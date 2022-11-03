AMD, performans canavarı Radeon RX 7900 serisini tanıttı: RX 7900 XTX ve RX 7900 XT'nin hedefi RTX 40 serisi!

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AMD, merakla beklenen Radeon RX 7000 serisini resmen tanıttı. Tanıtılan yeni RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları firmanın RDNA 3 grafik mimarisi üzerine şekilleniyor. Performans anlamında oldukça iddialı olan seri, aynı zamanda dünyanın ilk chiplet tasarımlı ekran kartlarını bünyesinde barındırıyor. Öte yandan RX 6000 serisi ile kıyaslandığın çok yüksek bir performans farkının elde edildiği AMD tarafından belirtiliyor.

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Tanıtılan hem Radeon RX 7900 XTX hem de RX 7900 XT, PCI-Express 4.0 arayüzünü kullanıyor, Gen 5 bu nesilde desteklenmiyor. Her iki kartta RTX 4090 ve RTX 4080'den çok daha az güç tüketimine sahip. Kıyaslama açısında RX 7900 XTX, 355 W güç tüketimi sağlarken GeForce RTX 4090, 450W güç tüketim değerine sahip. Radeon RX 7900 sersinde ayrıca 12VHPWR konektörleri de kullanılmayacak.

Referans RX 7900 serisi kart tasarımı, RX 6950 XT ile aynı kart yüksekliğine sahip olsa da öncüllerinden sadece 1 cm daha uzun yapıdalar. Öte yandan kartlar 2.5 yuva kalınlığında, yani esasında teknik olarak üç yuva diyebilriiz.

RDNA 3 mimarisi neler getiriyor?

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AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisi, TSMC 5nm süreciyle birlikte Navi GPU’larının üretilmesinde kullanılıyor. Öte yandan RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlar 7nm sürecinde üretiliyor. Süreç tarafında yaşanan bu gelişmeye ek olarak mimari düzeydeki ilerlemeler RDNA 3’ün önceki nesle oranla watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı getirmesine olanak sağlamış durumda.

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RDNA 3 ile birlikte AMD, tamamen yeniden tasarlanmış hesaplama birimleri ve optimize edilmiş veri yolları ile önemli bir performans kazanımı elde etmiş.

RDNA 3 mimarisiyle ortaya kounan Navi 31 GPU'su dünyanın ilk yongalardan oluşan (MCM) "chiplet" tasarımlı GPU'su olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayanlar olacaktır AMD daha önceden de MCM GPU'lar üretti ancak bunlar esasen HBM yığınlarıyla çevriliyordu. RX 7900 XTX ve RX 7900 XT'nin kalbinde yer alan yeni "Navi 31" GPU'su, altı adet önbellek kontrol kalıbı (MCD) ile çevrili merkezi bir büyük grafik hesaplama kalıbı (GCD) olmak üzere yedi yonga içeriyor.

GCD, AMD'nin "Zen 4" CCD'lerinde olduğu gibi TSMC 5 nm EUV sürecinde üretiliyor. Toplamda altı adet olan MCD'lerin her biri ise TSMC 6 nm sürecinde imal ediliyor. Navi 31 GPU'su (RX 7900 XTX) içerisinde bulunan GCD yongası iki işlem birimine (CU) sahip ve her birinde 6.144 akış işlemcisi barındırıyor. RX 7900 XT tarafında bu rakamlar 5,376 akış işlemcisi olarak gerçekleşiyor.

Toplamda altı adet olan MCD yongalarının her biri 64 bit genişliğinde GDDR6 bellek arabirimi ve 16 MB Infinity Cache belleği içeriyor. Bu birimlerin toplamı sayesinde 384 bit bellek arayüzü ve 96 MB Infinity Cache elde ediliyor.

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Ek olarak her CU ayrıca, SIMD üzerinden yapay zeka performansında 2,7 kat artış sağlayan iki AI hızlandırma bileşenine ve yeni özel talimatlar sağlayan ikinci nesil bir RT hızlandırıcıya sahip. Bu sayede ışın izleme performansında %50 performans artışı elde ediliyor. NVIDIA'nın Tensör çekirdeklerinin aksine yazılım geliştiricilerin bu yapay zeka çekirdeklerine erişimi bulunmuyor.

Radeon RX 7900 XTX özellikleri

96 işlem birimi

2.3 GHz oyun saat hızı

24 GB GDDR 6 bellek

384-bit veriyolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

61 TFLOP hesaplama performansı

355W TBP

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AMD’nin yeni nesil ekran kartlarının en tepe modelleri RX 7900 serisi altında yer alacak. Etkinlikte tanıtılan kart da bu ailenin bir üyesi olan RX 7900 XTX. Bu kart doğrudan Nvidia’nın RTX 4090 ve RTX 4080 modellerini hedef alacak.

RX 7900 XTX Navi 31 grafik işlemcisini temel alan ilk model oluyor. Kart, 12288 çekirdeğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca toplamda 768 doku eşleme birimi ve 256 ROP birimi sunuyor. Kart üzerinde ayrıca 192 çekirdekli ışın izleme birimi de yer almakta. RX 7900 XTX bunlara ek olarak 24 GB GDDR6 bellek ile birlikte geliyor ve 384bit bellek veriyolu sunuyor. Toplamda 96 MB Infinity Cache sunan kartın oyun frekans hızı ise 2300MHz.

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Üç slotluk yer kaplayan RX 7900 XTX, gerekli olan gücü ise 2 adet 8-pin güç konektöründen sağlıyor. Kartın ihtiyaç duyduğu güç ise 355W. Kart üzerinde ayrıca 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C çıkışları bulunuyor.

Radeon RX 7900 XT özellikleri

84 işlem birimi

2 GHz oyun saat hızı

20 GB GDDR 6 bellek

320-bit veriyolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

57 TFLOP hesaplama performansı

300W TBP

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Radeon RX 7900 XT tarafındaysa biraz kırpılmış Navi 31 GPU'su ile karşılaşıyoruz. Bu GPU toplamda 10752 çekirdek, 320-bit bellek veriyolu ve toplamda 80 MB Infinity Cache sunuyor. 20 GB GDDR6 bellek ile gelen kartın talep ettiği güç ise 300W. Bununla birlikte Radeon RX 7900 XT'nin abisinden biraz daha düşük olan 2000MHz oyun frekans hızında çalıştığını görmekteyiz.

Radeon RX 7900 XTX oyun performansı

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Performans açısından AMD, 7900 XTX serisinin en üst modelinin 4K'da mevcut RX 6950 XT kartından 1,7 kata kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. Işın izleme performansında ise yüzde 60'a varan bir artış sunuluyor. Genel olarak ise AMD, Radeon RX 7900 XTX'in RX 6950 XT'ye göre %70 performans artışı sunduğunu iddia ediyor.

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4K'da AMD, ışın izleme özellikli 7900 XTX kartı ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük (FSR) etkinleştirilmiş Cyberpunk 2077'de 62 fps vadediyor. Bu, DLSS 3 ile 4K'da RTX 4090 ile gördüğümüzden daha az. Dolayısıyla Radeon 7900 XTX, RTX 4090 ile RTX 4080 arasına konumlanacak gibi duruyor. Ayrıca Radeon 7900 XTX, 8K oyunlar için de hazır durumda.

Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT fiyatı ve çıkış tarihi

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Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT, 13 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak. Açıklanan tarih sadece referans kartlar için değil diğer üreticilerin özelleştirilmiş tasarımları için de geçerli. Radeon RX 7900 XTX fiyatı 999 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Radeon RX 7900 XT fiyatı ise 899 Dolar olacak.

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