst Control Center: Yeni görüntü modu eklendi. ATi RadeonX1000 serisinden HD 4800 serisine kadar olan modeller için hazırlanan bu mod ile HDTV'lere yönelik olarak 1080p @ 50Hz desteği sağlanıyor.

- Quad Crossfire X için OverDrive desteği: Catalyst 8.9 ile birlikte iki adet HD 4870 X2 modeliyle kurulacak Quad Crossfire X kurulumuna dad destek sağlanıyor. Yani kullanıcılar kartlarının saat hızlarını OverDrive üzerinden değişitirebilecekler.

- OpenGL 3.0 için geliştirilmiş destek.

- Ayrıca Company of Heroes, Quake 4, Spore, World in Conflict, Assassin's Creed, DiRT, Grid, Age of Conan ve daha pek çok oyun için performans iyileştirmesi.

Catalyst 8.9'u indirmek için;
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx


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yugams 11 yıl
Wayy Wayy ati driver güncellemiş bu aralar şıklaştı bı durum neyse akşama eve gidince kurup bi bakalım sonuç ne olacak
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sonersec 11 yıl
forum.donanimhaber.com/...

daha önce verildi.
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venedik 11 yıl
hayırlı olsun bakalım bazı kartlardakı vpu recover hatası da düzelse iyi olur
Mesela bendeki vpu recover hatası :P
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x-eon 11 yıl
His ICEQ 3870 512 turbom var kurdum biraz sonra oyunlarda kasarim ama fark olurmu bilmem
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X2 11 yıl
Yok mu deneyen?
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