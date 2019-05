AMD-ATi Dirt 2'de DirectX 11 desteği için kesenin ağzını açtı

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları yarın (23 Eylül) itibariyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. Donanım tarafında ilk kartlar hazır olmasına rağmen yazılım tarafında kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. Zira beraberinde DirectX 11 API'sini de getirecek olan Windows 7'nin herhangi bir son dakika değişikliği olmaz ise 22 Ekim'de lanse edileceğini biliyoruz.

Ekran kartları gibi işletim sistemi tarafında da herhangi bir sorun göze çarpmıyor zira hatırlanacağı üzere Microsoft, Windows 7 ile ilgili çalışmalarını Temmuz ayında tamamlamıştı. Fakat yeni nesil ekran kartlarıyla kullanılmak üzere hazırlanan DirectX 11 destekli ilk oyunlar için endüstrinin bir süre daha beklemesi gerekecek zira Aralık ayından önce DirectX 11 oyun çıkması beklenmiyor.

Yeni nesil ekran kartlarının yüksek satış rakamlara ulaşabilmesi için oyun desteğinin büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu konuda "The Way Its Meant to Be Played" programıyla önemli başarılara imza atan Nvidia'dan sonra AMD-ATi'nin de oyun stüdyoları ile yakın ilişkiler kurmaya başladığını görüyoruz zira firmanın DirectX 11 destekli ilk oyun olacak Dirt 2 için Codemasters'a ciddi bir ödeme yaptığı konuşuluyor.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, Dirt 2'de DirectX 11 desteği için milyon doların üzerinde ödeme yapmış olabilir. Codemasters tarafından açıklanan ilk yol haritasında Xbox 360 ve PlayStation sürümleriyle eş zamanlı olarak bu ay içerisinde lanse edileceği açıklanan Dirt 2'nin DirectX 11 güncellemelerinden ötürü ertelendiği ve Aralık ayından önce çıkması pekte mümkün olmadığı belirtilmişti.

En baştan DirectX 11 kapsamında geliştirilen bir oyun olmadığı için Dirt 2'nin grafik teknolojileri açısından ciddi yenilikler sunması beklenmezken oyun içerisindeki kimi yerlerde DirectX 11'in getirdiği avantajlara yer verileceği ve DirectX 11 güncellemesiyle Dirt 2'nin ilk yapım olacağı da belirtilirken, Radeon HD 5800 serisiyle ilgili tüm tanıtımlarında AMD özellikle Dirt 2 üzerinde duruyor.