USB 3 üzerinden çalışan dünyanın ilk AMD GPU'su

USB 3 ile harici GPU?
Normalde eGPU’lar Thunderbolt 3/4 veya USB 4 gibi PCIe geçişli arabirimler üzerinden çalışır. USB 3 ise PCIe geçişine olanak tanımadığı için bu tür bir kullanım bugüne kadar mümkün değildi. Ancak Tiny Corp, libusb adlı kullanıcı düzeyinde çalışan bir yazılım kütüphanesi aracılığıyla bu engeli aştı. Bu sayede kernel seviyesinde GPU sürücülerine dokunmadan, sadece kullanıcı düzeyinde bir yapı ile sistem dışı GPU’lara erişim sağlanabiliyor.
Bu deneysel sistem, Apple Silicon cihazlar gibi normalde eGPU desteği sunmayan platformlarda bile çalışabiliyor. Yani M1 ve M2 işlemcili Mac'lerde artık harici GPU kullanımına kapı aralanmış durumda — her ne kadar çözüm “deneysel” olarak tanımlansa da.
Elbette bu çözüm, performans noktasında tam randıman veremiyor. Zira aktarım hızı USB 3 sınırlarıyla (yaklaşık 10 Gbps) sınırlı olduğu için, büyük yapay zeka modellerinin GPU belleğine yüklenmesi zaman alabiliyor. Ek olarak şuanda sistem sadece AMD’nin RDNA 3 ve RDNA 4 mimarili ekran kartlarını destekliyor. Ayrıca, çözümün çalışması için hem özel donanım hem de belirli yazılım bileşenlerine ihtiyaç duyuluyor. Ancak buna rağmen Tiny Grad’ın ana yazılım dalına bu özelliğin eklenmiş olması, deneysel kullanıcılar ve geliştiriciler için bir fırsat olarak görülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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