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AMD-ATi Dirt 2'de DirectX 11 desteği için kesenin ağzını açtı

9 yıl
17b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi Dirt 2'de DirectX 11 desteği için kesenin ağzını açtı
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları yarın (23 Eylül) itibariyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. Donanım tarafında ilk kartlar hazır olmasına rağmen yazılım tarafında kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. Zira beraberinde DirectX 11 API'sini de getirecek olan Windows 7'nin herhangi bir son dakika değişikliği olmaz ise 22 Ekim'de lanse edileceğini biliyoruz.

Ekran kartları gibi işletim sistemi tarafında da herhangi bir sorun göze çarpmıyor zira hatırlanacağı üzere Microsoft, Windows 7 ile ilgili çalışmalarını Temmuz ayında tamamlamıştı. Fakat yeni nesil ekran kartlarıyla kullanılmak üzere hazırlanan DirectX 11 destekli ilk oyunlar için endüstrinin bir süre daha beklemesi gerekecek zira Aralık ayından önce DirectX 11 oyun çıkması beklenmiyor.

Yeni nesil ekran kartlarının yüksek satış rakamlara ulaşabilmesi için oyun desteğinin büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu konuda "The Way Its Meant to Be Played" programıyla önemli başarılara imza atan Nvidia'dan sonra AMD-ATi'nin de oyun stüdyoları ile yakın ilişkiler kurmaya başladığını görüyoruz zira firmanın DirectX 11 destekli ilk oyun olacak Dirt 2 için Codemasters'a ciddi bir ödeme yaptığı konuşuluyor.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, Dirt 2'de DirectX 11 desteği için milyon doların üzerinde ödeme yapmış olabilir. Codemasters tarafından açıklanan ilk yol haritasında Xbox 360 ve PlayStation sürümleriyle eş zamanlı olarak bu ay içerisinde lanse edileceği açıklanan Dirt 2'nin DirectX 11 güncellemelerinden ötürü ertelendiği ve Aralık ayından önce çıkması pekte mümkün olmadığı belirtilmişti.

En baştan DirectX 11 kapsamında geliştirilen bir oyun olmadığı için Dirt 2'nin grafik teknolojileri açısından ciddi yenilikler sunması beklenmezken oyun içerisindeki kimi yerlerde DirectX 11'in getirdiği avantajlara yer verileceği ve DirectX 11 güncellemesiyle Dirt 2'nin ilk yapım olacağı da belirtilirken, Radeon HD 5800 serisiyle ilgili tüm tanıtımlarında AMD özellikle Dirt 2 üzerinde duruyor.


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BlackBeasT 9 yıl
ATi bu sefer dersini ii çalışmış DX11 ilk destekleyen E.Kartlarıyla ve oyun firmalarıylada uzlaşırsa ,Biz kullanıcılar daha makul paraya DX11 E.kartı alabileceğiz /Yürü Ati senin bu yollar ;)
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Gt95 9 yıl
nvidia gec kalmaya devam ederse nvidia dan vaz gecip ati alacam ne buya boyle rezilik olmazya bir an once cikarsin ati baslarim boyle ise helal olsun valah atiye boyle giderse pabucunu dama atar nvidianin haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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NemesisR3 9 yıl
ati de para vermeye başlarsa oyun yapımcılarına belki bu sayede daha çok pc oyunu çıkar,sonuçta biz kârlı çıkarız
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KiLLeR© 9 yıl
ATI'den güzel gelişmeler duyuyoruz hep. Bence gayet güzel bir ilerleme ve girişimler söz konusu.. Sadece kart üretmek yetmez nVidia firmasının yaptığı gibi stratejide önemli. AMD-ATI'ye Allah zeval vermesin yoksa INTEL-nVidia anamızı ağlatmıştı. Keşke bir kaç tanede alternatif Japon'lardan gelse zira Amerika'lılara para vermekten gına geldi. (Nasıl olsa biz dahil herkes uyuyor adamlar ise söğüşlüyor)
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OverClocK1ng 9 yıl
Evet hatta bobilerde ATI Slogan Saçmalatmaca açsın .45 ACP
Ati fusion u bugünden veriyore.
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WinteR 9 yıl
DX11 için teşvik primi :) nvidia belki haklıdır, anlaşılan pek niyetli değil programcılar.
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Batuist 9 yıl
çok fazla eleştiri var ama hiç olmazsa buda bir gelişmedir.. yenilikler her zaman iyidir...
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yekoo 9 yıl
nvidia sürekli oyunlara sponsorluk yapıyodu ama bunun iyi taraflarını göremiyorsunuz bir türlü. o oyunların daha kaliteli daha hızlı elimize ulaşmasını sağlıyordu...
üstelik grid gibi bir oyunu dx15 yapsanız ne olacak? crysis cod gta gibi oyunlar varken piyasada?? ati daha acemi çok...
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JrMaster 9 yıl
You won't believe your eyes ..
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CyberDiamond 9 yıl
En sonunda yahu.ATi de biraz Oyun stüdyolarına para yağdırsın.
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StreamRolleR 9 yıl
oyun tutmaz bence git bir gta IV crysis gibi oyunlara imzanı koy nvidia ya toz yutturursun dirt 2 ye milyon dolar vermeye değmez
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Divinity 9 yıl
Bu gayet stratejik bir reklamdır ve harcanan paralar reklam maliyetlerinden karşılanmaktadır. Harcanan paranın miktarı değil, reklamın firmaya getirisi önemli, bu sadece para olarak değil, prestij olarak da dönüş demektir, helede GPU piyasasında işlemci piyasasında olduğu gibi sadece iki büyük firma varken.
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01Mrt 9 yıl
Parası olan beklemez alır, parası olmayan zaten bekler başka seçenek yok... :)))
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UzmaN345 9 yıl
bakalım o kartlar dx11 için yeterli olucakmı? D
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alito 9 yıl
nividia az sokmadı o logoları gözümüze gözümüze, varsın ati de soksun logosunu yeterki oyunlar artık ati desteklide olsun herşeye razıyız birileri kurtarsın bizi nvidiadan
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poopsy 9 yıl
Tessellation olsun başka bişey istemem
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